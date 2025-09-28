Luis Carlos Reyes y Efraín Cepeda confirmaron sus precandidaturas a la Presidencia de Colombia: “Al servicio de ustedes”

Los políticos Luis Carlos Reyes y Efraín Cepeda hicieron anuncios públicos sobre su aspiración a la Presidencia. Ambos están apartados del Gobierno Petro - crédito Colprensa

El exministro de Comercio y Turismo y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Luis Carlos Reyes y el expresidente del Senado de la República confirmaron sus precandidaturas a la Presidencia de la República. Los políticos se suman a una larga lista de aspirantes que se disputa el cargo más importante del país; algunos, con la esperanza de cambiar por completo el rumbo que le ha dado al país el presidente Gustavo Petro.

Por un lado, ante la prensa, Reyes confirmó que su precandidatura está basada en la idea de querer servir a la ciudadanía. “Hoy vinimos acá para ponernos al servicio de ustedes, queremos ponernos al servicio también de esas decenas de millones de compatriotas que día a día orientan su existencia, su diario vivir, hacia el servicio de los demás”, dijo el exfuncionario.

Mientras tanto, desde Barranquilla, el expresidente del Senado hizo lo propio, dando a conocer, desde el principio, algunas de sus propuestas para gobernar. Un punto clave que mencionó es su idea de poner freno a la política de Paz Total del presidente Petro, que se ha basado en entablar diálogos y negociaciones con grupos armados y estructuras criminales.

Luis Carlos Reyes y Efraín Cepeda aspiran a la Presidencia de Colombia, junto con más de 100 precandidatos y precandidatas - crédito REUTERS

“El día que me posesione rompo inmediatamente la Paz Total, inmediatamente ordeno a las Fuerzas Militares y de Policía liberar las 500 poblaciones que hoy están en manos de los grupos armados”, precisó ante los medios.

Asimismo, afirmó que planea utilizar la fumigación para erradicar los cultivos de uso ilícito, que se incrementaron en el país, incluso, valiéndose de drones.

La aspiración de Reyes ya sonaba en redes sociales y medios de comunicación. En su caso, quiso consultar primero con la ciudadanía, para hacer un sondeo sobre sus posibilidades de sumarse a la contienda electoral, que tendrá lugar en mayo de 2026. En conversación con Blu Radio, aseguró que no hay ninguna razón que le impida ser aspirante; sin embargo, prefirió hacer encuestas y determinar si la ciudadanía estaría dispuesta a apoyarlo con sus firmas.

Luis Carlos Reyes hizo denuncias de irregularidades al salir del Gobierno y salpicó al ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“He decidido escuchar a esas personas y considerar esa decisión. En este momento las opciones están abiertas, pero una de las preguntas que se hacen en la encuesta es si la gente estaría dispuesta a apoyarme en un proceso de recolección de firmas”, detalló al medio de comunicación citado.

Reyes hizo parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro dirigiendo una cartera. No obstante, su salida se dio en medio de un ambiente tenso y, al dejar la administración denunció presuntas irregularidades de las cuales fue testigo cuando dirigía la Dian y salpicó a algunos miembros del Gobierno como el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Por su parte, Cepeda se pronunció ante la población del barrio El Carmen en Barranquilla, indicando que, a su juicio, es momento de que el Caribe colombiano tenga una representación en el escenario de poder y de toma de decisión más importante del país.

Efraín Cepeda hizo un papel de opositor en la dirección del Senado de la República - crédito Colprensa

“Hace más de 150 años que la región Caribe no tiene un presidente de la República. Hace muchos años que el Partido Conservador no ocupa la Presidencia y llegó la hora de la Costa. Por eso acepto la postulación a la Presidencia de la República, y les prometo que luego de mi posesión, el 7 de agosto, estaré aquí, en esta misma cancha, dándole las gracias a mi región Caribe”, precisó.

El expresidente del Senado es uno de los opositores más sonados que tiene el Gobierno nacional. En su tiempo de dirección de la corporación, Cepeda mostró su rechazo a varios de los proyectos oficialistas que llegaron a ser debatidos en el recinto, entre ellos, la reforma a la salud, que se hundió en la Comisión Séptima del Senado y que ahora, nuevamente, está en manos del Congreso para su aprobación o archivo.