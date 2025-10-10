Álvaro Uribe celebró el Nobel de Paz de María Corina Machado y pidió que Donald Trump lo gane en 2026: “No hay Fake Nobels”

Álvaro Uribe celebró el nobel de Paz de María Corina Machado y pidió que Donald Trump lo gane en 2026 - crédito Colprensa/Reuters

El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 sorprendió a la comunidad internacional al recaer en María Corina Machado, figura central de la oposición venezolana, quien fue reconocida por su papel en la defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel justificó la distinción, destacando la “incansable labor” de Machado en favor de la democracia y su resistencia frente al régimen de Nicolás Maduro.

A sus 58 años, Machado se ha consolidado como la principal voz opositora desde que Maduro asumió la presidencia en 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez. El comité resaltó especialmente su actuación durante las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición venezolana aseguró haber obtenido la victoria. Sin embargo, el oficialismo desconoció los resultados y no presentó pruebas que respaldaran su supuesto triunfo, lo que intensificó la crisis política en el país vecino.

En su comunicado, el Comité Noruego del Nobel subrayó la importancia de la democracia como base para la paz duradera y advirtió sobre el retroceso democrático a nivel global. “La democracia es un prerrequisito para una paz duradera. Sin embargo, vivimos en un mundo donde está en retroceso, donde cada vez más regímenes autoritarios desafían las normas y recurren a la violencia”, expresó la institución.

A propósito, el comité enfatizó que la represión y el control del poder observados en Venezuela no son fenómenos aislados, sino parte de una tendencia internacional preocupante. “Observamos las mismas tendencias a nivel mundial: el Estado de derecho es abusado por quienes ostentan el poder, la libertad de prensa es silenciada, los críticos son encarcelados y las sociedades son empujadas hacia regímenes autoritarios y la militarización. En 2024 se celebraron más elecciones que nunca, pero cada vez menos son libres y justas”, advirtió el comité.

Tras el reconocimiento otorgado a Machado, líder de oposición al régimen venezolano, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, utilizó sus redes sociales para felicitarla.

El exmandatario colombiano reconoció la labor de la líder política en favor de la democracia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Según sus consideraciones, para 2026 el presidente de Estados Unidos debe recibir el galardón por sus esfuerzos en frenar el conflicto en Medio Oriente.

“Con la felicidad del premio a María Corina, que debe repetirse el año entrante con el premio al Presidente Trump, no hay Fake Nobels”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

El exmandatario Iván Duque también envió un mensaje a Manchado en el que subrayó que la “incansable lucha” de la galardonada por el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela constituye un ejemplo para toda la región y el mundo, y consideró que el Nobel honra tanto su coraje como el espíritu del pueblo venezolano.

La felicitación de Petro a María Corina Machado que desató críticas

Así fue el mensaje de felicitaciones de Petro a María Corina Machado - crédito Yves Herman/Reuters y @petrogustavo/X

La reacción del presidente Gustavo Petro al reciente anuncio del Premio Nobel de la Paz generó un intenso debate en redes sociales, no solo por el momento en que decidió pronunciarse, sino también por la manera en que estructuró su mensaje.

Mientras la líder opositora venezolana María Corina Machado recibía felicitaciones internacionales tras ser distinguida con el galardón, el mandatario optó por incluir su reconocimiento en una publicación que, en primer término, destacaba la trayectoria de la profesora africana Wangari Maathai, también laureada con el Nobel de la Paz.

El presidente no le dedicó un mensaje exclusivo a María Corina Machado, sino que se refirió en su mensaje a la Nobel de Paz 2004, la profesora keniana Wangari Maathai, fallecida en 2011 - crédito @petrogustavo/X

La publicación presidencial no consistió en un mensaje exclusivo para María Corina Machado. En cambio, el jefe de Estado colombiano integró sus felicitaciones a la política venezolana dentro de un texto que priorizaba los elogios a Wangari Maathai, resaltando su lucha frente a la crisis climática.

Petro no compartió la imagen oficial de Machado como galardonada, difundida por el perfil de los premios Nobel, sino que optó por comentar sobre la publicación dedicada a la docente keniana, acompañada de su fotografía.

En su mensaje, el presidente colombiano expresó: “Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles (sic). Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”.