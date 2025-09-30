Colombia

Indígenas embera que se quedaron en Bogotá ahora piden reubicación colectiva

La Personería de Bogotá es uno de los entes mediadores para que el proceso de diálogo sea fructífero, y se puedan generar acuerdos que satisfagan tanto a los indígenas como al Distrito

Indígenas de la UPI La Rioja pide reubicación colectiva en Bogotá

Líderes de las comunidades indígenas que aún permanecen en la Upi La Rioja, en Bogotá, solicitaron al Distrito y demás entidades encargadas del tema de reubicación y estadía en la ciudad sobre una posible reubicación colectiva para poder adaptarse mucho mejor a la adaptación a ciudad.

Son cerca de 280 personas que estarían haciendo la solicitud, luego de que no se acogieran al proceso de retorno a sus territorios, jornadas que se desarrollaron a inicios del mes de septiembre de 2025.

De acuerdo con Citytv, en los próximos días la comunidad y la administración volverán a reunirse, pero en esta oportunidad, deberá ser con propuestas concretas de los posibles lugares a donde pretenderían ser trasladados, todo, teniendo en cuenta que no quieren que sea una reubicación individual o de a grupos pequeños, sino que se haga una sola para las casi trescientas personas.

Wilmar Arias, líder de la comunidad, le ratificó al sistema informativo los deseos y posibles acuerdos que depositan en las conversaciones que se han venido dando entre las partes.

“Nosotros estamos esperando de la mesa para la concertación con el distrito, con la Alta Consejería de Paz y la Secretaría de Gobierno y Personería, para dejar un acuerdo de la mesa del comité”.

La Personería de Bogotá figura como una de las mediadoras para que el proceso de diálogo sea fructífero, sin ningún inconveniente, y se puedan generar acuerdos que satisfagan tanto a los indígenas como al Distrito y las entidades encargadas de este tipo de proceso.

Defensoría del Pueblo estuvo en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja donde permanecen los indígenas Embera desplazados por la violencia.

Retorno de comunidades a sus territorios de origen

Más de 500 personas pertenecientes a comunidades indígenas iniciaron su retorno desde el Parque Nacional de Bogotá hacia sus territorios de origen en Risaralda y Chocó, después de más de ocho meses de permanecer asentados en condiciones precarias a la espera de respuestas institucionales. Según balance de la Secretaría de Integración Social, el proceso se llevó a cabo de manera ordenada, con especial atención a la seguridad y el bienestar de los menores:

“Estamos muy contentos porque acaban de salir los dieciséis buses del retorno, con aproximadamente quinientas personas. 250 eran niños, niñas y adolescentes. La Secretaría de Integración Social hemos trabajado todo el día protegiendo a los niños, manteniéndolos en un lugar seguro, trabajando para que los padres y las madres se fueran con sus hijos en los núcleos familiares completos y no tuviéramos ningún problema de que algún niño se quedara o se confundiera en los buses”, señaló Roberto Angulo, titular de esa cartera.

Secretario De Integración Social Sobre Retorno De Comunidad Embera

El operativo se activó a partir de las 7:00 p. m. del 8 de septiembre, cuando más de 50 buses llegaron a la zona del parque para facilitar el traslado de los grupos que, desde el año pasado, habían hecho de este espacio público su vivienda, resguardándose en carpas improvisadas. El plan de retorno fue el resultado de extensas conversaciones entre representantes indígenas y autoridades locales y nacionales, que incluyeron inspecciones sobre la protección de derechos fundamentales y la atención a problemáticas de violencia intrafamiliar previamente reportadas.

El secretario de Integración Social detalló que “hemos activado también las rutas de comisarías. Empieza el traslado administrativo. Teníamos cuarenta y cinco rutas por violencia en contexto familiar, de las cuales diez eran especializadas en niñas, niños y adolescentes. Comenzamos a hacer el traslado administrativo y les vamos a hacer un seguimiento. También van a seguir las rutas de Fiscalía. Trece denuncias en fiscalía, varias de ellas por maltrato infantil, y seguimos trabajando con el Icbf en los reintegros de los niños que están en restablecimiento”. Esta vigilancia precisó, se replica en los centros de atención temporal (UPI) que aún albergan a cientos de indígenas, manteniéndose la prioridad en la protección de los derechos de los más jóvenes.

El 8 de septiembre, se dio inicio al plan de retorno de la comunidad indígena que estaba asentada en Bogotá, hacia sus territorios en los departamentos de Risaralda y Chocó

Al arribo, las comunidades reciben apoyo del Programa Mundial de Alimentos y la Unidad para las Víctimas. Isabelita Mercado, consejera de Paz y Reconciliación, indicó que serán entregados mercados iniciales, kits de noche y de aseo, así como transferencias monetarias: “Ellos llegan y lo primero que recogen es un mercado. Hemos hecho una alianza con el programa mundial de alimentos que va a apoyar la entrega de 4 mercados y después entra en la Unidad para las Víctimas, adicionalmente, cobran esa primera transferencia monetaria, reciben un kit de noche todas las personas que salieron de acá y un kit de aseo”.

El punto de recepción principal es el coliseo de Puerto Rico, desde donde se organizan los desplazamientos hacia los resguardos, priorizando a las familias que tienen trayectos más extensos. Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar los procesos de seguimiento y protección en coordinación con organizaciones nacionales e internacionales, asegurando el respeto a la dignidad y los derechos de las comunidades retornadas.

