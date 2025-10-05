Indignación en Boyacá por brutal maltrato a un perro: hombre lo llevaba atado y arrastrado desde un caballo

El rescate de Thor, el perro arrastrado en Santa Sofía, Boyacá, genera indignación y movilización social - crédito Pixabay/Captura video

El caso de maltrato animal ocurrido en el municipio de Santa Sofía (Boyacá) despertó una ola de reacciones en redes sociales y generado repudio entre organizaciones de protección y autoridades locales.

Las imágenes registradas por una testigo revelan cómo un adulto mayor, de 75 años, arrastraba a un perro atado del cuello mientras cabalgaba, según información divulgada por la senadora Andrea Padilla en sus redes sociales.

De acuerdo con la versión relatada por Padilla, fue gracias a la intervención de una mujer, identificada como Lizeth, que el animal logró ser liberado. La senadora destacó que el perro, ahora nombrado Thor, se encuentra a salvo y bajo el cuidado de Lizeth, que lo llevó de inmediato a recibir atención veterinaria y proporcionarle alimento y resguardo.

Padilla enfatizó en su cuenta de Instagram: “El perrito que fue arrastrado por un maldito que lo ató a un caballito, en Santa Rosa (Boyacá), está a salvo. Su ángel, Lizeth, lo tiene con ella y ya recibió primera atención veterinaria, además de alimento y amor”.

Las autoridades de Santa Sofía informaron que el responsable fue capturado por efectivos de la Policía, pero posteriormente dejaron en libertad al individuo por su edad —75 años—, mientras adelantan la investigación pertinente.

Según explicó Padilla, este hecho podría enmarcarse bajo el delito de lesiones graves, agravado por sevicia y espacio público, tal como lo establece la Ley Ángel.

La situación legal ya ha sido elevada a conocimiento de la Fiscalía, que recibió la denuncia formal de los acontecimientos. El equipo de abogados Alegato Juristas acompaña y asesora a las víctimas dentro del proceso judicial que busca sentar precedentes en cuanto a la protección animal en la región.

¿Qué dijeron las autoridades?

La Alcaldía Municipal de Santa Sofía emitió un comunicado donde expresó su rechazo a lo ocurrido y manifestó que gestiona trámites para la recuperación integral de Thor. De igual modo, se comprometió a cubrir todos los gastos veterinarios necesarios, según informó la senadora Padilla a través de Instagram.

Actualmente, Thor recibe atención médica en la clínica Pet Huellitas, con apoyo de la fundación Huellita Sofileñas. A través de un reporte elaborado por la fundación, se informó sobre las delicadas condiciones de salud del animal: “Tiene anemia, posible hemoparasitosis, plaquetas muy altas, proceso infeccioso/inflamatorio, inicio de daño hepático y se encuentra muy desnutrido. Su estado evidencia el maltrato al que fue sometido en muchas ocasiones”, señaló el documento.

Además, el equipo veterinario confirmó la presencia de heridas en las patas de Thor, consecuencia directa del arrastre por la vía pública, y agregó que su estado clínico sugiere episodios previos de maltrato.

La fundación comunicó que brindó toda la atención necesaria para la recuperación del perro, mientras la comunidad y las autoridades permanecen vigilantes sobre el curso del proceso judicial y el bienestar del animal rescatado.

En su cuenta de Instagram, duranta la última actualización de la Fundación: “El perrito antes llamado Thor, ahora será Fénix 🌟. Después de tanto sufrimiento tendrá un nuevo comienzo gracias al Alcalde de Santa Sofía, Alfonso Coy, quien lo adoptó y asumió sus gastos veterinarios. 🙌💚“, indicó en la publicación del sábado 4 de octubre.

Entre líneas seguidas, la entidad agregó que “con el apoyo de todos ustedes recibió desparasitación, antipulgas, vitaminas, probióticos, medicamento hepático, baño medicado, además de camita y alimento 🐾“.

“Hoy Fénix, un perrito joven con heridas antiguas, desnutrición, anemia, hemoparasitos y muchos problemas de salud (pronóstico reservado) comienza su recuperación acompañada por la Alcaldía y la Fundación Huellitas Sofileñas, en apoyo del grandioso trabajo de Petit Huellas”.