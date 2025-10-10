Colombia

Álvaro Uribe celebró el Nobel de Paz de María Corina Machado y pidió que Donald Trump lo gane en 2026: “No hay Fake Nobels”

El exmandatario colombiano reconoció la labor de la líder política en favor de la democracia

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Álvaro Uribe celebró el nobel
Álvaro Uribe celebró el nobel de Paz de María Corina Machado y pidió que Donald Trump lo gane en 2026 - crédito Colprensa/Reuters

El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 sorprendió a la comunidad internacional al recaer en María Corina Machado, figura central de la oposición venezolana, quien fue reconocida por su papel en la defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel justificó la distinción, destacando la “incansable labor” de Machado en favor de la democracia y su resistencia frente al régimen de Nicolás Maduro.

A sus 58 años, Machado se ha consolidado como la principal voz opositora desde que Maduro asumió la presidencia en 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez. El comité resaltó especialmente su actuación durante las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición venezolana aseguró haber obtenido la victoria. Sin embargo, el oficialismo desconoció los resultados y no presentó pruebas que respaldaran su supuesto triunfo, lo que intensificó la crisis política en el país vecino.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En su comunicado, el Comité Noruego del Nobel subrayó la importancia de la democracia como base para la paz duradera y advirtió sobre el retroceso democrático a nivel global. “La democracia es un prerrequisito para una paz duradera. Sin embargo, vivimos en un mundo donde está en retroceso, donde cada vez más regímenes autoritarios desafían las normas y recurren a la violencia”, expresó la institución.

A propósito, el comité enfatizó que la represión y el control del poder observados en Venezuela no son fenómenos aislados, sino parte de una tendencia internacional preocupante. “Observamos las mismas tendencias a nivel mundial: el Estado de derecho es abusado por quienes ostentan el poder, la libertad de prensa es silenciada, los críticos son encarcelados y las sociedades son empujadas hacia regímenes autoritarios y la militarización. En 2024 se celebraron más elecciones que nunca, pero cada vez menos son libres y justas”, advirtió el comité.

Tras el reconocimiento otorgado a Machado, líder de oposición al régimen venezolano, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, utilizó sus redes sociales para felicitarla.

El exmandatario colombiano reconoció la
El exmandatario colombiano reconoció la labor de la líder política en favor de la democracia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Según sus consideraciones, para 2026 el presidente de Estados Unidos debe recibir el galardón por sus esfuerzos en frenar el conflicto en Medio Oriente.

“Con la felicidad del premio a María Corina, que debe repetirse el año entrante con el premio al Presidente Trump, no hay Fake Nobels”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

El exmandatario Iván Duque también envió un mensaje a Manchado en el que subrayó que la “incansable lucha” de la galardonada por el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela constituye un ejemplo para toda la región y el mundo, y consideró que el Nobel honra tanto su coraje como el espíritu del pueblo venezolano.

La felicitación de Petro a María Corina Machado que desató críticas

Así fue el mensaje de
Así fue el mensaje de felicitaciones de Petro a María Corina Machado - crédito Yves Herman/Reuters y @petrogustavo/X

La reacción del presidente Gustavo Petro al reciente anuncio del Premio Nobel de la Paz generó un intenso debate en redes sociales, no solo por el momento en que decidió pronunciarse, sino también por la manera en que estructuró su mensaje.

Mientras la líder opositora venezolana María Corina Machado recibía felicitaciones internacionales tras ser distinguida con el galardón, el mandatario optó por incluir su reconocimiento en una publicación que, en primer término, destacaba la trayectoria de la profesora africana Wangari Maathai, también laureada con el Nobel de la Paz.

El presidente no le dedicó
El presidente no le dedicó un mensaje exclusivo a María Corina Machado, sino que se refirió en su mensaje a la Nobel de Paz 2004, la profesora keniana Wangari Maathai, fallecida en 2011 - crédito @petrogustavo/X

La publicación presidencial no consistió en un mensaje exclusivo para María Corina Machado. En cambio, el jefe de Estado colombiano integró sus felicitaciones a la política venezolana dentro de un texto que priorizaba los elogios a Wangari Maathai, resaltando su lucha frente a la crisis climática.

Petro no compartió la imagen oficial de Machado como galardonada, difundida por el perfil de los premios Nobel, sino que optó por comentar sobre la publicación dedicada a la docente keniana, acompañada de su fotografía.

En su mensaje, el presidente colombiano expresó: “Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles (sic). Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”.

Temas Relacionados

Álvaro UribeMaría Corina MachadoNobel de PazDonald Trump2026María Corina Machado Nobel PazVenezuelaRegimen MaduroColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti ‘estalló’ por decisión del Consejo de Estado de poner límites a las alocuciones de Petro: “Es un despropósito”

El ministro del Interior cuestionó los criterios de tiempo, cantidad y temática establecidos por el máximo juez de la administración pública para la realización de las intervenciones televisadas

Armando Benedetti ‘estalló’ por decisión

Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez criticaron a Petro por su reacción al Nobel de Paz de María Corina Machado: “Escribió desde el odio y rencor”

El exmandatario y la exvicepresidenta coincidieron en que el mensaje del gobernante de los colombianos contradice las posturas públicas que ha optado en apoyo a Nicolás Maduro

Andrés Pastrana y Marta Lucía

María Corina Machado lanzó pulla a Petro y a los presidentes latinoamericanos tras ganar el Nobel de Paz: “Saben lo que pasa, no hay excusa”

La galardonada del reconocimiento internacional sostuvo que Venezuela está invadida por la criminalidad y la guerrilla

María Corina Machado lanzó pulla

Jornada de manifestaciones estudiantiles en varios puntos de Bogotá complicaron la movilidad: este es el panorama

Las protestas por corredores principales de la capital colombiana ocasionó congestión vehicular, intervención de autoridades y complicaciones para miles de usuarios del transporte público y conductores

Jornada de manifestaciones estudiantiles en

Hay un dilema en la puja por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: evalúan continuidad o cambio de modelo

El contrato de Dimayor con Win Sports se vence en diciembre en 2026, y cuatro escenarios se perfilan como los más probables de cara a las negociaciones que darían inicio en ese mismo mes

Hay un dilema en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados cuatro implicados en atentado

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

ENTRETENIMIENTO

Altafulla sorprendió con nuevo look

Altafulla sorprendió con nuevo look y nueva canción: este es el tema que estaría dedicado a su ex Karina García

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: sus fans están preocupados

Se acaba ‘MasterChef Celebrity’: esta sería la serie que remplazará al ‘reality’ en las noches

Ayda Valencia, del programa “Ellos están aquí”, reveló detalles sobre el asesinato de B King: “Su alma está en un proceso espiritual”

Se incendio la casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta: los daños son cuantiosos

Deportes

Hay un dilema en la

Hay un dilema en la puja por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: evalúan continuidad o cambio de modelo

Colombia vs. España: estas son las figuras más destacadas de las dos selecciones Sub-20

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Jhon Jáder Durán podría salir del Fenerbahçe según algunos medios turcos: “Tiene dificultades”

Néstor Lorenzo habló sobre amistoso de Colombia contra México y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”