El ‘Tino’ Asprilla se destapó y recordó sus mejores años con las mujeres extranjeras: “Extraño que me digan garoto”

El “Tino” admitió que su inglés parecía lograr mejores resultados en ambientes menos formales, especialmente cuando mantenía conversaciones con mujeres - crédito @melissamartineza / IG

De regreso en Colombia tras su viaje a Inglaterra, Faustino “Tino” Asprilla compartió anécdotas sobre su experiencia internacional y reflexionó sobre la relación entre su personalidad carismática y su habilidad para comunicarse en otras lenguas.

El exfutbolista, reconocido tanto por su carrera como por su trato espontáneo fuera del campo, acudió recientemente a un homenaje organizado por los seguidores del Newcastle United, durante el encuentro que el equipo inglés disputó frente al Barcelona, correspondiente a la primera jornada de la “fase liga” de la Champions League 2025/26. Este evento marcó el reencuentro entre el exjugador y la afición que alguna vez celebró sus goles en la Premier League.

A su regreso, Asprilla conversó con Melissa Martínez sobre varios temas, desde las barreras lingüísticas hasta las aventuras sentimentales que el colombiano ha vivido en diferentes latitudes. Apenas iniciado el diálogo, Martínez confesó cuánto había extrañado al exdelantero, generando una respuesta ingeniosa: “Soy tan exclusivo, porque lo difícil es lo bueno”, replicó Tino, fiel a su estilo despreocupado.

‘Tino’ Asprilla y cómo se desenvuelve en otros idiomas

Faustino “Tino” Asprilla compartió anécdotas sobre su experiencia internacional - crédito @melissamartineza / IG / Colprensa

La conversación giró luego hacia el reciente viaje a Inglaterra y los retos que implica comunicarse en un idioma diferente. Martínez indagó acerca de su desempeño conversacional frente al público inglés y cómo resolvía la interacción con los hinchas del Newcastle.

Asprilla, entre bromas, confesó que recurrió a un inglés muy elemental durante su estadía y dijo: “Bien, pasé bueno, estuve en Inglaterra. Yes I am, very good mondongo”, arrancando carcajadas por la peculiar mezcla de palabras. Ante la curiosidad de saber si este manejo singular del idioma realmente le permitía hacerse entender, la periodista insistió sobre la efectividad de su inglés.

El exfutbolista no tardó en ampliar su explicación haciendo referencia a una de las facetas por las que suele ser célebre, su facilidad para relacionarse con mujeres en el extranjero. El “Tino” admitió que su inglés parecía lograr mejores resultados en ambientes menos formales, especialmente cuando mantenía conversaciones con mujeres.

Con Faustino ‘el Tino’ Asprilla como invitado especial, Newcastle lanzó su nueva camiseta junto a Alexander Isak, uno de los más buscados por varios equipos de Europa - crédito @nufc/IG

En sus palabras: “La gente todavía me entiende, sobre todo con las mujeres, con las mujeres me fluye más el inglés, tengo más confianza. Me gusta hablar con las inglesas”, revelando que ese contexto le ayuda a soltarse y a superar cualquier inseguridad lingüística.

El ‘garoto’ Tino Asprilla

La sinceridad y el desenfado de las respuestas de Asprilla despertaron la curiosidad de Melissa Martínez respecto a sus vivencias amorosas fuera de Colombia. Buscando saber más sobre las experiencias del exfutbolista en otros países, la periodista preguntó si alguna nacionalidad en particular le había resultado más afín.

Tino no dudó en mencionar las gratas memorias que conserva de su paso por Brasil: “Con las brasileñas, las extraño, extraño que me digan garoto”, indicó con un toque nostálgico y cómplice, haciendo alusión al aprecio recibido y a las experiencias positivas vividas en el país sudamericano.

Manteniendo el tono juguetón del diálogo, Martínez lanzó una pregunta hipotética y divertida acerca de qué ocurriría si su vida personal estuviera sujeta al escrutinio de un VAR —el sistema arbitral de video utilizado en el fútbol americano y europeo para resolver controversias durante los partidos—.

La conversación estuvo enfocada en el reciente viaje a Inglaterra y los retos que implica comunicarse en un idioma diferente - crédito EFE

La respuesta del exdelantero fue tan espontánea como autocrítica: “Estaría expulsado también, me hubieran pillado varias veces en fuera de lugar”, ironizó Asprilla, en reconocimiento de que su trayectoria personal, marcada por episodios polémicos y situaciones de desliz, no habría escapado a las decisiones disciplinarias si existiera un “videoarbitraje” en la vida sentimental.

La conversación entre ambos evidenció la forma en que “Tino” Asprilla utiliza el humor y la autocrítica como herramientas no solo para conectar con la audiencia, sino para referirse, sin tapujos, a las circunstancias que han definido tanto su imagen mediática como su reputación internacional.

El homenaje que recibió por parte de los aficionados del Newcastle United no solo subraya el legado deportivo del colombiano en la Premier League, sino que resalta el cariño que aún le profesan los seguidores del club inglés, que lo consideran una leyenda por su desempeño en las canchas y su carisma fuera de ellas.