Colombia

El Ministerio de Defensa de Colombia entregó cartas de condolencias a familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales

La institución reafirmó su compromiso con la reparación y la no repetición de violaciones a los derechos humanos

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Durante una ceremonia en Casanare,
Durante una ceremonia en Casanare, el ministro Pedro Sánchez reconoció el sufrimiento de 21 familias afectadas por crímenes de agentes estatales, reafirmando el compromiso institucional con la reparación y la dignidad - crédito Ministerio de Justicia

El Ministerio de Defensa de Colombia realizó un acto solemne en Casanare, donde el ministro Pedro Sánchez entregó cartas de condolencias a 21 familias que perdieron a sus seres queridos en ejecuciones extrajudiciales.

Según la entidad, este gesto no solo tuvo un carácter protocolario, sino que representó un acto de humanidad y un mensaje de reconocimiento y verdad frente a un dolor que, en palabras del ministerio, “nunca debió existir”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Durante la ceremonia, el Ministerio de Defensa de Colombia destacó que cada carta entregada simbolizó un acto de verdad y respeto hacia las víctimas y sus familias. La institución subrayó que estas acciones buscan dignificar la memoria de quienes fueron afectados por crímenes cometidos por agentes del Estado y constituyen un paso relevante en el proceso de reparación y reconciliación.

El Ministerio de Defensa reafirmó su compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición de estos hechos.

En su declaración, la entidad enfatizó que portar las armas de la República implica una responsabilidad ética superior y que la Fuerza Pública debe actuar siempre en defensa de la vida, la ley y la dignidad humana.

El Ministerio de Defensa realizó
El Ministerio de Defensa realizó un acto solemne para honrar a quienes perdieron la vida por acciones de la Fuerza Pública, subrayando la importancia de asumir responsabilidades y fortalecer la legitimidad institucional - crédito captura de pantalla / X

Este compromiso institucional, según el ministerio, es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.

En su reflexión, el Ministerio de Defensa insistió en la importancia de fortalecer la legitimidad de la Fuerza Pública mediante la asunción de responsabilidades éticas y el respeto irrestricto a la ciudadanía.

La entidad señaló que solo a través del reconocimiento de los errores del pasado y la adopción de medidas concretas para evitar su repetición, se puede consolidar una institución que responda a las expectativas y necesidades del pueblo colombiano.

Con este acto, el Ministerio de Defensa de Colombia reiteró su determinación de construir una Fuerza Pública íntegra y respetuosa, manteniendo un compromiso permanente con la sociedad colombiana.

El acto solemne del Ministerio
El acto solemne del Ministerio de Defensa al entregar cartas de condolencias a víctimas marca un hito en el proceso de reparación y plantea desafíos para la confianza ciudadana en la Fuerza Pública - crédito captura de pantalla / X

Gustavo Petro pide que partidos de oposición muestre un documento rechazando los falsos positivos

La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático escaló tras la publicación de un mensaje en X, donde el mandatario desafió públicamente a ambos colectivos y a W Radio.

Petro exigió que se presente “un solo documento donde Cambio Radical y el Centro Democrático hayan rechazado la comisión del asesinato de los 6.402 jóvenes en manos del Estado entre el año 2002/2010”, en referencia a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El presidente también solicitó a la emisora que muestre “un solo pronunciamiento en contra de la masacre de ‘La Escombrera’ en la Comuna XIII de Medellín”.

El intercambio se produce en medio de la preparación de la segunda mesa de la Cumbre Parlamentaria de la Oposición, donde ambas bancadas buscan definir estrategias para la defensa de la democracia y la seguridad de sus integrantes.

Gustavo Petro le tiró a
Gustavo Petro le tiró a la W Radio - crédito @petrogustavo

El comunicado conjunto de Cambio Radical y Centro Democrático, difundido desde Bogotá, denuncia “hostigamientos” y exige al Ejecutivo detener lo que califican como “odio político que ya le costó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, y que ha desencadenado atentados, amenazas e intimidaciones contra parlamentarios, diputados, concejales, dirigentes regionales y líderes de nuestras colectividades”.

La controversia se intensificó luego de que Petro señalara a la senadora Paloma Valencia de complicidad en los crímenes de los 6.402 jóvenes, lo que motivó a la legisladora a anunciar acciones legales contra el jefe de Estado.

El comunicado de los partidos opositores sostiene que estos episodios forman parte de una “sucesión de agresiones” y acusa al Gobierno de utilizar “cortinas de humo para tapar el desgobierno que tiene al país sumido en la inseguridad, el desempleo, el deterioro de la salud y una profunda crisis económica”.

Como antecedente reciente, los partidos mencionan la emboscada al exconcejal Jairo Evelio Ascanio Naranjo en Saravena, Arauca, y advierten sobre el impacto de la narrativa oficial en el clima político y social de Colombia. Durante la sesión preparatoria de la cumbre, las colectividades acordaron priorizar el debate sobre seguridad y garantías electorales, reflejando su preocupación por el actual panorama nacional.

Temas Relacionados

Ejecuciones extrajudicialesMinisterio de Defensa de ColombiaPedro SánchezCasanareFuerza PúblicaReparación a víctimasColombia-Noticias

Más Noticias

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz

El cuadro dirigido por Vincent Kompany quiere seguir su racha perfecta en el comienzo de la temporada, y con gol del “Guajiro” y tanto de Harry Kane comienzan a manejar el partido

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

El gol tempranero de Luis Díaz rompe marcas en el Bayern Múnich: estos son los registros que marcó el colombiano

“Lucho” sigue haciendo historia en los “Gigantes de Baviera” y quiere continuar en lo más alto de la élite del fútbol europeo

El gol tempranero de Luis

El azul vuelve a brillar: la Selección Colombia estrenaría nueva camiseta como visitante con miras al mundial de 2026

La icónica prenda alternativa dejará atrás el negro y volverá al tradicional azul, según adelantos de Footy Headlines, generando expectativa entre los hinchas por el nuevo diseño que Adidas prepara para la cita mundialista

El azul vuelve a brillar:

Inpec tomó decisiones tras atentados en cárceles de Bogotá y Palmira: van a reforzar la seguridad y suspender visitas familiares

El Inpec comunicó la cancelación temporal de las visitas familiares en cárceles de Bogotá y Palmira por el fin de semana, como reacción a los recientes atentados contra funcionarios penitenciarios

Inpec tomó decisiones tras atentados

Westcol defendió a Karina García por preferir hombres ‘abundantes’: “Ella no puede estar con un pelagato”

El ‘streamer’ paisa reconoce que los estándares de la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ provocan debate entre sus seguidores, por lo que plantea que las exigencias de García corresponden a su realidad familiar y económica

Westcol defendió a Karina García
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

El azul vuelve a brillar:

El azul vuelve a brillar: la Selección Colombia estrenaría nueva camiseta como visitante con miras al mundial de 2026

Westcol defendió a Karina García por preferir hombres ‘abundantes’: “Ella no puede estar con un pelagato”

Marilyn Oquendo deja abierta la posibilidad de reconciliación con Karina García tras polémica en ‘La casa de los famosos Colombia’

Margarita Reyes fue sorprendida con propuesta de matrimonio con salto en paracaídas: así vivió el emotivo momento

Marcela Agudelo sorprendió con reflexión sobre cómo enfrentará la llegada de sus 60 años: “Estoy en una etapa complicada”

Deportes

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Andrés Felipe Roa, jugador del América de Cali, confesó su amor por el Junior tras la victoria en Copa Colombia: “Siempre ha estado”

El gol tempranero de Luis Díaz rompe marcas en el Bayern Múnich: estos son los registros que marcó el colombiano

Egan Bernal logra una brillante actuación en el Giro de Emilia: Isaac del Toro gana la carrera y así le fue a los colombianos

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Deportivo Cali derrotó al Pereira y volvió al grupo de los 8