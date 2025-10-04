El azul vuelve a brillar: la Selección Colombia estrenaría nueva camiseta como visitante con miras al mundial de 2026

La selección Colombia tendría de regreso el color azul en una de sus camisetas rumbo al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La selección Colombia volvería a utilizar el color azul en su segunda camiseta para el Mundial de 2026, según revelaciones de Footy Headlines, un portal especializado en adelantar novedades de indumentaria deportiva.

La prenda, que tradicionalmente alterna con el uniforme amarillo, dejará de lado el negro empleado en las recientes eliminatorias.

El regreso al azul respondería a una decisión de Adidas de retomar la tradición y emplear el segundo color de la bandera nacional.

Esta sería la camiseta de visitante de la selección Colombia para el mundial de fútbol de 2026 - crédito Javier Ruiz Agudelo/X

Aunque la marca alemana aún no ha hecho el anuncio oficial, se espera que la nueva equipación comience a usarse en la doble fecha de amistosos prevista para noviembre, cuando Colombia enfrente en la cancha a Nueva Zelanda y Nigeria.

En ediciones anteriores de la Copa del Mundo, la selección Colombia ha variado los colores de su uniforme alternativo: en Rusia 2018 utilizó azul con detalles naranjas, mientras que en Brasil 2014 optó por el rojo en homenaje a la participación en Italia 90.

El azul, sin embargo, ha sido el tono más frecuente en la historia de la segunda camiseta, contrario a lo que ocurrió recientemente, cuando el negro fue el color como segundo uniforme.

La camiseta de la selección Colombia combinará dos tonalidades de azul y el viejo logo de la marca Adidas - crédito Footy Headlines

El contrato entre Adidas y la selección Colombia se extiende hasta 2030, lo que garantiza que la marca vestirá al equipo en este y el próximo Mundial, siempre que logre la clasificación.

La fecha exacta de lanzamiento de la nueva camiseta azul permanece confidencial, pero se prevé que ambos uniformes estén disponibles para la primera fecha Fifa del año. Entre los seguidores surge la duda si guardará algún parecido con la amarilla con las mariposas de fondo o tendrá algo representativo de la cultura colombiana.

La nueva camiseta de la selección Colombia para la posible clasificación al Mundial de la Fifa 2026 destaca por un diseño que mezcla la identidad nacional con un tributo cultural.

La prenda, que reemplazaría al modelo lanzado para la Copa América 2024, presenta una base amarilla vibrante sobre la que se distribuyen discretos patrones florales y mariposas, símbolo recurrente en la obra de Gabriel García Márquez.

Así fue como se conoció la camiseta suplente de la selección Colombia para el mundial de 2026 - crédito @alessandrodelpiero/Instagram

De acuerdo con Footy Headlines, la camiseta suplente de Colombia para 2026 presentará un diseño renovado en dos tonos de azul. El color principal será el llamado “Team Navy Blue”, acompañado de un azul menta más oscuro denominado “Myspet” como tono secundario.

Una de las novedades más destacadas es la incorporación del antiguo logotipo del trébol de Adidas, que utilizó entre los años 70 y 90, en reemplazo del emblema habitual de la marca, siguiendo la tendencia de los nuevos uniformes que la firma alemana prepara para la próxima Copa del Mundo con un toque que mira al pasado.

Esta es la trama con mariposas amarillas escogida para la camiseta de la selección Colombia - crédito FootyHeadliners

Las mariposas amarillas aluden a la esperanza, el cambio y el amor, valores presentes en la literatura colombiana y que en esta edición se convierten en el eje temático del diseño, consolidando su carácter distintivo frente a otras selecciones.

Entre los elementos técnicos y estéticos, la camiseta incorpora tres franjas rojas sobre los hombros, una referencia a la línea de Adidas para los equipos mundialistas. El cuello en ‘V’ y los remates de las mangas lucen detalles azules, al igual que el logotipo de la marca, evocando los colores de la bandera nacional y proporcionando un equilibrio visual.

Además, la prenda integra la tecnología Climacool+, que promete mayor transpirabilidad y comodidad para los jugadores.

El lanzamiento oficial de la camiseta está previsto para noviembre de 2025, lo que permitirá que los aficionados la adquieran antes del inicio del torneo. El diseño busca resaltar el sentido de pertenencia nacional y el homenaje a García Márquez, convirtiéndose en una pieza representativa tanto en lo futbolístico como en lo cultural.