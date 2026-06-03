Colombia

El Cerrejón superó desabastecimiento de insumos e informó que reanudará sus operaciones en La Guajira

La compañía dijo que el suministro de combustibles y bienes básicos volvió a fluir tras el despeje del corredor férreo, y que la actividad minera, ferroviaria y portuaria se retomará en la mañana del 3 de junio

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Cerrejón levantó la fuerza mayor y reactivará sus operaciones mineras, férreas y portuarias en La Guajira tras superar un bloqueo de 10 días - crédito Cerrejón
Cerrejón levantó la fuerza mayor y reactivará sus operaciones mineras, férreas y portuarias en La Guajira tras superar un bloqueo de 10 días - crédito Cerrejón

Cerrejón levantó el estado de fuerza mayor el martes 2 de junio a las 6:00 p. m. y reactivará por completo sus operaciones mineras, férreas y portuarias en La Guajira desde el turno de la mañana del miércoles 3 de junio, después de superar el desabastecimiento de insumos esenciales causado por un bloqueo de 10 días sobre su línea férrea, según informó la compañía.

La reanudación ocurre después de una crisis que, según Cerrejón, se sumó a cerca de 80 bloqueos registrados en lo que va de 2026 y que han golpeado, sobre todo, el transporte ferroviario. La empresa sostuvo que la mayoría de esas interrupciones no estuvo relacionada con la operación minera.

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La compañía había declarado la fuerza mayor el 1 de junio por la insuficiencia de insumos necesarios para mantener sus actividades. El bloqueo, que comenzó el 23 de mayo, impidió el ingreso de combustible y otros bienes indispensables, además del transporte de carbón hacia Puerto Bolívar, según Cerrejón.

En un comunicado, Cerrejón informó: “Hoy comenzamos el reinicio de nuestras operaciones, luego de vernos obligados a declarar la fuerza mayor el 1 de junio a causa de la insuficiencia de insumos esenciales, tras un bloqueo de 10 días a nuestra línea férrea que impidió el suministro de los mismos. La fuerza mayor se levanta el día de hoy 2 de junio, a las 6:00 p.m., al haber superado dicho desabastecimiento”.

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La normalización de las exportaciones de carbón por parte de Cerrejón no será inmediata debido a los efectos acumulados del prolongado bloqueo sobre la logística minera - crédito Cerrejón
La normalización de las exportaciones de carbón por parte de Cerrejón no será inmediata debido a los efectos acumulados del prolongado bloqueo sobre la logística minera - crédito Cerrejón

La parálisis afectó las actividades productivas en la mina, el traslado de mineral hacia los buques y buena parte de la cadena logística que conecta la extracción con el sistema férreo y el puerto de exportación. Como consecuencia, Cerrejón suspendió la mayoría de los contratos de trabajo y mantuvo solo los indispensables para cuidado, mantenimiento, medidas sociales y controles ambientales obligatorios.

La medida encendió alertas por sus efectos sobre más de 13 mil trabajadores y contratistas, así como sobre la economía regional. Funcionarios del Ministerio del Trabajo se desplazaron a la zona para verificar las condiciones reportadas por la empresa y evaluar el impacto de la suspensión, mientras esa entidad y Sintracarbón actuaron como garantes en las conversaciones con las comunidades y otros actores involucrados.

Cerrejón precisó que la normalización no sería inmediata aun después del despeje de la vía, por los efectos acumulados de la interrupción prolongada del transporte ferroviario.

Así mismo, la empresa señaló: “Debido a los impactos generados por la interrupción prolongada del transporte ferroviario, el desabastecimiento aún continúa, por lo que la reactivación de las operaciones mineras y férreas no puede realizarse de manera inmediata y segura”.

El despeje de la línea férrea permitió iniciar el reabastecimiento de inventarios que sostienen el complejo minero. Según Cerrejón, ese avance fue posible tras acuerdos entre autoridades y las personas que mantenían el bloqueo.

Según Cerrejón, representantes de la Asociación Comunidades Negras Territorio Hosco Revivir, que lideraban la protesta, permanecerán en asamblea permanente en las cercanías de la línea férrea mientras esperan una reunión con el Viceministerio de Diálogo Social programada para el 4 de junio.

Más de 13 mil trabajadores y contratistas de Cerrejón resultaron impactados por la suspensión de contratos durante la crisis, lo que generó preocupación en la economía regional - crédito Cerrejón
Más de 13 mil trabajadores y contratistas de Cerrejón resultaron impactados por la suspensión de contratos durante la crisis, lo que generó preocupación en la economía regional - crédito Cerrejón

El director territorial del Ministerio del Trabajo en La Guajira, Jorge Miguel Guevara Fragozo, manifestó que “no puede existir ningún tipo de restricciones laborales dentro de Cerrejón, porque la fuerza mayor que nosotros hemos venido a constatar lo que fue informado por parte de la empresa. La constancia que dejamos es que hoy mismo fue levantado el bloqueo”.

A la presión institucional se sumó una manifestación de habitantes del municipio de Albania, que rechazaron el bloqueo y reclamaron el restablecimiento de las operaciones y más oportunidades laborales para la población local.

Uno de los voceros de la comunidad dijo en declaraciones reveladas por El Tiempo: “Hoy nos vemos afectados con nuestras familias porque estamos prácticamente sin empleo. Ya Cerrejón dio una alerta de cierre y nos mandaron a los contratistas y a los empleados directos a suspender el contrato. Por eso la comunidad de Albania le está expresando a la empresa Cerrejón su apoyo”.

Desde la Administración Municipal de Albania avanzaba además un proceso administrativo y policivo derivado de una querella presentada por Cerrejón por presunta perturbación de la posesión de la línea férrea.

Según la Secretaría de Gobierno, antes de considerar medidas de restitución se agotaron espacios de diálogo, concertación y articulación institucional con las comunidades asentadas en el sector, incluidas comunidades étnicas.

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana Nicolás Raúl Deluquez señaló que una diligencia del proceso policivo no pudo realizarse por la no comparecencia del Ministerio Público, pese a que, según la administración, ya se habían cumplido los requisitos legales, administrativos y operativos para ejecutarla. Deluquez precisó que las actuaciones siguen vigentes y que el proceso no ha sido suspendido ni archivado.

Autoridades, Sintracarbón y funcionarios del Ministerio del Trabajo actuaron como garantes en las negociaciones tras el levantamiento del bloqueo en la línea férrea - crédito Cerrejón
Autoridades, Sintracarbón y funcionarios del Ministerio del Trabajo actuaron como garantes en las negociaciones tras el levantamiento del bloqueo en la línea férrea - crédito Cerrejón

La empresa indicó que las actividades operativas se retomarán desde la mañana del 3 de junio y que cada etapa de la reactivación se desarrollará con condiciones para proteger a las personas, el medio ambiente y la operación.

En su comunicado, Cerrejón afirmó: “Este reinicio se realiza de manera segura y responsable. La seguridad es nuestro principal valor, por lo que cada etapa de la reactivación se desarrolla garantizando las condiciones necesarias para proteger a las personas, el medio ambiente y la operación”.

La compañía agregó: “La reactivación que hoy iniciamos es posible gracias al compromiso, la resiliencia y el esfuerzo de miles de trabajadores, sus familias, contratistas y proveedores, quienes han demostrado una vez más su capacidad para afrontar los desafíos y seguir construyendo el futuro de Cerrejón. También expresamos nuestro agradecimiento a las autoridades y a miles de personas, que nos hicieron llegar sus mensajes y gestos de apoyo y solidaridad durante este periodo”.

Cerrejón reiteró además que el diálogo debe ser el mecanismo para resolver los conflictos. En el mismo pronunciamiento sostuvo: “Cada persona que hace parte de Cerrejón tiene un papel fundamental en este reinicio y en la construcción de una operación segura, responsable y sostenible para las futuras generaciones. Asimismo, reiteramos nuestra convicción de que el diálogo es la mejor herramienta para construir soluciones”.

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