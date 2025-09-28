Colombia

Gobierno Petro podría sufrir un duro revés con el millonario presupuesto que tendrá para 2026: confirman peligroso detalle

El Congreso de la República dio visto bueno al monto del PGN luego de reducir $10 billones. Congresistas insisten en reducirlo más para evitar una nueva reforma tributaria

Juan Escobar Fernández

Juan Escobar Fernández

En 2026, el Gobierno Petro
En 2026, el Gobierno Petro manejará el presupuesto más alto de la historia en Colombia - crédito Pixabay

Luego de la aprobación, en primer debate en el Congreso de la República, del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, cuyo monto es de $546,9 billones, tras un recorte de $10 billones (el Gobierno Petro había propuesto un monto de $556,9, billones), quedaron muchas preguntas por resolver. Esto, teniendo en cuenta las fechas estipuladas para darle luz verde.

Entre esas preguntas quedó registrada si quedó viciado el trámite del presupuesto 2026, ya que las Comisiones Económicas recortaron el monto del después de la fecha límite algo que, para el analista y periodista Víctor Grosso, no había sucedido antes.

Por medio de X, el experto recordó que la ley indica que el monto del presupuesto debe ser aprobado por las Comisiones Económicas cada año antes del 15 de septiembre, por lo que siempre se asume que después de esa fecha no se pueden hacer modificaciones al monto durante el trámite restante (aprobaciones del articulado en comisiones y plenarias).

El monto del PGN de
El monto del PGN de 2026 debía ser aprobado el 15 de septiembre de 2025 - crédito @VictorGrosso/X

Sin embargo, precisó que, el 24 de septiembre, las comisiones aprobaron un recorte de $10 billones en el monto, después de esa fecha límite del 15 de septiembre. “Entonces, ¿se pueden hacer recortes en el monto total en los debates posteriores? En caso que no, ¿queda viciado el trámite del presupuesto?”, se preguntó Grosso.

Presupuesto histórico

Al respecto, el profesor de la Escuela internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana Santiago Espinoza González es un asunto que se debe mirar con pinzas. En efectivo, confirmó que siempre, históricamente, se debe tener hasta máximo el 15 de septiembre, pero se debe entender un poco el contexto por el cual ocurrió esto.

Recordó que el Gobierno actual maneja un presupuesto históricamente alto para 2026 y con esto sacó una ley de financiamiento o reforma tributaria que, básicamente, le permitiría tener los recursos para aprobar el presupuesto, en teoría, según las proyecciones.

Las Comisiones Económicas del Congreso
Las Comisiones Económicas del Congreso de la República aprobaron el PGN de 2026, pero con una reducción de $10 billones - crédito Europa Press

Puntualizó que la ley de financiamiento salió con muchas polémicas, mucho debate, muchos impuestos que afectan a gran parte de la población y, teniendo en cuenta que se está en un momento político, de preelecciones, donde el costo político es muy elevado y nadie, ni ningún partido político, se quiere meter a aprobar de lleno la reforma, vieron como muy difícil, por no decir que imposible, que pasara la reforma.

“El recorte de $10 billones en el presupuesto, básicamente, es una respuesta a esta reacción del mercado, en donde saben que no se va a aprobar esa ley de financiamiento y quieren cambiar la propuesta de ley de financiamiento a una que sea menos agresiva y que pueda tener mayores garantías en las plenarias y en la Comisión del Senado”, indicó Espinoza González.

Depende de la Corte

Así las cosas, para él, saber si quedó viciado o no por haber tenido modificaciones después de la fecha, ya de eso depende la Corte Constitucional, que es la que podría llegar a estipularlo, pero, en efectivo, no es algo muy común.

El futuro del monto del
El futuro del monto del PGN de 2026 depende de la Corte Constitucional - crédito Corte Constitucional

Remarcó el profesor de la Escuela internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana que hay unos plazos establecidos y se están tratando de cambiar, pero “responde a una coyuntura con que la ley de financiamiento no iba a pasar en el Congreso y generó un gran descontento en la ciudadanía previo a un año electoral en donde, claramente, el Gobierno nacional quiere volver a quedar electo y otros partidos también quieren quedar electos”.

Lo bueno, lo malo y lo feo del PGN

Pese a que parece que es un PGN favorable para el país, aún tiene puntos buenos, malos y feos que se tienen que definir. Así lo dio a entender la senadora Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, por medio de un video en X.

  • Lo bueno

Sale por el Congreso, sale por ley: “Esa relación tan difícil entre Congreso y Gobierno. Temimos que iba por decreto, pero pues no, se logró la ley como debe ser”.

https://cdn.jwplayer.com/previews/pqx6C8I0https://cdn.jwplayer.com/previews/pqx6C8I0

Angélica Lozano, senadora por el Partido Verde, resaltó que el Congreso haya aprobado el monto del Presupuesto General de la Nación para 2026, pero recordó que las "cuentas alegres salen mal" - crédito @AngelicaLozanoC/X

Se bajó el monto en $10 billones: “Cuentas alegres salen mal. Eliminamos varios artículos peligrosos, quitamos facultades que no tiene el presidente hoy y esta ley se las iba a dar”.

Se eliminaron varios artículos que le “echaba mano a la plata de las pensiones” en cada departamento del país y se eliminó “u pote de mermelada”.

Apuntó que había un artículo que dejaba $6 billones en el Ministerio de Hacienda y que no se sabía para qué eran. Se llamaba “otras transferencias previo consejo”. “Lo eliminamos y de ahí sale la mermelada”.

  • Lo malo

Sigue siendo un presupuesto inflado: son $547 billones que no existen, lo que hace que el Gobierno mantenga la expectativa y la idea de aprobar una nueva reforma tributaria, que es inconveniente, ahora que “el palo no está para cucharas” y que “ahí vamos a estar para evitarlo”.

  • Lo feo

El peligro, el riesgo de que al hundirse, negarse la reforma tributaria ahora por $16 billones, el Gobierno diga “ok, los voy a reemplazar con otra fuente en el Plan Financiero y esa fuente se llama deuda. Nueva deuda, nuevos créditos con intereses carísimos, como al ‘gota a gota’”.

Angélica Lozano aseguró que debatirá para para impedirlo. Por eso, pidió que la acompañen de aquí al 20 de octubre para dar la pelea y poner en un artículo nuevo un seguro que diga que, en caso de que fracase la reforma tributaria, para la que no hay ambiente, no se pueda reemplazar con crédito nuevo.

