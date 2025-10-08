Colombia

Encuentran el cuerpo sin vida de un estudiante universitario en Santander: llevaba varias horas desaparecido

La desaparición de Ronald Jair Torres Correa durante un paseo con amigos desencadenó una intensa búsqueda y conmocionó a Santander

Katerin Leguizamón Viasus

Ronald Jair Torres fue encontrado
Ronald Jair Torres fue encontrado sin vida luego de llevar varias horas desaparecido - crédito Tripadviso / Unab

La comunidad de Santander se vio conmocionada tras la muerte de Ronald Jair Torres Correa, un joven de 20 años y estudiante de octavo semestre de ingeniería mecatrónica en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab).

El hallazgo del cuerpo sin vida se produjo luego de que el hombre permaneciera desaparecido por varias horas, desde el domingo 5 de octubre.

Su desaparición tuvo lugar mientras realizaba actividades de esparcimiento junto con algunos compañeros de estudio. Sin embargo, en una de estas actividades ocurrió un accidente que despertó las alarmas en sus acompañantes y terminó con el despliegue de labores de rastreo en el sector.

El accidente ocurrió cuando, durante un paseo con cuatro amigos en la cascada Las Brisas, sector de Misigüay, municipio de Rionegro (Santander), el joven se lanzó desde una roca al agua y no volvió a salir a la superficie. De inmediato, los demás jovenes emprendieron la búsqueda infructuosamente.

Sus compañeros intentaron localizarlo, pero la escasa visibilidad y las aguas turbias dificultaron la búsqueda inicial. El hecho generó una rápida movilización de los organismos de socorro, que iniciaron un operativo de rescate acuático en la zona.

Ante la alerta de los amigos de Ronald Jair, el Cuerpo de Bomberos de Rionegro solicitó apoyo a los Bomberos Voluntarios de Floridablanca, quienes enviaron a su Equipo Especializado de Búsqueda Acuática y Subacuática. Sin embargo, dadas las condiciones geográficas y climáticas, las primeras horas de búsqueda no arrojaron buenos resultados.

El cuerpo de Bomberos del
El cuerpo de Bomberos del municipio desplegó las labores de búsqueda - crédito Colombia Oscura

El cabo Carlos Portilla, supervisor de operaciones, explicó que las labores se extendieron durante más de un día debido a las difíciles condiciones del terreno y la lluvia. El equipo de rescate llegó al sitio sobre las 7:30 de la mañana del lunes 6 de octubre y realizó tres inmersiones de aproximadamente 45 minutos cada una. En el tercer buceo, lograron encontrar el cuerpo del joven dentro del agua.

Luego de varias horas de incertidumbre, el cuerpo fue recuperado y entregado a la Fiscalía General de la Nación y a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Sijin), encargadas de realizar la inspección técnica antes de la entrega a los familiares.

Torres Correa era reconocido en la Unab por su dedicación y compromiso académico, además de integrar el Comité Curricular de la facultad de Ingeniería. Compañeros y allegados lamentaron profundamente su muerte. En redes sociales, la comunidad universitaria lo recordó como un joven ejemplar, lleno de sueños y virtudes.

El joven cursaba octavo semestre
El joven cursaba octavo semestre de Ingeniería Mecatrónica en la Unab - crédito Unab

El recuerdo de Ronald Jair Torres Correa permanecerá entre quienes compartieron su camino, como símbolo de entrega y nobleza en la búsqueda de sus metas, por lo que para sus allegados, su vida es ejemplo e inspiración. En el mismo sentido, el joven será recordado por su compromiso, su espíritu generoso.

En su memoria fue convocada una velatón en una de las plazoletas de la institución de educación superior en la que el joven adelantaba su formación profesional. Al homenaje fueron invitados todos los miembros de la comunidad universitaria, en la que Torres Correa se destacó notablemente en sus últimos años de vida.

La institución de educación superior
La institución de educación superior convocó una velatón en memoria del joven - crédito @jmontoyabozzi/x

El caso saca a la luz las medidas de seguridad que se deben tener a la hora de departir en zonas con atractivos naturales como la cascada en la que el joven perdió la vida, resaltando la importancia de respetar las señales de advertencia, evitar ingresar a áreas restringidas, utilizar el equipo adecuado y contar con acompañamiento de guías o personas con experiencia en el lugar. Además, pone en evidencia la necesidad de campañas de prevención y educación sobre riesgos en entornos naturales para que visitantes y turistas puedan disfrutar de estos espacios sin poner en peligro su integridad.

