Aida Victoria Merlano habló del impacto a sus finanzas después de la ruptura con Juan David Tejada: “No he terminado de pagar el colchón”

La ruptura sentimental entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada generó nuevas reacciones en las redes sociales y cambios en la vida de ambos.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la influencer barranquillera reveló de forma directa el impacto económico que le dejaron este tipo de separaciones.

Merlano compartió con sus seguidores que su economía se resintió tras el fin del vínculo amoroso, y dejó una reflexión acompañada de una imagen elocuente.

Aida Victoria Merlano compartió en su cuenta de Instagram una historia con la que enseñó cómo se ha adaptado a la nueva etapa lejos del padre de su hijo, lo que incluye un nuevo juego de cama con el que la influencer bromeó sobre su estabilidad económica.

“Mi economía no me permite otro fracaso amoroso… no he terminado de pagar un colchón, cuando ya me toca comprar otro”. Junto a esta frase, la creadora de contenido mostró una escena en la que un colchón nuevo ingresaba a su hogar, reforzando la idea que ya no vive ni duerme con su expareja.

La declaración surge poco después de que ambos protagonistas anunciaran oficialmente la disolución de su relación. El pasado viernes 26 de septiembre, tanto Merlano como Tejada comunicaron a través de canales digitales que pusieron punto final a su historia.

Juan David Tejada, empresario colombiano, indicó que la decisión se tomó de común acuerdo y que persistía el respeto mutuo. Negó rotundamente la existencia de terceras personas. “Quise romper el silencio para poner fin a especulaciones y aclarar la situación, ya que nuestra relación fue pública desde un comienzo”, puntualizó el empresario.

Por su parte, Aida Victoria Merlano relató que optó por terminar la relación tres días después de dar a luz a Emiliano, su hijo. Prefirió reservar detalles sobre los motivos y explicó la importancia de mantener un perfil bajo en los momentos iniciales de maternidad. “No quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos”, mencionó la influenciadora.

Después de esta confesión pública, la vida privada de los dos protagonistas sigue generando debates y reacciones en redes. Por su lado, Aida Victoria Merlano permanece activa en sus plataformas digitales, compartiendo fragmentos de su cotidianidad y participando en diversos espacios mediáticos.

El desenlace del vínculo entre Merlano y Tejada se desarrolla bajo el escrutinio del público y la prensa, manteniendo el interés sobre el día a día de ambas figuras. Mientras tanto, la creadora de contenido continúa interactuando con su audiencia y abordando temas de interés actual, entre ellos maternidad y finanzas personales.

Juan David Tejada es vinculado sentimentalmente con Alejandra Martínez tras su ruptura con Aida Victoria

La separación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada continúa dando de qué hablar en redes sociales, luego de que la ruptura, confirmada el 26 de septiembre, motivara especulaciones sobre los motivos del distanciamiento y la vida personal de ambos.

Sin embargo, la empresaria Yina Calderón afirmó que Juan David Tejada ya estaría en una nueva relación. En declaraciones realizadas a través de su página de entretenimiento, Calderón aseguró: “Lo que sí puedo saber es que el man, ya tiene otra”. Con esta frase, la empresaria agitó la conversación digital y reveló que, según sus fuentes, el empresario fue visto en Cartagena junto a Alejandra Martínez, reconocida deportista y ganadora del ‘Desafío’ 2023.

Calderón brindó más detalles al apuntar que: “El man le estaba haciendo un show de celos a la mujer terrible”, señalando comportamientos específicos durante la estadía en la ciudad costera. La información difundida por Calderón encendió las redes sociales y derivó en múltiples comentarios, entre ellos, referencias a imágenes que circulan en internet y muestran a Tejada y Martínez en la ciudad, aunque en publicaciones por separado.

Ante las palabras de Yina, el empresario apareció en sus redes sociales y aclaró: “No me cabe una moza más... Yina ojalá algo de lo que dijeras fuera verdad. Mejor dicho sería el agropecuario, perdón, el rey de los agropecuarios más codiciado aquí en Colombia. Te mando un abrazo y Dios te bendiga”, palabras con las que Juan David desmentiría que ya tiene un nuevo amor.