Fantasía de las Estrellas sobre Hielo deslumbra en Bogotá

El Teatro Cassia de Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos familiares más esperados del año: Fantasía de las Estrellas sobre Hielo.

Del 10 al 13 de octubre, en pleno mes de los niños, la capital colombiana será escenario de una producción internacional que reúne a los personajes más emblemáticos de Disney y otros universos animados en un espectáculo sobre hielo diseñado para cautivar tanto a pequeños como a adultos.

Más de veinte patinadores internacionales darán vida a figuras como Mickey Mouse, Goofy, Elsa, Anna y los protagonistas de Toy Story, en una experiencia que combina música, acrobacias y efectos visuales de alto impacto.

La llegada de Fantasía de las Estrellas sobre Hielo a Bogotá forma parte de una gira latinoamericana que ya ha pasado por Perú y Ecuador, consolidando su reputación como un evento cultural de referencia para el público familiar.

Durante cuatro días, el Teatro Cassia se transformará en una pista de hielo real, donde la nostalgia y la ilusión se entrelazan en un recorrido por los clásicos animados que han marcado generaciones. El espectáculo está especialmente dirigido a familias y niños, quienes encontrarán en esta propuesta una oportunidad única para disfrutar juntos de la magia de los cuentos y la innovación técnica de una producción internacional.

Personajes y universos animados en escena

El repertorio de personajes es uno de los grandes atractivos del evento. Sobre el hielo desfilarán figuras icónicas como Mickey Mouse, Goofy y el Pato Donald, junto a héroes y heroínas de historias inolvidables: Aladino, La Bella y la Bestia, Elsa y Anna de Arendelle, Lilo y Stitch, los entrañables personajes de Toy Story y las princesas que han acompañado la infancia de varias generaciones.

Cada uno de estos universos se presenta con su propio ambiente visual y musical, permitiendo que el público viaje desde los reinos helados hasta desiertos mágicos, en una secuencia dinámica que mantiene el asombro constante.

El hilo conductor de este viaje fantástico es Tinker Bell (Campanita), quien asume el papel de guía y narradora. Su presencia luminosa y juguetona conecta cada historia, invitando a grandes y chicos a sumergirse en un mundo de fantasía, aventura y diversión. Tinker Bell enlaza los distintos relatos y evoca el poder de los cuentos para mantener viva la magia mientras haya quienes crean en ella.

Magia, interacción y detalles técnicos

A la propuesta artística se suma el ilusionista Ricky Magic, encargado de aportar un componente de magia e interacción que distingue a Fantasía de las Estrellas sobre Hielo de otros espectáculos similares. Ricky Magic promete sorprender a toda la familia con efectos visuales, humor y la participación activa del público, reforzando el carácter integral de la experiencia y ampliando su alcance más allá de la exhibición sobre hielo.

El montaje destaca por su nivel técnico y estético. El vestuario, diseñado y confeccionado en México y Estados Unidos, resalta la identidad de cada personaje y permite la movilidad ágil de los patinadores. Los materiales brillantes, los detalles en coronas y capas, y la precisión del maquillaje contribuyen a que cada intérprete se convierta en una auténtica figura animada. La escenografía incorpora una pantalla LED de gran formato, que acompaña las coreografías con proyecciones visuales e imágenes en movimiento, creando atmósferas envolventes y transportando al público a los distintos universos de las historias representadas.

La experiencia que ofrece Fantasía de las Estrellas sobre Hielo trasciende el entretenimiento infantil. Para los padres, representa la oportunidad de reencontrarse con los personajes de su propia niñez y compartirlos con sus hijos; para los más pequeños, es la puerta de entrada a un mundo donde la fantasía sigue teniendo un lugar especial. El espectáculo se presenta como un espacio donde distintas generaciones pueden reunirse y disfrutar juntas de la imaginación y el asombro.