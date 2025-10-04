Claudia Bahamón compartió TBT de cuando era niña: su sonrisa causó ternura entre sus seguidores

Claudia Bahamón, presentadora de 'MasterChef Celebrity', cautivó y provocó ternura entre sus seguidores con un TBT - crédito @claudiabahamon/Instagram

La presentadora Claudia Bahamón vivió un 2025 marcado por importantes puntos de quiebre tanto en lo laboral como en lo personal. Para la huilense, este ha sido quizás uno de los años de mayor presencia en la televisión colombiana.

Además de ejercer su rol como presentadora en la celebración de los 10 años de MasterChef, los televidentes también la vieron los fines de semana en Miss Universe Colombia, certamen que culminó con la elección de Vanessa Pulgarín como representante nacional para la edición número 74 del concurso, que se celebrará el próximo 21 de noviembre en Pak Kret (Tailandia).

En el plano personal, también hubo noticias significativas. Se conoció el fin de su matrimonio con el director de cine Simón Brand, tras 21 años de relación y dos hijos en común. A diferencia de otras figuras de la farándula nacional, donde el escándalo suele ser protagonista, Bahamón optó por el silencio: no se ha referido públicamente al tema y ha mantenido esa situación alejada de las redes sociales y de sus hijos.

Pese a ello, la presentadora ha continuado interactuando activamente con sus seguidores en redes sociales, e incluso ha participado en tendencias habituales de las plataformas a lo largo del tiempo.

Recientemente, se sumó al popular #TBT (Throwback Thursday), en el que los usuarios comparten fotos, videos o recuerdos de épocas pasadas, usualmente los días jueves. En esta ocasión, la modelo y empresaria de 46 años publicó una imagen de su infancia, en la que aparece luciendo un vestido de dos piezas y una sonrisa de oreja a oreja.

La fotografía fue originalmente compartida por su hermano mayor, Germán Bahamón —ingeniero de producción agroindustrial y actual gerente de la Federación Nacional de Cafeteros—, quien también aparece en la imagen. Ambos posan abrazados, con una expresión que refleja cierto nerviosismo frente a la cámara.

La publicación no solo despertó nostalgia, sino que llevó a varios usuarios a compartir la foto en sus propias cuentas, manifestando que la presentadora mantiene el mismo rostro desde que era una niña, hecho que fue visto como un anticipo de la belleza que la distinguiría a lo largo de su carrera.

Claudia Bahamón enfrentó grave problema de salud durante grabaciones de ‘MasterChef Celebrity 2025′

La presentadora Bahamón explicó en Instagram que, aunque normalmente utiliza gafas de sol en los retos de campo del programa, esta vez tuvo una razón médica específica para hacerlo.

“Normalmente, cuando voy a retos de campo me pongo gafas, pero esta vez tiene una razón especial… amigos, me dio blefaroconjuntivitis”, escribió Bahamón, acompañando el mensaje con una foto donde aparece usando lentes oscuros en el capítulo del 30 de septiembre.

El episodio no solo limitó su rutina habitual, sino que le planteó un dilema profesional.

“Así comenzó... entonces tengo que tomar la decisión ‘nuevamente falto a las grabaciones o nos vamos con toda de frente sin maquillaje un rato’”, relató la presentadora, dejando claro que la infección en su párpado le causó notoria incomodidad y puso en duda su continuidad en el set.

Bahamón trasladó la incógnita a sus seguidores, invitándolos a adivinar si prefería mantenerse fuera del aire hasta recuperarse o continuar grabando sin maquillaje para proteger su salud. Incluso sugirió salir a grabar con un parche en el ojo.

En los comentarios e historias, la conductora del programa aclaró que ya en otras ocasiones se había ausentado por temas médicos, lo que motivó la intervención de los chefs como líderes de algunos capítulos. “Adivinen, ¿qué pasará?”, concluyó, apelando al misterio y a la complicidad de sus fanáticos.

No pasó mucho tiempo para que la propia Claudia diera a conocer su decisión: “Pues me vale hongo. Nos fuimos sin maquillaje para cuidar el ojo y con actitud de regia”, expresó entre risas.