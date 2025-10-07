La Segura se confesó y reveló cómo es su lucha diaria contra el dolor crónico: “Me siento cansada”

Natalia Segura comparte cómo enfrenta el sufrimiento físico y emocional tras un ataque y complicaciones médicas - @la_segura @laredcaracol/IG

La creadora de contenido digital Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, reveló a sus seguidores que enfrenta dolor crónico y secuelas físicas tras un ataque con arma de fuego que sufrió en 2013.

La influencer, originaria de Cali, relató públicamente cómo la acompañan complicaciones de salud día a día y detalló su situación ante más de diez millones de personas que la siguen en redes.

La Segura padece dolor constante en la espalda y neuropatía, cuadros asociados a efectos secundarios de biopolímeros que migraron a su columna después de un procedimiento estético. A esto se suman las consecuencias del atentado donde resultó lesionada, motivo por el cual utiliza una silla de ruedas eléctrica y se ha sometido a diversas intervenciones quirúrgicas.

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le preguntó cómo logra mantener estabilidad emocional pese al dolor.

En su respuesta, la influencer sostuvo: “Pienso todos los días que estoy sana, que ni el dolor puede conmigo, que soy más fuerte que él”.

Aclaró que su actitud mental positiva es fundamental y comentó: “Tanto que entiendo que hay gente que cree que no tengo nada, y en realidad eso es lo que le digo a mi mente, así no sea del todo así”.

La creadora de contenido aseguró que aunque vive con un dolor constante, trata de manejarlo con su mente - crédito @la_segura/ Instagram

La caleña reconoció que no siempre logra sostener ese ánimo. Explicó que hay días de agotamiento emocional, en los que expresó: “Lloro todo el día cuando me siento cansada”. Esos momentos de vulnerabilidad contrastan con la percepción pública de fortaleza que muchos tienen de ella.

A pesar de las dificultades, Segura enfatizó su propósito de sobreponerse a las circunstancias. En un mensaje dirigido a sus seguidores, manifestó: “Ya no vivo desde la víctima, sino desde la poderosa que puede con casi todo”. Este testimonio generó diversas reacciones y mensajes de apoyo, con usuarios que reconocieron la fuerza demostrada a lo largo de los años.

“Qué enfermedad la de los biopolímeros”, “Admirable mi Segu ❤️… Y para los que se ríen o burlan: Más empatia recordemos que la vida es un boomerang", dicen algunas de las reacciones.

La experiencia de Natalia Segura pone de relieve los efectos persistentes de la violencia y las complicaciones asociadas a procedimientos estéticos, así como el desafío emocional de lidiar con una condición crónica.