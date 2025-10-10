Así fue la operación de tres meses que dio con la captura de Alias Karla y Álex, líderes juveniles del Bloque Central Isaías Pardo, de las disidencias de Iván Mordisco, en el Huila

Las autoridades detuvieron a los principales jefes de la disidencia armada tras meses de investigación, vinculados al atentado con motobomba en La Plata y otros crímenes que sacudieron la región - crédito Policía Nación

Durante tres meses, las autoridades desarrollaron labores de inteligencia e investigación para ubicar a los principales cabecillas del Bloque Central Isaías Pardo en el sur de Colombia.

Estas acciones incluyeron el seguimiento de los movimientos de los líderes de la estructura, así como la recopilación de información tras el atentado con motobomba ocurrido en abril de 2025, en el que murieron dos menores y más de treinta personas resultaron heridas.

El operativo se desplegó en la vía que conecta los municipios de La Argentina y La Plata, junto con la vereda San Martín, en la zona rural de La Plata, Huila.

Allí, unidades de la Sijin de la Policía del Huila, con apoyo de las Fuerzas Militares y la Fiscalía, interceptaron a los sospechosos cuando se desplazaban en un vehículo blindado.

El despliegue se dio poco después de la muerte de alias Cholinga el 10 de junio, lo que agilizó la reconfiguración del mando en el grupo armado y la ubicación de sus nuevos cabecillas en puntos estratégicos de la región.

La Policía y la Fiscalía lograron la captura de los presuntos autores intelectuales del ataque con motobomba que dejó dos menores muertos y decenas de heridos durante la Semana Santa - crédito Hari Sucahyo

En la intervención, los uniformados capturaron a cuatro presuntos miembros de la organización: alias Álex o “el Negro”, señalado como el principal líder tras la muerte de “Cholinga”; alias Karla o “Carla”, identificada como la segunda al mando y responsable financiera de la estructura; alias Dani o “Dany”, presunto coordinador logístico; y alias Yerli o “Yarly”, integrante de la comisión armada y pareja de “Álex”.

Alias Álex fue identificado como sucesor directo de “Cholinga” y hombre de confianza de “Marlon”, líder del Bloque Central Isaías Pardo, estructura disidente bajo el mando de “Iván Mordisco”.

Las autoridades le atribuyen trayectorias de más de una década en actividades como narcotráfico, control armado, reclutamiento forzado de menores, desplazamiento de campesinos, homicidios selectivos de líderes sociales y extorsiones.

Alias Karla, de 19 años, fue señalada como líder financiera. Su papel principal consistía en recaudar fondos provenientes de extorsiones y coordinar acciones violentas contra quienes se negaban a pagar cuotas.

La captura de los principales cabecillas de la estructura disidente reconfigura el panorama de poder en Huila y plantea interrogantes sobre la capacidad estatal para contener la violencia y proteger a la población civil - crédito X

Tras la muerte de “Sebastián” en diciembre de 2024, ella asumió el liderazgo de una facción del grupo, lo que motivó divisiones internas y la expansión de la organización del Cauca al Huila.

Alias Dani y alias Yerli están vinculados, según investigaciones, a la masacre del 26 de julio en la vereda El Salado, desplazamiento forzado en Belén, secuestro de líderes sociales y presiones a la comunidad para retirar la presencia del Ejército Nacional de la zona. También se les atribuyen extorsiones, amenazas y coerción contra la población civil.

El atentado con motobomba del 17 de abril de 2025, atribuido a esta estructura y ejecutado durante la Semana Santa en el casco urbano de La Plata, dejó como saldo la muerte de los hermanos Luisa Fernanda y Sergio Trujillo Peña y al menos 32 heridos. Las investigaciones señalan a “Karla” como una de las autoras intelectuales y materiales; “Alex” habría coordinado desde la cúpula.

El impacto del operativo, considerado un golpe relevante contra la estructura criminal del Bloque Central Isaías Pardo, se percibe como un avance en la respuesta estatal ante el crimen organizado en la región. Blu Radio destacó que la detención de los principales cabecillas puede debilitar la red de apoyo y la capacidad de expansión de la organización, aun con desafíos derivados de divisiones internas y la presencia de otras facciones armadas.

El operativo que desarticuló la cúpula del Bloque Central Isaías Pardo evidencia tanto avances en inteligencia como la persistencia de riesgos derivados de divisiones internas y nuevas dinámicas de violencia regional - crédito Captura de Video Redes sociales

Autoridades nacionales reaccionaron tras la captura. El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, aseguró que la acción permitirá a la familia de las víctimas encontrar alivio al saber a los presuntos responsables en manos de la justicia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que la coordinación entre Policía, Fuerzas Militares y Fiscalía fue determinante para el éxito de la operación.