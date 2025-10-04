Colombia

Saratoga y Superlitio encabezan el Festival Ibagué Ciudad Rock 2025: esta es la programación

La programación destaca la riqueza de la escena local y la proyección internacional del evento en su edición número 24

Actualmente, Ibagué es una ciudad
El Festival Internacional Ibagué Ciudad Rock celebrará su vigésima cuarta edición los días 11 y 12 de octubre de 2025 en el Patio de Banderas del Complejo Deportivo Piscinas Olímpicas de Ibagué.

Con 24 años de trayectoria, este evento se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más emblemáticos y longevos de Colombia, reuniendo a miles de seguidores y proyectando tanto a artistas consagrados como a nuevas propuestas de la escena nacional e internacional.

La edición 2025 contará con la participación de agrupaciones internacionales de renombre, encabezadas por Saratoga, banda española reconocida en el ámbito del heavy metal ibérico.

El cartel internacional se completa con la presencia de Las Fokin Biches, Beta y Nuno, provenientes de México, quienes aportarán diversidad y frescura al evento.

La vigésima cuarta edición del
La programación nacional incluye una amplia gama de géneros y estilos, con la presencia de Superlitio, Under Threat, Margarita Siempre Viva, Arzen, Info, Los Setas, Las Tres Piedras, Somer, Rex Marte, Annis, Calle Jaguar, Ultra, Waking For Revenge, Séptic Corpse, Zentrópico, Los Insulsos, Juano Calyptra & Los Estepários, Xpresidentes, Radioélite y Ocobo. Esta selección de bandas refleja la riqueza y vitalidad de la escena colombiana, integrando tanto proyectos consolidados como emergentes.

Para ingresar al festival, los asistentes deberán portar una manilla, la cual podrá obtenerse a partir del 3 de octubre mediante una donación de $10.000 en puntos autorizados de la ciudad, como D’Leyenda Bar, Artesano Food Rock Bar, Club Tattoo Dark House Anubis y Parchaditos en el ghetto.

También será posible adquirir la manilla directamente en la entrada del evento, ubicada en la Avenida Ferrocarril con Calle 42. El ingreso estará restringido exclusivamente a quienes cuenten con la manilla correspondiente, lo que permitirá garantizar el control y la seguridad durante las dos jornadas de conciertos.

La organización del Festival Internacional Ibagué Ciudad Rock cuenta con el respaldo de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, Ibagué Creativa y Colonia Records.

La vigésima cuarta edición del
Estas entidades han sumado esfuerzos para fortalecer la proyección cultural de la ciudad y consolidarla como un epicentro del rock en Colombia, promoviendo la integración de públicos diversos y el desarrollo de la industria musical local.

Con una historia que abarca más de dos décadas, el festival se mantiene como un espacio fundamental para la expresión artística y la resistencia sonora, invitando a la comunidad a sumarse a una celebración que trasciende generaciones y fronteras. Ibagué se prepara para recibir a miles de asistentes en un evento que será un punto de encuentro para la música, la cultura y la pasión por el rock.

La banda de rock llevará
