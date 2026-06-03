Colombia

Prima de los hermanos Mucutuy murió en enfrentamientos armados en el Guaviare: había sido reclutada por disidencias de las Farc

La lista de adultos fallecidos en los enfrentamientos en zona rural de San José del Guaviare, reconocidos en la sede central de Medicina Legal de Bogotá incluyó a Daniela Mucutuy Valencia,

Guardar
Google icon
Según informó la entidad, los hermanos han permanecido juntos desde el momento que fueron trasladados a Bogotá para su valoración y recuperación - crédito Icbf
La lista de adultos reconocidos en la sede central de Bogotá incluyó a Daniela Mucutuy Valencia, tras los enfrentamientos en zona rural de San José del Guaviare, y reactivó el foco sobre la vinculación de adolescentes - crédito Icbf

La confirmación de que Daniela Mucutuy Valencia, prima de los niños Mucutuy, figuró entre las víctimas de los combates entre disidencias de las Farc en la zona rural de San José del Guaviare volvió a poner en primer plano el reclutamiento de menores en territorios bajo control de grupos armados ilegales.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó, en un comunicado difundido el 2 de junio de 2026, que concluyó la identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras el hecho ocurrido el 27 de mayo en el sector Barranco Colorado, donde se registraron enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales y en el que apareció el apellido Mucutuy.

PUBLICIDAD

Desde Bogotá, Fidencio Valencia, quien se identificó como tío abuelo de los menores que duraron perdidos 40 días en 2023 en la selva amazónica colombiana, aseguró que Daniela Mucutuy Valencia, quien tendría 18 años, era su nieta.

Valencia precisó ante el medio citado cómo se da el parentesco dentro de la familia: “Ellos son primos, la mamá de Daniela Mucutuy es Elda Lini Mucutuy Valencia, no tiene el apellido del papá, la registró por el apellido de nosotros”, explicó.

PUBLICIDAD

Así las cosas y según lo mencionado por Fidencia Valencia, el y Fátima Valencia son hermanos. Fátima es la abuela materna de Lesly, Soleiny, Tien y Cristin, los niños perdidos en el Amazonas.

Fidencio es tío de Magdalena Mucutuy Valencia y de Elda Lini Mucutuy Valencia. Magdalena, que falleció, es la madre de los cuatro niños que sobrevivieron en la selva: Lesly Jacobombaire Mucutuy, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, Tien Noriel Ranoque Mucutuy y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy. Elda es madre de Daniela Mucutuy Valencia.

La hija mayor, Lesly Mucutuy, estuvo a cargo del cuidado de sus tres hermanos durante los 40 días que estuvieron desaparecidos en la espesa selva de Guaviare. Presidencia de Colombia.
La disputa atribuida a estructuras asociadas a Iván Mordisco y a Calarcá terminó con decenas de fallecidos en Barranco Colorado, mientras el proceso forense avanzó con 43 identidades confirmadas hasta ahora - crédito Presidencia de Colombia.

Tanto Magdalena como Elda comparten los apellidos Mucutuy Valencia, lo que indica un parentesco directo dentro de la comunidad. Por esta razón, los hijos de ambas mujeres —los cuatro niños y Daniela— son primos hermanos.

Ante una consulta sobre un posible vínculo con estructuras armadas, el familiar dijo que había oído una versión previa sobre la adolescente. “Había escuchado, cuando pasó el caso de los niños, dos años antes, que ella ya había sido reclutada”, relató Valencia.

En ese mismo testimonio, ubicó a la familia en la zona del río Caquetá y mencionó lugares específicos. “Habían reclutado a muchos muchachos en ese sector, ellos vivían en el río Caquetá abajo, por Puerto Córdoba, por los lados de La Pedrera, ellos estaban haciendo esa vuelta, por eso los niños también se vinieron (en el avión)”, contó.

Valencia dijo que la reclutaron cuando era menor de edad y que no fue la única afectada en su hogar. “Ella tendría 16 años cuando la reclutaron. Se la llevaron a ella y a su hermana menor”, señaló en la entrevista con el medio mencionado.

11 menores de edad fueron identificados entre la lista de fallecidos

Además, según la entidad, 11 de las personas identificadas eran menores de edad: ocho niños y tres niñas; cinco cuerpos seguían sin identificar y correspondían a hombres. Además, precisó que las víctimas reconocidas correspondieron a 39 hombres y nueve mujeres.

El abordaje técnico se realizó en la sede central de Bogotá y en las sedes de Yopal y Villavicencio, ciudades a donde fueron trasladados los cuerpos para los análisis forenses. La entidad publicó los nombres completos de los adultos identificados y mantuvo bajo reserva las identidades de los menores por protección de sus derechos.

Los menores fueron cuidados por Lesly Mucutuy mientras estuvieron internados en la selva - crédito Icbf
La reacción de Pedro Sánchez se dio tras conocer que había víctimas infantiles en el caso de Barranco Colorado, en Guaviare, y señaló a los grupos armados ilegales por asesinatos y captación de adolescentes - crédito Icbf

También explicó que los cuerpos fueron distribuidos para su abordaje forense así: 28 a la sede central en Bogotá, 14 a Villavicencio y seis a Yopal.

Los enfrentamientos y las víctimas en Barranco Colorado

Los combates se registraron en Barranco Colorado, en el departamento de Guaviare, y se relacionaron con una disputa entre estructuras armadas vinculadas a las disidencias lideradas por Iván Mordisco y Calarcá.

La Defensoría del Pueblo señaló que las comunidades rurales permanecieron durante dos días junto a los cuerpos, sin presencia institucional ni control territorial estatal, hasta que una comisión humanitaria permitió su traslado.

Sobre la presencia de menores entre las víctimas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó los hechos como una “masacre” y denunció “el asesinato sistemático y el reclutamiento de menores” por parte de los grupos armados ilegales.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reiteró que continuó el proceso para establecer la identidad de los cinco cuerpos restantes, todos masculinos, que aún no habían sido identificados.

También entregó detalles sobre los hermanos de Daniela y sobre cuánto la alcanzó a conocer. “Ellos son tres: el varón prestó el servicio militar acá en Bogotá. Yo la conocí cuando estaba pequeñita. Tendría 6 años“, agregó.

El hombre introdujo además una aclaración sobre el origen indígena de su familia y la pertenencia étnica de la adolescente. “Nosotros somos etnia huitoto, pero ella (Daniela) es Muinane, otra etnia, por eso es Mucutuy”, dijo a Semana.

La divulgación oficial incluyó identidades completas de personas mayores de edad, pero mantuvo en confidencialidad a los niños y niñas por protección de derechos, tras la verificación de 43 víctimas - crédito Europa Press
La divulgación oficial incluyó identidades completas de personas mayores de edad, pero mantuvo en confidencialidad a los niños y niñas por protección de derechos, tras la verificación de 43 víctimas - crédito Europa Press

Este es el listado completo de las identidades de los cuerpos recuperados por Medicina Legal, tras las confrontaciones guerrilleras en el Guaviare, según información conocida por Semana.

Sede Central Bogotá

  • Alexis Javier Colorado Ibarra
  • Jonatan Vargas Rodríguez
  • Jhonifer Alexis Aranda Muse
  • Juan Camilo Pérez Rios
  • Arsecio Betancur Obregon
  • Elizabeth Ulcue Cruz
  • Floro Alberto Quitumbo Pito
  • Henry Jhoan Rodríguez
  • Ruben Darío Montero Timana
  • Yoffer Cambindoo Obando
  • Arrieta Castro José Julián
  • Luis Alberto Muñoz Romero
  • Carlos Javier Silva Pedraza
  • Dheyby Wilson Criollo Bastidas
  • Daniela Mucutuy Valencia
  • Yolanda Yomari Nastacuas Guanga
  • Kedwin Adrián Mosquera Galvis
  • Edison Requena Torres
  • Harrison Stiven Medina Durango
  • Menor YUC
  • Menor JPCG
  • Menor YOUC
  • Menor MAR
  • Menor WAPM
  • Menor CYJA

Sede Yopal

  • Álvarez Arteaga Jonatan David
  • Orobio Angulo Jhon Aris
  • Mosquera Perea Dayler
  • Parra Rojas José Edinsson
  • Yucuna Tanimuca Elida Omaira
  • Menor UVTD

Sede Villavicencio

  • Brayan Daniel Pérez Moreno
  • María Zenaida Caldon
  • Luis Alberto Valencia Cuetia
  • Royer Wilfredo Tellez Turbay
  • María Luisa Mosquera Hoyos
  • José Alirio Calambas Canas
  • Cristian Felipe Balvin Vidal
  • José Hernando Menza Trochez
  • Bernardo Castro Yagary
  • Menor AFAY
  • Menor FYFE
  • Menor JJCHCH

Temas Relacionados

San José del GuaviareHermanos MucutuyDaniela Mucutuy ValenciaDisidencias de las FarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los detalles de la tensa reunión entre Gustavo Petro e Iván Cepeda tras los resultados de la primera vuelta presidencial

El equipo del aspirante oficialista concentró recorridos territoriales y visitas casa por casa en zonas con alta no participación, mientras reforzó la ofensiva digital para convencer a votantes todavía disponibles antes del 21 de junio

Estos son los detalles de la tensa reunión entre Gustavo Petro e Iván Cepeda tras los resultados de la primera vuelta presidencial

“Hay 10.000 cupos disponibles”: UNAD y Cisco lanzan cursos gratuitos en programación, IA y ciberseguridad

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la multinacional Cisco abrieron una convocatoria con 10.000 cupos para cursos gratuitos en áreas tecnológicas de alta demanda laboral

“Hay 10.000 cupos disponibles”: UNAD y Cisco lanzan cursos gratuitos en programación, IA y ciberseguridad

Contratación con recursos del Fondo de Ciencia sí deberá cumplir restricciones de la Ley de Garantías, concluye Consejo de Estado

El Consejo de Estado determinó que la contratación realizada con recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación está sujeta a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales

Contratación con recursos del Fondo de Ciencia sí deberá cumplir restricciones de la Ley de Garantías, concluye Consejo de Estado

Valle del Cauca declara emergencia humanitaria en salud por crisis en hospitales y servicios médicos

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, declaró la emergencia humanitaria en salud en 40 municipios del departamento ante el deterioro de la red hospitalaria, la reducción de servicios médicos y el aumento de la ocupación en áreas de alta complejidad y urgencias

Valle del Cauca declara emergencia humanitaria en salud por crisis en hospitales y servicios médicos

Falsos policías asesinaron a joven de 19 años durante asalto en Palmira; dos personas más resultaron heridas

Una joven de 19 años murió y dos hombres resultaron heridos luego de que varios delincuentes, vestidos con prendas similares a las de la fuerza pública, ingresaran a una vivienda en Palmaseca, Palmira, simulando un procedimiento policial para cometer un robo

Falsos policías asesinaron a joven de 19 años durante asalto en Palmira; dos personas más resultaron heridas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria agitó el escenario electoral con sus declaraciones: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone los muertos”

Aida Victoria agitó el escenario electoral con sus declaraciones: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone los muertos”

Angélica Blandón y su reflexión sobre el debate electoral en Colombia: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas”

Carlos Torres habló de ‘La reina del flow’ y su gira de conciertos por Latinoamérica

Yaya Muñoz le reclamó a La Liendra por dejar de seguirla en redes sociales: así le respondió el influenciador

Frederik Oldenburg reveló que piensa muy diferente a Carmen Villalobos tras su ruptura: “He ido superando eso”

Deportes

Así llegó la selección Colombia a San Diego, ciudad sede del último amistoso ante Jordania, previo a su debut en el Mundial 2026

Así llegó la selección Colombia a San Diego, ciudad sede del último amistoso ante Jordania, previo a su debut en el Mundial 2026

Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial femenino de Brasil 2027: cuentas, tabla y programación completa

Los 10 jugadores más valiosos de la Liga BetPlay en el mercado de fichajes, según un reciente estudio

Mayra Ramírez volvió a la selección Colombia tras una temporada marcada por las lesiones: “Ha sido un año difícil”

Colombia analiza a la República Democrática del Congo para el partido del Mundial 2026 que se jugará el 23 de junio