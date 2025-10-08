Colombia

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Habitantes rurales expresaron su alivio ante la noticia de la posible caída del temido actor armado, cuya presencia había provocado temor y desplazamientos en varias veredas del sur del departamento

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Testimonios indican que el cadáver
Testimonios indican que el cadáver de alias Duende habría sido retirado por sus compañeros ante la ausencia de la fuerza pública - crédito Redes sociales

Integrantes de inteligencia del Ejército investigan la posible muerte en combates de alias Duende, que sería uno de los líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, según varias versiones de la comunidad, sembraría el terror en la zona rural de Sucre, al sur del Cauca.

De acuerdo con testimonios atribuidos a los líderes sociales, los campesinos asentados en esta parte del sur del departamento consideran que la muerte del sujeto les devolvería cierta tranquilidad, después de haber experimentado situaciones de amenaza por su presunta actuación criminal en varias veredas y corregimientos del municipio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La muerte de alias El Duende se habría producido en medio de los combates en la zona entre integrantes del ELN y disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

"Se tiene registro de las confrontaciones, las cuales habrían ocurrido ayer en el sector de El Paraíso de ese municipio, sin embargo, ya se está verificando si el muerto es efectivamente un cabecilla", detalló la Tercera División del Ejército Nacional a este medio.

Los combates entre el ELN
Los combates entre el ELN y disidencias de las Farc se extendieron por más de tres horas, afectando a comunidades locales - crédito X

Según el relato aportado por representantes campesinos, el sujeto abatido respondería al nombre de Danilo Jiménez y sería señalado como ejecutor de órdenes para asesinar y desplazar pobladores después de ser declarados objetivo militar. Por el momento, habría sido considerado un objetivo de alto valor para la fuerza pública, según versiones de fuentes militares del área de inteligencia.

“Los campesinos asentados acá en esta parte del sur del departamento literalmente descansamos con la muerte de ese señor, sé que no hay que desearle ese mal a alguien, pero al enterarnos de que ese señor murió, nos regresa el alma al cuerpo porque es ir recobrando de nuevo la tranquilidad, todo porque ese sujeto sembró el terror en varias veredas y corregimientos de Sucre”, confesaron uno de los habitantes de la zona de la confrontación, citado por El País de Cali.

De acuerdo con los testimonios citados, el presunto criminal se destacaba por su frialdad al actuar contra quienes se opondrían a las órdenes del ELN. Esta situación habría generado temor en sectores como El Paraíso y El Carmelo, donde supuestamente se produjo su deceso en medio de enfrentamientos que se extenderían por más de tres horas, afectando a las comunidades locales.

Alias Duende habría muerto en
Alias Duende habría muerto en enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc en el sector de El Paraíso, Sucre - crédito @AstridCaceresC/X

“Ese señor tenía la sangre extremadamente fría a la hora de asesinar a compañeros que se oponían a las órdenes que daba el ELN, por eso era el terror ahí mismo en El Paraíso y El Carmelo donde sucedió esta muerte en medio de estos combates, los cuales van a completar más de tres horas, quedando las comunidades en medio de estas balaceras”, expresó puntualmente el testigo consultado por el medio.

Los testimonios recogidos en la zona sugieren que el cadáver de esta persona posiblemente sería retirado por sus propios compañeros para evitar que los disidentes lo utilicen como trofeo de guerra, situación que se facilitaría ante la aparente ausencia de fuerza pública.

“La guerra entre estos grupos armados acá en Sucre y otros municipios del Macizo está en su máximo nivel y lo que pagamos los platos rotos somos nosotros los civiles, porque ante el temor de estas confrontaciones, así como la presión de estos grupos, muchas personas optaron por salir del territorio para esconderse en ciudades como Pasto y Popayán”, puntualizó el testimonio citado.

Ataque armado en discoteca de Sucre dejó dos muertos y dos heridos

El 29 de septiembre de 2025, comunidades de Sucre (Cauca), denunciaron que presuntos guerrilleros del ELN asesinaron a dos personas al interior de una discoteca ubicada en el área urbana de esta población.

Algunos habitantes registraron los momentos posteriores al ataque armado, atribuido al ELN - crédito Enlace Cauca Noticias

Según versiones de líderes sociales recogidas por este medio, sujetos armados habrían llegado en dos vehículos hasta el establecimiento y, tras ingresar, dispararon contra varias personas que se encontraban departiendo en medio de música y licor.

De acuerdo con testimonios de habitantes del municipio, este hecho se habría vinculado con la guerra que sostenían el ELN y las disidencias de las Farc en los municipios del Macizo Colombiano.

La comunidad expresó en ese momento que el grupo armado estaría ejerciendo una violencia extrema contra quienes considerarían contrarios a sus intereses, por lo que habrían asesinado a personas previamente declaradas objetivo militar, aprovechando su presencia en la discoteca.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Obeimar Enríquez Hoyos, agricultor de 36 años de edad, y Eyvar Burbano, de 42 años y residente en el barrio Siloé de Sucre. Los heridos respondieron a los nombres de Yelinton Andrey Samboní Muñoz, estudiante de 18 años, y Diego Marino Gómez Enríquez, agricultor de 66 años.

Luego de la balacera, los agresores huyeron en los dos vehículos con los cuales habían llegado y, durante la fuga, realizaron disparos contra la Estación de Policía. Los uniformados respondieron con sus armas de dotación para protegerse.

Temas Relacionados

Alias El DuendeELN Disidencias de las Farc Ejército Nacional El Paraíso Sucre CaucaColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Murió Miguel Ángel Russo, legendario entrenador y héroe de Millonarios en la final ante Santa Fe en 2017

El estratega argentino, de 69 años, estuvo internado en un centro médico de Argentina durante varias semanas tras presentar graves complicaciones en su salud

Murió Miguel Ángel Russo, legendario

A qué se refería Miguel Ángel Russo con su frase “esto se cura con amor” durante emotiva entrevista cuando entrenaba a Millonarios

El entrenador argentino, recordado en Colombia por su paso en Millonarios, en el que ganó dos títulos -de Liga y Superliga- falleció el 8 de octubre de 2025 a sus 69 años de edad

A qué se refería Miguel

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida

El entrenador argentino, campeón de liga en 2017 con Millonarios, falleció a los 69 años luego de lidiar con quebrantos de salud que lo afectaron en sus últimos días de vida

Murió Miguel Ángel Russo: así

Así fue el histórico paso de Miguel Ángel Russo al frente de Millonarios: el argentino levantó la estrella número 15

En la tarde del miércoles 8 de octubre de 2025 se confirmó el fallecimiento del entrenador argentino, que estuvo en el cuadro bogotano desde finales de 2016 hasta mediados de 2018

Así fue el histórico paso

La consulta del Pacto Histórico recibió ‘luz verde’ de la Registraduría: así se llevará a cabo la jornada del 26 de octubre

El organismo electoral anunció en rueda de prensa que se adelantará el proceso para escoger al candidato de esta colectividad, aunque se modificará la modalidad, tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que inicialmente había dejado sin piso jurídico dicho mecanismo

La consulta del Pacto Histórico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix Colombia: las películas

Ranking Netflix Colombia: las películas más vistas hoy que todos están comentando

Así fue el emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco a mascota que tuvo que recibir la eutanasia

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín: “El éxito era rotundo”

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de ‘skincare’ que incluye leche materna

Deportes

Murió Miguel Ángel Russo, legendario

Murió Miguel Ángel Russo, legendario entrenador y héroe de Millonarios en la final ante Santa Fe en 2017

A qué se refería Miguel Ángel Russo con su frase “esto se cura con amor” durante emotiva entrevista cuando entrenaba a Millonarios

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida

Así fue el histórico paso de Miguel Ángel Russo al frente de Millonarios: el argentino levantó la estrella número 15

Representante que supo acompañar a James Rodríguez, Cristiano Ronaldo y Falcao García guiará a figura de la Liga Betplay