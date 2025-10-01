Colombia

Transmilenio colapsó en importante vía: afectación no solo recae en el carril exclusivo

Una protesta sobre la calle 13 con carrera 31 paralizó Transmilenio en la mañana de este 1 de octubre, y generó una interrupción total del paso de buses troncales en sentido oriente - occidente

Por Camila Castillo

Guardar
TransMilenio lleva dos horas con
TransMilenio lleva dos horas con afectación por manifestaciones - crédito Colprensa

Una protesta desarrollada sobre la calle 13 con carrera 31 mantuvo paralizado a TransMilenio durante la mañana de este 1 de octubre, provocando una interrupción total en el paso de buses troncales en sentido oriente–occidente. La situación obligó a los usuarios y conductores a buscar trayectos alternativos, mientras el flujo vehicular enfrentó demoras fuera de lo habitual.

El incidente inició hacia las 9:33 a. m. y persistió durante dos horas en el mismo punto. TransMilenio indicó a través de sus canales oficiales un “bloqueo total sobre la calzada exclusiva”, lo que resultó en la acumulación de vehículos del sistema en los carriles principales y filas extensas de personas en las estaciones cercanas.

Las consecuencias trascendieron el sistema de transporte masivo. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la congestión provocada por la manifestación se extendió a los carriles mixtos, interfiriendo también el desplazamiento de vehículos particulares y transporte de carga. En las inmediaciones del corredor afectado, las filas de automóviles avanzaron con lentitud, evidenciando el impacto de la restricción.

Las autoridades están monitoreando las
Las autoridades están monitoreando las vías de la capital durante toda la jornada - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante la contingencia, TransMilenio suministró información actualizada mediante su cuenta oficial en X. A las 10:06 a. m., el sistema expuso que el bloqueo intermitente se mantenía en la calle 13 con carrera 31, lo cual obligó a los servicios troncales a tomar desvíos desde la Calle 26 hacia la Carrera 33 y por la Calle 27A hasta la Carrera 32A; la ruta G43 suspendió su parada en la estación CAD por varios minutos. A las 10:35 a. m., se anularon los desvíos para las rutas y el G43 recuperó su parada habitual en CAD, aunque el paso de los buses continuaba cerrado en sentido oriente–occidente.

Posteriormente, a las 10:52 a. m., la empresa informó que los servicios troncales utilizaban el carril mixto desde la Carrera 36 hasta la Carrera 32, con la suspensión temporal del servicio en la estación CDS – Carrera 32 en la dirección hacia el occidente. Minutos después, a las 10:58 a. m., informaron sobre demoras de hasta 20 minutos en las rutas troncales por la persistencia de la manifestación.

A las 11:04 a. m., el sistema comunicó que el paso para los buses fue habilitado y que el servicio en la estación CDS – Carrera 32 quedó restablecido hacia el occidente, aunque persistían retrasos en algunos servicios troncales.

Manifestaciones en Transmilenio - crédito
Manifestaciones en Transmilenio - crédito @TransMilenio

El manejo del tránsito estuvo acompañado por la Secretaría de Movilidad y por la Policía Metropolitana de Bogotá, que supervisaron la situación mediante cámaras de tráfico y la reorientación de rutas. El operativo buscó reducir el impacto sobre el resto de vehículos y restablecer la movilidad en el eje occidental de la ciudad.

Ante esta situación, TransMilenio emitió las siguientes recomendaciones para los usuarios del sistema de transporte y la ciudadanía en general:

  • Verificar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento.
  • Programar los trayectos con antelación para evitar demoras innecesarias.
  • Consultar únicamente los canales oficiales de información sobre movilidad, tanto en TransMilenio como en la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
  • Considerar que las condiciones en la capital pueden cambiar por siniestros viales, condiciones climáticas adversas, fallas técnicas y, de forma recurrente, por manifestaciones sociales que afectan los corredores principales.

Durante todo el desarrollo de la jornada, el canal oficial de TransMilenio publicó actualizaciones frecuentes sobre bloqueos, desvíos, suspensión temporal de estaciones y levantamiento de restricciones.

Como parte del monitoreo general de la ciudad, la más reciente información sobre la situación de las vías indica lo siguiente: a las 11:45 a. m. se registró un tractocamión varado en la localidad de Suba, específicamente en la calle 170 con carrera 92 en sentido oriente–occidente, lo que genera alta afectación en la movilidad del sector. La gestión de esa situación permanece a cargo del Grupo Guía de la Policía para ordenar el tránsito y recuperar la circulación en el área.

La congestión en TransMilenio colapsa
La congestión en TransMilenio colapsa la movilidad en Bogotá y afecta a cientos de pasajeros - crédito X

Las autoridades insistieron en la importancia de mantener la consulta permanente de actualizaciones institucionales ante la posibilidad de nuevos contratiempos o cambios imprevistos en la movilidad de la ciudad.

Temas Relacionados

TransmilenioMovilidadBogotáColombia - Noticias

Más Noticias

Aspirantes a la Universidad Nacional ya pueden consultar puntajes: cuánto es el mínimo requerido para inscribirse en una carrera

Desde este 1 de octubre de 2026, quienes presentaron el examen de ingreso pueden verificar su resultado y conocer si cumplen el puntaje solicitado para inscribirse a uno de los 102 programas académicos

Aspirantes a la Universidad Nacional

Tres detenidos dejó operativo en el que una mujer colombiana era obligada a ejercer la prostitución en EE. UU.: tenía que pagar una deuda

La mujer que fue rescatada fue obligada a saldar una supuesta deuda de 14.000 dólares para poder estar junto a su hija de 10 años

Tres detenidos dejó operativo en

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

El cuadro bogotano le ganó 2 a 1 de visitante al Medellín en el Atanasio Girardot, pero el Poderoso de la Montaña espera revertir el marcador en El Campín

Santa Fe vs. Medellín EN

Sin la presencia de Petro, Carlos Camargo se posesionó como nuevo magistrado de la Corte Constitucional: “El tribunal debe ser más fuerte en tiempos de polarización”

El alto tribunal completa el relevo de cuatro magistrados tras la llegada de Camargo, quien promete decisiones basadas en la dignidad humana y la defensa de las libertades en todo el país

Sin la presencia de Petro,

Mujer denuncia a Avianca por vuelo cancelado, el empleado le advierte: “no tenemos más cupo en los vuelos”

Usuarios en redes sociales comentaron que este no es el único caso que se ha presentado e invitan a no viajar más con la empresa

Mujer denuncia a Avianca por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia,

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, compartió un emotivo mensaje tras su coronación: “Gracias a todos los que me acompañaron en este sueño”

Rating Colombia, 30 de septiembre: ‘La Influencer’ y ‘MasterChef’ luchan por entrar al podio de las producciones más vistas

Revelan el lugar y hora donde será velado B King: su cuerpo llegará a Medellín

Yeferson Cossio frenó en seco a senador que utilizó su imagen para hacer campaña: “Yo que me voy a poner a hacer eso”

Jorge Herrera regresó a ‘MasterChef Celebrity’ y provocó furor entre los televidentes con memes y reacciones: “Volvió Don Hermes”

Deportes

Santa Fe vs. Medellín EN

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

FIFA destacó a la selección Colombia previo al Mundial de 2026: “Alta jerarquía”

Colombia vs. Noruega: hora y dónde ver el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Óscar Perea, figura de la selección Colombia Sub-20, fue elogiado por la FIFA: “En el nombre del 10″

James Rodríguez no tendría la intención de renovar su contrato con Club León: su futuro podría estar más al norte