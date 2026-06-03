Políticos celebraron el respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella: “Una futura relación amigable entre los dos países”

Francisco Barbosa, Vicky Dávila y Jaime Arizabaleta se pronunciaron tras respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella - crédito @FBarbosaDelgado/X - Colprensa - @jarizabaletaf/X

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella luego de que este obtuviera más de 10 millones de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, superando a Iván Cepeda, senador y aspirante del Pacto Histórico, pasando los dos a una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

Trump celebró el resultado y lo calificó como “una contundente victoria” para quien denominó “El Tigre”. En su mensaje, Trump describió a De la Espriella como “un líder inteligente, fuerte y tenaz”, destacando su dedicación al país.

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“Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, afirmó el exmandatario, subrayando la afinidad que percibe entre ambos. El respaldo de Trump llega en un momento clave para la política colombiana, con la segunda vuelta pautada para el 21 de junio.

El exmandatario estadounidense anticipó que, en caso de llegar al poder, De la Espriella lograría “impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar el orden público”. También alertó que el candidato colombiano se enfrentará a lo que calificó como “un marxista de izquierda radical” en la segunda vuelta, en referencia a Iván Cepeda.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

Trump consideró que los resultados de la elección serán determinantes para el porvenir de Colombia y su vínculo con Estados Unidos.

“Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”, enfatizó. El exmandatario concluyó su declaración asegurando: “El Tigre Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia”.

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Tras lo anterior, La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila compartió la noticia en la plataforma X, señalando: “Es un líder inteligente, fuerte y firme”, aludiendo a la descripción empleada por Trump para referirse a De la Espriella.

El exfiscal general Francisco Barbosa también se pronunció a través de X, subrayando la relevancia del respaldo internacional: “Presidente de los Estados Unidos Donald Trump respalda al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Se anuncia una futura relación amigable entre los dos países”.

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Esta declaración expone la expectativa de un posible acercamiento diplomático entre Colombia y Estados Unidos en caso de un eventual triunfo de De la Espriella.

En la misma red social, Jaime Arizabaleta, militante del Centro Democrático en Cali, sintetizó la noticia con la frase: “Trump adhiere a Abelardo”, reflejando el impacto que tiene la adhesión del líder norteamericano sobre la campaña del candidato colombiano.

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