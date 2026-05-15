Colombia

Usuarios a los que les cobraron el gas más caro de la cuenta no recibirán reembolso: Vanti explicó por qué

Rodolfo Anaya, presidente del Grupo Vanti, sustentó que desde finales de 2024, la producción nacional de gas natural resultó insuficiente para cubrir la demanda interna, haciendo imprescindibles importaciones onerosas

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Superservicios ordenó a Vanti a devolver cobros "indebidos" en tarifas de gas - crédito Colprensa/@Superservicios/X
Vanti no tendrá que devolver dinero a colombianos tras acuerdo de con Superservicios - crédito Colprensa/@Superservicios/X

La controversia por el presunto cobro excesivo en las tarifas de gas natural a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca concluyó sin sanción ni devolución de recursos.

Así lo confirmó Rodolfo Anaya, presidente del Grupo Vanti, a El Tiempo, tras lograr que la empresa demostrara ante la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) que el incremento de hasta 36% registrado en las facturas de enero y febrero de 2025 correspondía a los precios reales de mercado.

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El acuerdo entre las partes determinó un monitoreo permanente de los procesos de adquisición de gas importado y de los precios cobrados a los usuarios. “Ese plan de gestión no implica la devolución de recursos porque logramos demostrar que, efectivamente, Vanti había actuado correctamente”, detalló el propio Anaya.

Rodolfo Anaya, presidente del Grupo Vanti, en la intervención que hizo en el Congreso de Andesco - crédito Grupo Vanti
Rodolfo Anaya, presidente del Grupo Vanti, sustentó que desde finales de 2024, la producción nacional de gas natural resultó insuficiente para cubrir la demanda interna, haciendo imprescindibles importaciones onerosas - crédito Grupo Vanti

Cabe recordar que el caso se originó desde mayo de 2023 cuando la Superservicios ordenó devolver los aumentos aplicados por considerar que eran “injustificados”, pero la empresa sustentó que su actuación respondía a la insuficiencia de gas nacional, haciendo imprescindibles importaciones onerosas.

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El cierre administrativo despejó el panorama para la operadora, aunque dejó expuesta la fragilidad estructural del sistema energético colombiano.

El peso creciente del gas importado y sus efectos sobre el sector

Desde finales de 2024, la producción nacional de gas natural resultó insuficiente para cubrir la demanda interna, según recalcó Anaya en diálogo con el medio citado. Esta insuficiencia precipitó la decisión de importar gas, cuyos costos son sensiblemente más altos que los de la producción local. Hoy, el 15% del consumo de Vanti se abastece con gas importado, cifra que, de acuerdo con proyecciones de la empresa, aumentará hasta el 20% en 2026.

Es importante realizar el mantenimiento periódico de los registros del gas - crédito Vanti
Vanti explicó que los precios del gas os obligaron a subir la tarifa - crédito Vanti

A escala nacional, el debate sobre la autosuficiencia se traduce en la construcción simultánea de 14 proyectos nuevos de importación, dos de los cuales comenzarán a funcionar a finales de 2026, lo que ratifica el viraje estructural del sector.

En este contexto, la principal amenaza no reside en la disponibilidad física del insumo, sino en el costo que implica la importación. Para Vanti, la estrategia se reorienta hacia “importación eficiente”, es decir, asegurar contratos de largo plazo con precios competitivos.

Mediante este mecanismo, la empresa distribuidora busca contener el traslado de costos a los usuarios y evitar que el gas natural pierda atractivo frente a sustitutos más baratos y contaminantes como el carbón o el GLP (propano).

Efectos en la industria y el mercado vehicular: migración a combustibles alternativos y caída de ventas

La presión de los costos también se hace visible en el sector del transporte, donde la adquisición de vehículos nuevos movidos a gas natural registró una caída pronunciada. - crédito Vanti
La presión de los costos también se hace visible en el sector del transporte, donde la adquisición de vehículos nuevos movidos a gas natural registró una caída pronunciada. - crédito Vanti

Uno de los datos más significativos que deja la coyuntura es la pérdida del 14% de los clientes no regulados de Vanti, principalmente grandes industrias, que migraron de nuevo hacia el uso de combustibles fósiles como carbón, fuel oil y propano, informó Anaya. Ello responde al encarecimiento del gas nacional derivado de la decisión de privilegiar a hogares y pequeños comercios. Aunque la fuga de estos clientes apenas representa el 6 % de la demanda total de la empresa, revela el riesgo de un retroceso ambiental y un cambio estructural en el consumo industrial colombiano.

En palabras del presidente de la compañía: “No es un tema relevante, pero duele mucho que ese esfuerzo de construir demanda se pierda por estas condiciones”. Para intentar recuperar a este segmento, la apuesta consiste en ampliar las importaciones a precios inferiores al propano, que actualmente varía entre 16 y 18 dólares por unidad puesta en planta.

La presión de los costos también se hace visible en el sector del transporte, donde la adquisición de vehículos nuevos movidos a gas natural registró una caída pronunciada. Tras el récord de 16.000 vehículos en 2024, las ventas proyectadas para 2025 son de apenas 11.000 unidades, y para 2026 se esperan solo 7.000 nuevos vehículos.

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