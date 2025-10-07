Colombia

Participante de ‘Masterchef Celebrity’ debió ser hospitalizado de urgencia: el exceso de trabajo terminó pasándole factura

Diego Alexánder Gómez Aristizábal, conocido como ‘Pichingo’, preocupó a sus seguidores al ser internado de urgencia por un virus, aunque su estado ya muestra mejoría, según fuentes cercanas al artista

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Pichingo habría sido hospitalizado de
Pichingo habría sido hospitalizado de urgencia en Medellín - crédito cortesía del Canal RCN

La noticia sobre el estado de salud de Diego Alexánder Gómez Aristizábal, conocido popularmente como “Pichingo”, generó inquietud entre los seguidores de MasterChef Celebrity tras difundirse que el participante fue hospitalizado de urgencia, con una curiosa publicación en su cuenta de Instagram.

El reconocido trovador paisa, quien se ha destacado en el programa por su humor y carisma, explicó en sus Instastories que debió acudir a urgencias debido a un virus que complicó su estado de salud.

Sin embargo, no dio mayores detalles al respecto, ya que minutos después apareció criticando el calor que por estos días azota a Medellín.

Pichingo preocupó a los seguidores
Pichingo preocupó a los seguidores por publicación sobre su estado de salud - crédito @pichingohumor/IG

En palabras del propio “Pichingo”: “Hombre de estatura baja se encuentra hospitalizado por un virus que le ha dado y que le cogió ventaja. Ha estado casi de caja, cuando la fiebre lo asalta, pa’ salir solo le falta que se le extinga el doctor y que al enano el doctor busque cómo darle de alta”, según publicó en sus redes sociales.

Aunque no se ha precisado el tipo de virus que afectó al creador de contenido, fuentes cercanas al artista indicaron que su condición ha mejorado considerablemente.

El trovador permaneció un tiempo bajo observación médica para descartar cualquier complicación adicional, de acuerdo con información recogida por allegados al entorno del participante.

La noticia de la hospitalización del comediante y trovador se propagó rápidamente entre los fanáticos del programa de cocina, quienes han seguido de cerca su participación en la edición 2025 del programa, pero es de recordar que el reality hizo todas las grabaciones correspondientes a la temporada actual meses atrás, por lo que su continuidad no está en riesgo por este quebranto de salud.

"Pichingo" conmovió en ‘MasterChef Celebrity’
"Pichingo" conmovió en ‘MasterChef Celebrity’ al compartir su historia de resiliencia y humor tras la violencia en Granada, Antioquia - crédito cortesía del Canal RCN

Rápidamente, los comentarios de los seguidores del comediante en la competencia no tardaron en aparecer, con mensajes de los cuales destacan: “Pichingo, pronta recuperación hermano”; “llegué a pensar que su paso por el programa estaba en riesgo, pero eso se grabó hace tiempo así que recupérate pronto”, entre otros.

Así fue la historia de vida de “Pichingo” en su juventud

“Pichingo”, participante de MasterChef Celebrity, emocionó a la audiencia al compartir su historia de vida marcada por la violencia. Durante el programa, relató cómo su infancia se desarrolló en un entorno hostil, afectado por el conflicto armado en Colombia.

Según el humorista, crecer en medio de la violencia le impuso límites y temores constantes. “No podíamos salir de casa”, contó, describiendo cómo su familia debía permanecer refugiada para protegerse de los enfrentamientos armados.

En su relato, enfatizó que la convivencia diaria con el miedo fue una constante: “Uno vivía con la zozobra de que algo podía pasar cada día”.

A pesar de las dificultades, Pichingo destacó el apoyo de su familia como un factor decisivo para sobrevivir a ese contexto adverso.

Pichingo habló durante reto en
Pichingo habló durante reto en ‘Masterchef Celebrity 2025’ de la promesa que no le pudo cumplir a su mamá - crédito Cortesía Canal RCN

Explicó que, aunque el entorno era amenazante, en su hogar procuraban mantener el ánimo y la esperanza. “Mi mamá y mi abuela trataban de hacernos sentir que nada malo pasaba, aunque afuera todo era peligro”, relató.

En su intervención, el participante subrayó la importancia de sobreponerse al miedo y buscar oportunidades para salir adelante, pese a la violencia.

Reveló que la cocina se convirtió en una vía de escape y transformación. “La cocina me ayudó a soñar con un futuro”, afirmó, recalcando cómo este oficio se transformó en un proyecto de vida que le permitió generar nuevas oportunidades.

El testimonio de Pichingo causó impacto entre sus compañeros y televidentes, quienes lo acompañaron en un momento de emoción y lágrimas en el set. Su relato aportó una mirada personal sobre las consecuencias de la violencia en Colombia y la resiliencia necesaria para avanzar. “Sufrimos mucho, pero nunca perdimos la fe”, concluyó.

