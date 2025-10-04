Colombia

Exquisitas berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano: esta es la receta

La combinación de estos ingredientes ofrece una alternativa nutritiva y flexible que admite variaciones según preferencias y se conserva hasta tres días refrigerada

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Las berenjenas rellenas de pollo
Las berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano combinan sabor, nutrición y un toque colombiano contemporáneo - crédito Pexels

Las berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano son una alternativa destacada para los que buscan platos nutritivos y llenos de sabor. El gratinado de parmesano sobre el pollo en el interior de la berenjena crea una corteza dorada y tentadora, mientras el interior permanece jugoso y aromático. Esta preparación sobresale en hogares que disfrutan de opciones saludables sin sacrificar el gusto.

Su origen se encuentra en la tendencia de mezclar vegetales con rellenos de proteína y quesos, técnica popular en varias regiones urbanas del país influenciadas por la cocina internacional. A menudo, se acompaña con arroz blanco, pan artesanal o ensalada fresca, y admite múltiples variaciones, permitiendo agregar vegetales como zanahoria o champiñones según la preferencia del comensal.

Receta de berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano

La receta consiste en ahuecar las berenjenas y rellenarlas con una mezcla de pollo desmechado, verduras sofritas y pulpa de berenjena, cubriendo todo con una generosa capa de queso parmesano. Finalmente, las berenjenas se hornean hasta que estén tiernas y el queso se derrite y gratina, formando una costra dorada distintiva. El resultado es una combinación equilibrada de sabor, suavidad y textura crujiente superior.

La preparación incluye ahuecar berenjenas,
La preparación incluye ahuecar berenjenas, rellenarlas con pollo y verduras, y gratinarlas con queso parmesano - crédito Adobe Stock

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 30 minutos
  • Cocción del relleno: 15 minutos
  • Montaje y horneado: 25 minutos
  • Tiempo total aproximado: una hora, 10 minutos

Ingredientes

1. Dos berenjenas grandes

2. Una pechuga de pollo cocida y desmenuzada

3. Una cebolla cabezona picada

4. Dos dientes de ajo picados

5. Un tomate grande maduro, pelado y picado

6. Medio pimentón rojo picado

7. Media taza de queso parmesano rallado

8. Media taza de queso mozzarella rallado (opcional, para gratinar)

9. Dos cucharadas de aceite vegetal o de oliva

10. Sal y pimienta al gusto

11. Una cucharadita de comino en polvo

12. Una cucharadita de orégano seco

13. Perejil fresco picado para decorar (opcional)

Cada porción aporta aproximadamente 230
Cada porción aporta aproximadamente 230 calorías, 20 gramos de proteína y 5 gramos de fibra - crédito Pixabay

Cómo hacer berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano, paso a paso

1. Lava las berenjenas y córtalas por la mitad a lo largo.

2. Saca parte de la pulpa con una cuchara, dejando un borde de aproximadamente un centímetro en cada mitad. Reserva la pulpa extraída.

3. Espolvorea las mitades de berenjena con sal y déjalas reposar veinte minutos para quitar el amargor. Luego, enjuágalas y sécalas bien.

4. Precalienta el horno a 180°C.

5. En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla, el ajo y el pimentón hasta ablandar.

6. Incorpora el tomate y cocina hasta que se forme una salsa ligera.

7. Añade la pulpa de berenjena picada y cocina unos minutos.

8. Agrega el pollo desmenuzado, el comino, el orégano, la sal y la pimienta. Cocina todo durante cinco minutos, mezclando muy bien.

9. Rellena las mitades de berenjena con la mezcla anterior.

10. Espolvorea por encima el queso parmesano y el queso mozzarella (si lo deseas).

11. Lleva las berenjenas al horno durante veinticinco minutos, o hasta que estén tiernas y el queso dorado y burbujeante.

12. Decora con perejil fresco picado antes de servir.

El gratinado de parmesano sobre
El gratinado de parmesano sobre el pollo crea una corteza dorada y jugosa en el interior de la berenjena - crédito Freepik

Consejos clave:

  • No omitas el reposo de la berenjena con sal, esto aporta mejor sabor y elimina el amargor.
  • Precalienta el horno antes de hornear, esto da un gratinado uniforme.
  • Al rellenar, compacta ligeramente la mezcla en la berenjena, para lograr un corte perfecto al servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre cuatro y seis porciones, dependiendo del tamaño de las berenjenas y del tipo de acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 230 kcal
  • Proteína: 20 g
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Azúcares: 6 g
  • Fibra: 5 g
  • Sodio: 460 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las berenjenas rellenas pueden refrigerarse hasta por tres días en un recipiente hermético. Se recomienda recalentar en horno convencional o microondas antes de servir. No se recomienda congelar, ya que la textura puede verse afectada.

Temas Relacionados

Berenjenas rellenas Pollo Queso parmesano RecetaRecetas colombianas Colombia-Recetas Colombia-Noticias

