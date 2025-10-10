Colombia

Fantasía de las Estrellas sobre Hielo deslumbra en Bogotá

El evento, con funciones hasta el próximo lunes 13 en el teatro Cassia de la capital, invita a grandes y pequeños a sumergirse en un universo de fantasía, música y patinaje artístico con personajes icónicos

Por Sergio Ramírez

Guardar
El Teatro Cassia de Bogotá
El Teatro Cassia de Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos familiares más esperados del año: Fantasía de las Estrellas sobre Hielo

El Teatro Cassia de Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos familiares más esperados del año: Fantasía de las Estrellas sobre Hielo.

Del 10 al 13 de octubre, en pleno mes de los niños, la capital colombiana será escenario de una producción internacional que reúne a los personajes más emblemáticos de Disney y otros universos animados en un espectáculo sobre hielo diseñado para cautivar tanto a pequeños como a adultos.

Más de veinte patinadores internacionales darán vida a figuras como Mickey Mouse, Goofy, Elsa, Anna y los protagonistas de Toy Story, en una experiencia que combina música, acrobacias y efectos visuales de alto impacto.

La llegada de Fantasía de
La llegada de Fantasía de las Estrellas sobre Hielo a Bogotá forma parte de una gira latinoamericana que ya ha pasado por Perú y Ecuador.

La llegada de Fantasía de las Estrellas sobre Hielo a Bogotá forma parte de una gira latinoamericana que ya ha pasado por Perú y Ecuador, consolidando su reputación como un evento cultural de referencia para el público familiar.

Durante cuatro días, el Teatro Cassia se transformará en una pista de hielo real, donde la nostalgia y la ilusión se entrelazan en un recorrido por los clásicos animados que han marcado generaciones. El espectáculo está especialmente dirigido a familias y niños, quienes encontrarán en esta propuesta una oportunidad única para disfrutar juntos de la magia de los cuentos y la innovación técnica de una producción internacional.

Personajes y universos animados en escena

El repertorio de personajes es uno de los grandes atractivos del evento. Sobre el hielo desfilarán figuras icónicas como Mickey Mouse, Goofy y el Pato Donald, junto a héroes y heroínas de historias inolvidables: Aladino, La Bella y la Bestia, Elsa y Anna de Arendelle, Lilo y Stitch, los entrañables personajes de Toy Story y las princesas que han acompañado la infancia de varias generaciones.

Cada uno de estos universos se presenta con su propio ambiente visual y musical, permitiendo que el público viaje desde los reinos helados hasta desiertos mágicos, en una secuencia dinámica que mantiene el asombro constante.

El hilo conductor de este viaje fantástico es Tinker Bell (Campanita), quien asume el papel de guía y narradora. Su presencia luminosa y juguetona conecta cada historia, invitando a grandes y chicos a sumergirse en un mundo de fantasía, aventura y diversión. Tinker Bell enlaza los distintos relatos y evoca el poder de los cuentos para mantener viva la magia mientras haya quienes crean en ella.

Magia, interacción y detalles técnicos

El hilo conductor de este
El hilo conductor de este viaje fantástico es Tinker Bell (Campanita), quien asume el papel de guía y narradora.

A la propuesta artística se suma el ilusionista Ricky Magic, encargado de aportar un componente de magia e interacción que distingue a Fantasía de las Estrellas sobre Hielo de otros espectáculos similares. Ricky Magic promete sorprender a toda la familia con efectos visuales, humor y la participación activa del público, reforzando el carácter integral de la experiencia y ampliando su alcance más allá de la exhibición sobre hielo.

El montaje destaca por su nivel técnico y estético. El vestuario, diseñado y confeccionado en México y Estados Unidos, resalta la identidad de cada personaje y permite la movilidad ágil de los patinadores. Los materiales brillantes, los detalles en coronas y capas, y la precisión del maquillaje contribuyen a que cada intérprete se convierta en una auténtica figura animada. La escenografía incorpora una pantalla LED de gran formato, que acompaña las coreografías con proyecciones visuales e imágenes en movimiento, creando atmósferas envolventes y transportando al público a los distintos universos de las historias representadas.

La experiencia que ofrece Fantasía de las Estrellas sobre Hielo trasciende el entretenimiento infantil. Para los padres, representa la oportunidad de reencontrarse con los personajes de su propia niñez y compartirlos con sus hijos; para los más pequeños, es la puerta de entrada a un mundo donde la fantasía sigue teniendo un lugar especial. El espectáculo se presenta como un espacio donde distintas generaciones pueden reunirse y disfrutar juntas de la imaginación y el asombro.

Temas Relacionados

Fantasía de las Estrellas sobre HieloTeatro CassiaBogotáEspectáculo sobre hieloQué hacer en Bogotá

Más Noticias

España vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

El equipo de César Torres se enfrenta a una de las mejores selecciones del torneo y que hace 22 años eliminó a Colombia en su mejor participación en mundiales de la categoría hace 22 años

España vs. Colombia: hora y

Por secuestro, tortura y violación a mujer indígena en Bogotá, hombre fue enviado a la cárcel

El acusado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra, por los supuestos abusos cometidos contra su pareja sentimental

Por secuestro, tortura y violación

Euro en Colombia 10 de octubre: cuál es su valor en pesos

El tipo de cambio registró movimientos en las últimas horas, esta es la cotización de la moneda euro tras la apertura de mercados

Euro en Colombia 10 de

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO

El ministro del Interior no acreditó el dominio de una lengua oficial de Naciones Unidas ni del italiano, además de no certificar un título de posgrado, ambos requisitos indispensables para el cargo diplomático

Infobae

Desmantelan una red de microtráfico oculta en una barbería de Ciudad Bolívar

El seguimiento de las autoridades y la colaboración ciudadana permitieron descubrir un punto de venta de drogas en el barrio Madelena, de Bogotá

Desmantelan una red de microtráfico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El crudo testimonio de los

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

ENTRETENIMIENTO

Mánager de B King pidió

Mánager de B King pidió perdón en medio del llanto a la familia del cantante tras su muerte en México: “Lo siento mucho, no fue mi intención”

Luto en la televisión colombiana por la partida de Carlos Barbosa Romero: celebridades y fans rinden homenaje al actor

La ola de cancelaciones en la agenda musical en Colombia: estos son los conciertos que ya no se realizarán en el país en 2025

Juan David Tejada dio detalles de la separación de Aida Victoria Merlano: “Cosas que como no cuadran”

Violeta Bergonzi es la primera en pasar al top 10 de ‘MasterChef Celebrity 2025′: “Soñaba con este momento”

Deportes

España vs. Colombia: hora y

España vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

México vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en su primer amistoso camino al Mundial 2026

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

Así fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios: “Fue una cosa única”

Nacional superó a Once Caldas por la mínima en el juego de ida de la Copa BetPlay