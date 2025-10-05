Colombia

A la cárcel hombre acusado de abusar sexualmente de siete sobrinas por 20 años en Fresno, Tolima

Un juez determinó que el individuo fuera a la cárcel, luego de que las víctimas hicieran conocida su denuncia. El señalado las amenazaba con matar a sus padres

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Las víctimas narraron que los abusos se extendieron por al menos 20 años- Lina Gasca/Colprensa

Un juez de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para un hombre que habría cometido abusos sexuales continuados contra siete de sus sobrinas durante casi dos décadas en Fresno, Tolima.

De acuerdo con lo reportado por la misma Fiscalía General de la Nación, la investigación del ente de control logró determinar que el acusado habría violentado la integridad sexual y física de niñas y adolescentes con edades comprendidas entre cinco y dieciséis años.

Aunque los hechos habrían ocurrido entre los años 2000 y 2020, periodo en el que, según las autoridades, el hombre se aprovechó que lo llamaban a cuidar a las menores, la denuncia fue dada a conocer por las autoridades en los primeros días de octubre de 2025.

“Se aprovechó de la confianza que le tenían sus hermanos para que cuidara a sus sobrinas, y las abusó sexualmente” dice textualmente el reporte de las autoridades.

El hombre abusó de las sobrinas desde que tenían cinco años - crédito Freepik

El ente acusador precisó que el implicado enfrenta cargos por acceso carnal con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos con agravantes. La Fiscalía determinó que el hombre no aceptó los cargos al momento de la imputación.

Las autoridades recogieron testimonios en los que se indica que el sospechoso habría amenazado a las víctimas con dañar a sus padres si revelaban el abuso. Esta situación permitió que los actos no fueran denunciados durante varios años, según el material probatorio que recogió la Fiscalía.

Una vez se conocieron las denuncias, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con la Policía de Fresno ejecutaron la orden de captura, tras una investigación liderada por la Fiscalía Seccional Tolima. El procesado permanecerá privado de la libertad mientras continúan las etapas judiciales.

La Fiscalía insistió en la importancia de la denuncia oportuna y reiteró que mantiene abiertas las líneas de apoyo a víctimas de violencia sexual en el departamento.

El tío de las víctimas, ahora encarcelado, aprovechaba que familiares lo llamaban para cuidar a sus sobrinas - crédito Colprensa

Seis personas recibieron condenas de hasta 20 años en Cali por abusos sexuales contra menores

Jueces penales del circuito de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca condenaron a seis personas por su responsabilidad en delitos sexuales cometidos contra menores y mujeres, tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Según precisó la Fiscalía, las víctimas de estos hechos, que contaron con la cercanía de sus agresores, tenían entre cinco y once años.

Las penas dictadas por los jueces van desde nueve hasta veinte años de prisión, de acuerdo con el boletín oficial difundido el 3 de octubre de 2025.

Uno de los condenados, Byron Alexánder Díaz Castrillón, recibió una sentencia de veinte años y siete meses de cárcel por delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar agravadas.

Las autoridades cada vez más reportan los casos de abuso sexual y recomiendan a la ciudadanía denuncias cada vez más rápidas - crédito archivo Sofía Toscano / Colprensa

El proceso judicial estableció que la víctima, compañera sentimental del sentenciado, sufrió múltiples formas de maltrato: sexual, físico, verbal y psicológico durante dos años. Además, la investigación demostró que fue objeto de amenazas de muerte y de daños hacia su hijo.

En otro de los casos, un hombre de setenta y cuatro años recibió una pena de nueve años de prisión por actos sexuales con menor de catorce años, tras comprobarse que realizó tocamientos de índole sexual contra la nieta de su pareja sentimental, una niña de once años.

La Fiscalía resaltó que los otros cuatro casos involucran a padrastros y personas cercanas al entorno familiar de las víctimas.

Las sentencias para estos últimos acusados van de doce a dieciséis años de prisión, luego de que la autoridad judicial confirmara los abusos contra menores de entre cinco y once años. Según la información oficial, dos de las condenas ya tienen fallo en firme, mientras que el resto ha sido apelado por la defensa.

La entidad acusadora también indicó que la acción judicial busca garantizar justicia y protección a las víctimas más vulnerables dentro del entorno familiar.

