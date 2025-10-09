Colombia

Banco de la República respondió a posibles problemas con transferencias a través de la plataforma Bre-B

La directora del sistema de pagos, Ana María Prieto, afirmó que la entidad implementa medidas correctivas junto a la industria financiera para garantizar la seguridad y funcionamiento del sistema

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Ana María Prieto es la
Ana María Prieto es la directora de sistemas de pago del Banco de la Republica - crédito Asobancaria

El reciente despliegue del sistema interoperable de llaves Bre-B ha generado inquietudes entre los usuarios, que han reportado dificultades en la creación y registro de sus llaves, así como rechazos en transacciones y transferencias dirigidas a entidades no seleccionadas.

Frente a este panorama, Ana María Prieto, directora del sistema de pagos del Banco de la República, ofreció un mensaje de tranquilidad, asegurando que la entidad mantiene un monitoreo constante y trabaja en la estabilización del servicio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sistema Bre-B, que inició operaciones el lunes 6 de octubre, ya cuenta con más de 14 millones de usuarios y busca eliminar las barreras tradicionales en transferencias y pagos, permitiendo que estos procesos se realicen de manera inmediata.

Según la información divulgada por La República y proporcionada por Ana María Prieto, el periodo actual corresponde a una fase de ajuste, en la que se consideran normales ciertos inconvenientes técnicos.

El Banco de la República
El Banco de la República recomienda usar canales oficiales para registrar llaves y realizar operaciones en Bre-B, garantizando la seguridad de los datos personales - crédito Banco de la República

La funcionaria explicó que el Banco de la República está implementando medidas correctivas en colaboración con la industria financiera para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

En respuesta a las denuncias de usuarios sobre problemas en la creación y registro de llaves, así como el rechazo de operaciones o el envío de fondos a entidades no elegidas, el Banco de la República recomendó a los clientes realizar estos procedimientos únicamente a través de los canales oficiales de las entidades donde mantienen sus servicios financieros personales.

“Estas últimas jornadas han sido de estabilización del servicio, en este plazo se establece como normal cualquier fallo y se expone que hay acompañamiento, esto mediante la adopción de correctivos de la mano de la industria”, afirmó Ana María Prieto.

Por otra parte, la directora del sistema de pagos aclaró que hasta el momento el Banco de la República no ha recibido reportes sobre un posible uso indebido de datos personales en el marco de la implementación de Bre-B. Este aspecto resulta relevante ante la preocupación de los usuarios por la seguridad de su información en plataformas digitales de reciente adopción.

El alcance del sistema es considerable: alrededor de 200 entidades financieras ya se encuentran conectadas a Bre-B, y se han registrado más de seis millones de operaciones por un monto cercano a $1 billón. Además, cuatro millones de colombianos han completado exitosamente sus transacciones y existen más de 85 millones de llaves registradas en la plataforma.

Fallas en sistema Bre-B afectan transferencias bancarias en Colombia

Usuarios reportan fallas en la
Usuarios reportan fallas en la acreditación y transferencia de fondos tras el lanzamiento del sistema Bre-B - crédito Banco de la República

El reciente despliegue del sistema Bre-B ha generado inquietud entre los usuarios, que comenzaron a reportar fallas en la acreditación y transferencia de fondos, especialmente en operaciones vinculadas al neo banco Lulo Bank.

A pesar de la expectativa inicial por la promesa de facilitar las transacciones para millones de clientes de instituciones financieras en todo el país, la plataforma enfrenta dificultades técnicas a tan solo dos días de su lanzamiento.

Las incidencias detectadas se concentran en dos problemas principales. Por un lado, se han registrado rechazos de operaciones al intentar transferir dinero entre cuentas de diferentes bancos.

Por otro lado, algunos usuarios han experimentado el desvío de fondos, donde el dinero enviado a una llave asociada a una cuenta de Lulo Bank termina acreditándose en una cuenta distinta que el mismo usuario posee en otra entidad financiera. Esta situación ha sido descrita como “dinero llegando a cuentas equivocadas en otros bancos”, según información proporcionada por la propia entidad.

El análisis realizado por Lulo Bank atribuye el origen de estos inconvenientes a una “transición incompleta de algunos bancos al nuevo sistema”. En concreto, se ha identificado que los nodos de ciertas entidades financieras, especialmente aquellas que integraban el antiguo ecosistema Entre Cuentas, no han completado de manera adecuada su migración a la nueva plataforma de interoperabilidad.

El neo banco Lulo Bank
El neo banco Lulo Bank identifica desvíos de dinero y rechazos de operaciones por migración incompleta de bancos al sistema Bre-B - crédito Lulo Bank

La evidencia disponible apunta a que la responsabilidad recae en las entidades bancarias que no han finalizado su integración, mientras que Lulo Bank sostiene que su nodo opera con total normalidad y cumple con todos los requisitos técnicos establecidos por el Banco de la República.

Por su parte, el Banco de la República no ha reportado, hasta el momento, fallas en la plataforma central Bre-B, lo que refuerza la conclusión de que los problemas se originan en los sistemas de las entidades individuales que aún no se han adaptado completamente al nuevo estándar.

Este diagnóstico pone de manifiesto la necesidad de una acción coordinada entre todas las instituciones financieras para asegurar la estabilidad del ecosistema.

Ante este panorama, la entidad instó a las demás entidades financieras a implementar con urgencia los ajustes técnicos necesarios para restablecer la normalidad en el ecosistema y garantizar que los usuarios puedan realizar transacciones de manera estable y segura.

Además, la entidad ha solicitado a los bancos afectados que “sean transparentes con sus usuarios sobre lo que está pasando”, con el objetivo de gestionar adecuadamente las expectativas, informar oportunamente sobre los errores y evitar la desinformación.

Temas Relacionados

Bre-BBanco de la RepúblicaAna María PrietoIndustria financieraEntidades financierasSistema de pagosTransferencias bancariasSeguridad digitalColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los cuartos de final

El cuadro dirigido por Jhon Alber Ortiz quiere asegurar la clasificación ante las “Leonas” de Chile

Universidad de Chile vs. Deportivo

Armando Benedetti negó participación en política y afirmó que su labor fue solo acompañamiento institucional: “Tenemos el deber de acompañar”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a las críticas en su contra, que aseguran una supuesta participación en política: “Es para garantizar los procesos democráticos”

Armando Benedetti negó participación en

Frisby explica las acciones legales que está tomando ante la Unión Europea y España con respecto a sus derechos de marca

La empresa colombiana anunció medidas judiciales contra la firma española y su representante, acusándolos de vulnerar derechos de propiedad intelectual y solicitará la cancelación de la marca ante la autoridad europea

Frisby explica las acciones legales

Falta de inversión tecnológica limita modernización militar y compromete la soberanía, advierte el contralor al Ministro de Defensa

Carlos Hernán Rodríguez alertó que solo el 4,6 % del presupuesto de defensa se destina a inversión, lo que impide la modernización militar y aumenta la dependencia tecnológica del país

Falta de inversión tecnológica limita

Este es el hombre que le propuso matrimonio a la comediante Vicky Berrío: así inició la historia de amor

La propuesta de matrimonio a la comediante por parte del diseñador gráfico en San Andrés cautivó a miles de seguidores: fue debajo del mar. ¿Quién es él?

Este es el hombre que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Este es el hombre que

Este es el hombre que le propuso matrimonio a la comediante Vicky Berrío: así inició la historia de amor

Melissa Gate respaldó al presidente Gustavo Petro por su posición frente a Israel: “No me cae muy bien que digamos”

Laura Acuña presumió las remodelaciones que le ha hecho a su lujosa casa después de mudarse a Bogotá

El cantante Almighty es detenido en Medellín tras un incidente que encendió las alarmas en El Poblado

Cancelaron participación de ‘Jeringa’ en festival de comedia por polémica con la comediante Johana Velandia: “No cambio por un evento”

Deportes

Universidad de Chile vs. Deportivo

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los cuartos de final

Así se enteró Mauricio “Chicho” Serna de la muerte de Miguel Ángel Russo: “Escuché la noticia entrando al predio”

Así fue el histórico paso de Miguel Ángel Russo al frente de Millonarios: el argentino levantó la estrella número 15

Desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia a Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

La historia de Néiser Villarreal, la figura de la selección Colombia que le dedicó el gol contra Sudáfrica a su padre: “A quien mataron”