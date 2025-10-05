Colombia

Ministro Eduardo Montealegre será investigado por la Procuraduría: Abelardo de la Espriella denunció intromisión en política

El equipo legal del precandidato pidió investigar al ministro de Justicia tras sus declaraciones sobre candidatos presidenciales, argumentando posible violación de normas de neutralidad en el proceso electoral de 2026

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El ministro de Justicia realizó
El ministro de Justicia realizó un fuerte ataque contra Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

La más reciente entrevista de Eduardo Montealegre, ministro de Justicia de Colombia, publicada en Semana el 4 de octubre de 2025, provocó una fuerte reacción en el equipo jurídico de Abelardo de la Espriella, que aspira a la presidencia.

A raíz de las declaraciones de Montealegre, el abogado Germán Calderón España, asesor jurídico de De la Espriella, solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación sobre una presunta participación en política por parte del alto funcionario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La petición, dirigida al procurador Gregorio Eljach Pacheco, argumenta que Montealegre “presuntamente interviene en política” al exponer valoraciones sobre precandidatos y hacer comentarios directos respecto a la carrera presidencial y las elecciones de 2026.

En la solicitud enviada y conocida por la revista Semana, Calderón España recordó la directiva emitida el 28 de agosto de 2025, que establece 12 prohibiciones para funcionarios públicos a fin de “garantizar la neutralidad y equidad en el desarrollo del proceso electoral”, así como su deber de evitar cualquier intervención de carácter político, según lo estipula la normativa disciplinaria.

El ministro de Justicia, Eduardo
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, enfrenta una solicitud de investigación por presunta intervención en política tras sus declaraciones sobre candidatos presidenciales - crédito presidencia

Las declaraciones de Montealegre incluyeron críticas y valoraciones directas sobre varios aspirantes. Respecto a Daniel Quintero e Iván Cepeda, el ministro expresó: “No voy a anunciar mi voto, pero me identifico más con el proyecto político y la concepción del mundo que tiene Iván Cepeda. Digo esto respetando mucho a Daniel Quintero, quien es amigo personal”, según lo recoge Semana.

Una parte de la entrevista que generó especial controversia fue la caracterización de Abelardo de la Espriella por parte de Montealegre, que afirmó que “es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia… No tiene la trayectoria, no tiene la formación. Bien o mal, con todas las críticas, los presidentes siempre han tenido una trayectoria, una experiencia política, una experiencia académica. Él es una figura pintoresca, caricaturesca, de república bananera. No lo veo con una proyección y con seriedad como candidato”, de acuerdo con declaraciones recogidas por Semana.

Incluso, Montelegre aseguró que De la Espriella ha hecho sonar su nombre gracias a su trabajo de abogado, aunque puso en tela de juicio su ética al representar a personajes del narcotráfico.

El equipo jurídico de Abelardo
El equipo jurídico de Abelardo de la Espriella pide a la Procuraduría investigar a Montealegre por comentarios sobre la carrera presidencial y las elecciones de 2026 - crédito @AlvaroUribeVel / X

“No es un abogado serio, de argumentos; ha sido un abogado que se ha movido en el mundo de los mafiosos. Yo lo respeto mucho, pero no creo que tenga la actitud para ser presidente de Colombia. Hablo en temas generales. Es una persona cuya única trayectoria es haber sido abogado del narcotráfico y de los paramilitares”, continuó Montealegre al diario nacional.

El ministro también abordó su visión sobre la derecha en el país y opinó respecto a otras figuras políticas como Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras.

Sobre López, resaltó que “es una mujer inteligente, pero creo que se desfiguró” mientras que sobre Barreras mencionó que “es una figura muy importante” y jugó “un papel trascendental en la victoria de Petro”. Consultado sobre Álvaro Uribe Vélez, Montealegre indicó: “no se puede negar que tiene un gran peso político, con o sin condena”.

El documento entregado por Calderón España insiste en que estas respuestas evidencian una “presunta intervención en controversias de tipo político, a través de un medio de amplia circulación nacional e internacional, como es la revista Semana”.

La Procuraduría evalúa si las
La Procuraduría evalúa si las declaraciones del ministro vulneran la normativa que exige neutralidad a los funcionarios públicos en procesos electorales - crédito Colprensa

La solicitud enfatiza que los comentarios del ministro se divulgaron justo en medio de la recolección de firmas y debates internos del Pacto Histórico para la escogencia de su candidato presidencial.

El debate sobre la participación de altos funcionarios en asuntos de carácter electoral se mantiene en la agenda pública, mientras la Procuraduría evalúa si las afirmaciones de Montealegre constituyen una vulneración de la normatividad vigente sobre la neutralidad de los servidores públicos ante las elecciones de 2026.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaEduardo MontealegreMinistro de JusticiaProcuraduría General de la NaciónElecciones 2026Precandidatos Presidencia 2026Colombia-noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa negó cualquier posibilidad de envío de tropas a Palestina: “Quien diga lo contrario es un mitómano”

Pedro Sánchez desmintió versiones sobre una supuesta intervención militar en Gaza, aclarando que la postura oficial exige cese al fuego y respeto al derecho internacional, sin acciones unilaterales ni participación sin mandato de la ONU

Ministro de Defensa negó cualquier

El exministro Daniel Palacios criticó a los tres precandidatos del Pacto Histórico: “Los tres mosqueteros del mal”

El exfuncionario y precandidato presidencial intensificó sus críticas hacia los representantes del petrismo, asegurando que ninguno representa una opción positiva para el país de cara a las elecciones de 2026

El exministro Daniel Palacios criticó

Exministro José Manuel Restrepo lanzó duras críticas contra Ángela María Robledo por Ecopetrol: “Hace rato usted no estaría”

José Manuel Restrepo cuestionó la administración de Ángela María Robledo en Ecopetrol, calificándola como “un desastre”

Exministro José Manuel Restrepo lanzó

Así ocurrió asalto a un conductor adulto mayor de plataforma, en Engativá: alegó que policía solo lo metió a grupo de WhatsApp

Al hombre lo intimidaron con armas blancas, lo amordazaron y lo despojaron de sus pertenencias durante un servicio solicitado en el sector de La Granja, en el noroccidente de Bogotá

Así ocurrió asalto a un

Germán Vargas Lleras vinculó disturbios en Bogotá con estrategia política y criticó a Gustavo Petro, Pacto Histórico y Alfredo Saade

El exvicepresidente denunció violencia y falta de acción oficial durante recientes movilizaciones, con señalamientos directos a líderes políticos y dudas sobre el papel de las autoridades

Germán Vargas Lleras vinculó disturbios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Laura de León compartió publicación

Laura de León compartió publicación en redes y encendió nuevamente el debate sobre su separación: Salomón Bustamante también habló

Nataly Umaña habría arremetido en contra de Marcos Alexandro Di Nunzio por declaraciones sobre supuesto romance

Nataly Umaña exige respeto tras duras comparaciones con Lina Marulanda y alerta sobre el impacto de los comentarios en redes

A 30 años de ‘Pies Descalzos’ de Shakira: así se gestó el disco que hizo despegar la carrera internacional de la colombiana

Maluma conquistó la ciudad de Nueva York con un concierto épico en la cima del edificio Empire State

Deportes

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega en racha a la selección Colombia: gol del colombiano con Real Betis ante Espanyol

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Daniel Muñoz marcó su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Premier League: no fue suficiente para evitar la derrota del Crystal Palace

Así fue la fea caída de David Alonso en el GP de Indonesia en Moto2: se golpeó la cabeza

Yerry Mina encienda las alarmas en la selección Colombia: así fue la lesión que lo bajaría de la convocatoria para amistosos de octubre