Prima de los hermanos Mucutuy murió en enfrentamientos armados en el Guaviare: había sido reclutada por disidencias de las Farc

La lista de adultos reconocidos en la sede central de Bogotá incluyó a Daniela Mucutuy Valencia, tras los enfrentamientos en zona rural de San José del Guaviare, y reactivó el foco sobre la vinculación de adolescentes - crédito Icbf

La confirmación de que Daniela Mucutuy Valencia, prima de los niños Mucutuy, figuró entre las víctimas de los combates entre disidencias de las Farc en la zona rural de San José del Guaviare volvió a poner en primer plano el reclutamiento de menores en territorios bajo control de grupos armados ilegales.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó, en un comunicado difundido el 2 de junio de 2026, que concluyó la identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras el hecho ocurrido el 27 de mayo en el sector Barranco Colorado, donde se registraron enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales y en el que apareció el apellido Mucutuy.

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Desde Bogotá, Fidencio Valencia, quien se identificó como tío abuelo de los menores que duraron perdidos 40 días en 2023 en la selva amazónica colombiana, aseguró que Daniela Mucutuy Valencia, quien tendría 18 años, era su nieta.

Valencia precisó ante el medio citado cómo se da el parentesco dentro de la familia: “Ellos son primos, la mamá de Daniela Mucutuy es Elda Lini Mucutuy Valencia, no tiene el apellido del papá, la registró por el apellido de nosotros”, explicó.

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Así las cosas y según lo mencionado por Fidencia Valencia, el y Fátima Valencia son hermanos. Fátima es la abuela materna de Lesly, Soleiny, Tien y Cristin, los niños perdidos en el Amazonas.

Fidencio es tío de Magdalena Mucutuy Valencia y de Elda Lini Mucutuy Valencia. Magdalena, que falleció, es la madre de los cuatro niños que sobrevivieron en la selva: Lesly Jacobombaire Mucutuy, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, Tien Noriel Ranoque Mucutuy y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy. Elda es madre de Daniela Mucutuy Valencia.

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La disputa atribuida a estructuras asociadas a Iván Mordisco y a Calarcá terminó con decenas de fallecidos en Barranco Colorado, mientras el proceso forense avanzó con 43 identidades confirmadas hasta ahora - crédito Presidencia de Colombia.

Tanto Magdalena como Elda comparten los apellidos Mucutuy Valencia, lo que indica un parentesco directo dentro de la comunidad. Por esta razón, los hijos de ambas mujeres —los cuatro niños y Daniela— son primos hermanos.

Ante una consulta sobre un posible vínculo con estructuras armadas, el familiar dijo que había oído una versión previa sobre la adolescente. “Había escuchado, cuando pasó el caso de los niños, dos años antes, que ella ya había sido reclutada”, relató Valencia.

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En ese mismo testimonio, ubicó a la familia en la zona del río Caquetá y mencionó lugares específicos. “Habían reclutado a muchos muchachos en ese sector, ellos vivían en el río Caquetá abajo, por Puerto Córdoba, por los lados de La Pedrera, ellos estaban haciendo esa vuelta, por eso los niños también se vinieron (en el avión)”, contó.

Valencia dijo que la reclutaron cuando era menor de edad y que no fue la única afectada en su hogar. “Ella tendría 16 años cuando la reclutaron. Se la llevaron a ella y a su hermana menor”, señaló en la entrevista con el medio mencionado.

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11 menores de edad fueron identificados entre la lista de fallecidos

Además, según la entidad, 11 de las personas identificadas eran menores de edad: ocho niños y tres niñas; cinco cuerpos seguían sin identificar y correspondían a hombres. Además, precisó que las víctimas reconocidas correspondieron a 39 hombres y nueve mujeres.

El abordaje técnico se realizó en la sede central de Bogotá y en las sedes de Yopal y Villavicencio, ciudades a donde fueron trasladados los cuerpos para los análisis forenses. La entidad publicó los nombres completos de los adultos identificados y mantuvo bajo reserva las identidades de los menores por protección de sus derechos.

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La reacción de Pedro Sánchez se dio tras conocer que había víctimas infantiles en el caso de Barranco Colorado, en Guaviare, y señaló a los grupos armados ilegales por asesinatos y captación de adolescentes - crédito Icbf

También explicó que los cuerpos fueron distribuidos para su abordaje forense así: 28 a la sede central en Bogotá, 14 a Villavicencio y seis a Yopal.

Los enfrentamientos y las víctimas en Barranco Colorado

Los combates se registraron en Barranco Colorado, en el departamento de Guaviare, y se relacionaron con una disputa entre estructuras armadas vinculadas a las disidencias lideradas por Iván Mordisco y Calarcá.

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La Defensoría del Pueblo señaló que las comunidades rurales permanecieron durante dos días junto a los cuerpos, sin presencia institucional ni control territorial estatal, hasta que una comisión humanitaria permitió su traslado.

Sobre la presencia de menores entre las víctimas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó los hechos como una “masacre” y denunció “el asesinato sistemático y el reclutamiento de menores” por parte de los grupos armados ilegales.

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reiteró que continuó el proceso para establecer la identidad de los cinco cuerpos restantes, todos masculinos, que aún no habían sido identificados.

También entregó detalles sobre los hermanos de Daniela y sobre cuánto la alcanzó a conocer. “Ellos son tres: el varón prestó el servicio militar acá en Bogotá. Yo la conocí cuando estaba pequeñita. Tendría 6 años“, agregó.

El hombre introdujo además una aclaración sobre el origen indígena de su familia y la pertenencia étnica de la adolescente. “Nosotros somos etnia huitoto, pero ella (Daniela) es Muinane, otra etnia, por eso es Mucutuy”, dijo a Semana.

La divulgación oficial incluyó identidades completas de personas mayores de edad, pero mantuvo en confidencialidad a los niños y niñas por protección de derechos, tras la verificación de 43 víctimas - crédito Europa Press

Este es el listado completo de las identidades de los cuerpos recuperados por Medicina Legal, tras las confrontaciones guerrilleras en el Guaviare, según información conocida por Semana.

Sede Central Bogotá

Alexis Javier Colorado Ibarra

Jonatan Vargas Rodríguez

Jhonifer Alexis Aranda Muse

Juan Camilo Pérez Rios

Arsecio Betancur Obregon

Elizabeth Ulcue Cruz

Floro Alberto Quitumbo Pito

Henry Jhoan Rodríguez

Ruben Darío Montero Timana

Yoffer Cambindoo Obando

Arrieta Castro José Julián

Luis Alberto Muñoz Romero

Carlos Javier Silva Pedraza

Dheyby Wilson Criollo Bastidas

Daniela Mucutuy Valencia

Yolanda Yomari Nastacuas Guanga

Kedwin Adrián Mosquera Galvis

Edison Requena Torres

Harrison Stiven Medina Durango

Menor YUC

Menor JPCG

Menor YOUC

Menor MAR

Menor WAPM

Menor CYJA

Sede Yopal

Álvarez Arteaga Jonatan David

Orobio Angulo Jhon Aris

Mosquera Perea Dayler

Parra Rojas José Edinsson

Yucuna Tanimuca Elida Omaira

Menor UVTD

Sede Villavicencio

Brayan Daniel Pérez Moreno

María Zenaida Caldon

Luis Alberto Valencia Cuetia

Royer Wilfredo Tellez Turbay

María Luisa Mosquera Hoyos

José Alirio Calambas Canas

Cristian Felipe Balvin Vidal

José Hernando Menza Trochez

Bernardo Castro Yagary

Menor AFAY

Menor FYFE

Menor JJCHCH