Colombia

Aida Victoria Merlano habló del impacto a sus finanzas después de la ruptura con Juan David Tejada: “No he terminado de pagar el colchón”

La creadora de contenido compartió con sus seguidores una confesión sobre cómo sus separaciones sentimentales han afectado su economía

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La barranquillera aseguró que las
La barranquillera aseguró que las rupturas de sus relaciones le han afectado su bolsillo - crédito @aidavictoriam/Instagram

La ruptura sentimental entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada generó nuevas reacciones en las redes sociales y cambios en la vida de ambos.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la influencer barranquillera reveló de forma directa el impacto económico que le dejaron este tipo de separaciones.

Merlano compartió con sus seguidores que su economía se resintió tras el fin del vínculo amoroso, y dejó una reflexión acompañada de una imagen elocuente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aida Victoria Merlano compartió en su cuenta de Instagram una historia con la que enseñó cómo se ha adaptado a la nueva etapa lejos del padre de su hijo, lo que incluye un nuevo juego de cama con el que la influencer bromeó sobre su estabilidad económica.

Mi economía no me permite otro fracaso amoroso… no he terminado de pagar un colchón, cuando ya me toca comprar otro”. Junto a esta frase, la creadora de contenido mostró una escena en la que un colchón nuevo ingresaba a su hogar, reforzando la idea que ya no vive ni duerme con su expareja.

La barranquillera aseguró que sus
La barranquillera aseguró que sus rupturas amorosas le han salido costosas y enseñó la nueva cama que tuvo que comprar tras la ruptura - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La declaración surge poco después de que ambos protagonistas anunciaran oficialmente la disolución de su relación. El pasado viernes 26 de septiembre, tanto Merlano como Tejada comunicaron a través de canales digitales que pusieron punto final a su historia.

Juan David Tejada, empresario colombiano, indicó que la decisión se tomó de común acuerdo y que persistía el respeto mutuo. Negó rotundamente la existencia de terceras personas. “Quise romper el silencio para poner fin a especulaciones y aclarar la situación, ya que nuestra relación fue pública desde un comienzo”, puntualizó el empresario.

Por su parte, Aida Victoria Merlano relató que optó por terminar la relación tres días después de dar a luz a Emiliano, su hijo. Prefirió reservar detalles sobre los motivos y explicó la importancia de mantener un perfil bajo en los momentos iniciales de maternidad. “No quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos”, mencionó la influenciadora.

Aida y Juan David confirmaron
Aida y Juan David confirmaron en redes sociales el final de su relación - crédito @jdt21_5//Instagram

Después de esta confesión pública, la vida privada de los dos protagonistas sigue generando debates y reacciones en redes. Por su lado, Aida Victoria Merlano permanece activa en sus plataformas digitales, compartiendo fragmentos de su cotidianidad y participando en diversos espacios mediáticos.

El desenlace del vínculo entre Merlano y Tejada se desarrolla bajo el escrutinio del público y la prensa, manteniendo el interés sobre el día a día de ambas figuras. Mientras tanto, la creadora de contenido continúa interactuando con su audiencia y abordando temas de interés actual, entre ellos maternidad y finanzas personales.

Juan David Tejada es vinculado sentimentalmente con Alejandra Martínez tras su ruptura con Aida Victoria

La separación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada continúa dando de qué hablar en redes sociales, luego de que la ruptura, confirmada el 26 de septiembre, motivara especulaciones sobre los motivos del distanciamiento y la vida personal de ambos.

Sin embargo, la empresaria Yina Calderón afirmó que Juan David Tejada ya estaría en una nueva relación. En declaraciones realizadas a través de su página de entretenimiento, Calderón aseguró: “Lo que sí puedo saber es que el man, ya tiene otra”. Con esta frase, la empresaria agitó la conversación digital y reveló que, según sus fuentes, el empresario fue visto en Cartagena junto a Alejandra Martínez, reconocida deportista y ganadora del ‘Desafío’ 2023.

El empresario y ganadero habló
El empresario y ganadero habló de las acusaciones de Yina Calderón que lo vincularon con una nueva mujer después de terminar con Aida Victoria - crédito @jdt21_5/ Instagram

Calderón brindó más detalles al apuntar que: “El man le estaba haciendo un show de celos a la mujer terrible”, señalando comportamientos específicos durante la estadía en la ciudad costera. La información difundida por Calderón encendió las redes sociales y derivó en múltiples comentarios, entre ellos, referencias a imágenes que circulan en internet y muestran a Tejada y Martínez en la ciudad, aunque en publicaciones por separado.

Ante las palabras de Yina, el empresario apareció en sus redes sociales y aclaró: “No me cabe una moza más... Yina ojalá algo de lo que dijeras fuera verdad. Mejor dicho sería el agropecuario, perdón, el rey de los agropecuarios más codiciado aquí en Colombia. Te mando un abrazo y Dios te bendiga”, palabras con las que Juan David desmentiría que ya tiene un nuevo amor.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoJuan David TejadaAida Victoria habló de su exRuptura sentimentalAida Victoria Redes socialesColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Vicky Dávila se fue en contra de Gustavo Petro por mensaje en contra de Paloma Valencia: “Es el responsable político del magnicidio de Miguel Uribe”

La periodista criticó al presidente por vincular a la senadora con falsos positivos, y señaló que sus declaraciones lo hacen responsable político del asesinato de Miguel Uribe

Vicky Dávila se fue en

Clima en Cali: cuál será la temperatura máxima y mínima este 1 de octubre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Cali: cuál será

Cayeron ‘los del BMW’ en Bogotá: la banda de ladrones es señalada de cometer cuatro hurtos de vehículos: quedaron en video

Dos de los integrantes de esta empresa criminal fueron detenidos tras un operativo en la localidad de Fontibón, luego de que se reportara el robo de otra camioneta en Engativá

Cayeron ‘los del BMW’ en

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

El cuadro bogotano le ganó 2 a 1 de visitante al Medellín en el Atanasio Girardot, pero el Poderoso de la Montaña espera revertir el marcador en El Campín

Santa Fe vs. Medellín EN

Así reaccionó José Mourinho y los hinchas al autogol de Richard Ríos con Benfica: “Tuvo la mala suerte de ser portero

La llegada del jugador colombiano al Benfica significó el fichaje más caro en la historia del equipo luso, motivo por el cual los hinchas han exigido mejores partidos del volante

Así reaccionó José Mourinho y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Juan David Tejada, ex de

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria, le respondió a Yina Calderón: “No me cabe una moza más”

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre su primera baja: Lola Young canceló todos sus conciertos

Top 10: estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Willy García será el primer solista colombiano en el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

Deportes

Santa Fe vs. Medellín EN

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

Así reaccionó José Mourinho y la prensa portuguesa al autogol de Richard Ríos con Benfica: “Tuvo la mala suerte de ser portero

Barcelona vs. PSG, hora y dónde ver en Colombia el partido estelar de la Champions League

Millonarios perdería a un referente por lo que queda de 2025: sería culpa de la crisis de resultados

Brayan León fue sancionado tras su expulsión ante Santa Fe, pero podrá jugar en el partido de vuelta: esta es la razón