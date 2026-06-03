Colombia

Abelardo de la Espriella pedirá a los EE. UU. incluir a políticos corruptos en la Lista Clinton: “Retirarles las visas a ellos y a sus familiares”

El abogado, que superó al senador Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial, advirtió que buscará que los responsables sean incluidos en la lista Ofac y se les retiren las visas a ellos y a sus familiares

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Ilustración acuarela de un hombre con barba y traje oscuro mirando un cartel con el logo de OFAC. Hay una estantería de libros difusa al fondo.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella pedira ayuda de Estados Unidos para detener a políticos corruptos en la región del Caribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La petición formal del candidato presidencial Abelardo de la Espriella al Gobierno de Estados Unidos para que investigue la presunta compra de votos en la región Caribe abrió un nuevo capítulo en la campaña presidencial colombiana.

El abogado, que superó al senador Iván Cepeda en la primera vuelta, advirtió que buscará que los responsables sean incluidos en la lista de la Ofac (también conocida como Lista Clinton) y que se les retiren las visas a ellos y a sus familiares.

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De la Espriella explicó su objetivo. “A fin de identificar a los políticos en cada uno de los departamentos del Caribe colombiano que van a empezar esa operación de compra de votos para que los Estados Unidos procedan a incluirlos en la lista Ofac y a retirarles las visas a ellos y a sus familiares”, expresó durante una entrevista con Semana.

La petición formal del candidato presidencial Abelardo de la Espriella al Gobierno de Estados Unidos para que investigue la presunta compra de votos en la región Caribe abrió un nuevo capítulo en la campaña presidencial colombiana - crédito Sergio Acero/Reuters
La petición formal del candidato presidencial Abelardo de la Espriella al Gobierno de Estados Unidos para que investigue la presunta compra de votos en la región Caribe abrió un nuevo capítulo en la campaña presidencial colombiana - crédito Sergio Acero/Reuters

El aspirante no dudó en fijar una postura contundente frente a las sospechas de fraude electoral. “Si ustedes creen que yo me voy a quedar con los brazos cruzados mientras compran votos en el Caribe, aprovechándose de la pobreza, del olvido y de la angustia de la gente, no están ni tibios y van a saber lo duro que muerde el Tigre”, afirmó, señalando a políticos y empresarios por departamento como posibles implicados en lo que calificó de “vagabundería”.

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De la Espriella, luego de su ventaja en la primera vuelta, centra su estrategia en denunciar prácticas que considera irregulares en el Caribe colombiano. Según sus declaraciones, solicitará ayuda extranjera para que quienes participen en la compra de votos enfrenten sanciones internacionales, entre ellas la inclusión en listas restrictivas y la pérdida de visas, en un intento por frenar el fenómeno.

El respaldo internacional y el mensaje a los bancos

El candidato también se refirió al respaldo que recibió del expresidente estadounidense Donald Trump, aclarando que este apoyo trasciende lo personal. “El apoyo de Donald Trump a mi candidatura no es a nombre propio, sino en favor de la democracia colombiana”, destacó durante la conversación.

De la Espriella, luego de su ventaja en la primera vuelta, centra su estrategia en denunciar prácticas que considera irregulares en el Caribe colombiano - crédito Charlie Cordero/Reuters
De la Espriella, luego de su ventaja en la primera vuelta, centra su estrategia en denunciar prácticas que considera irregulares en el Caribe colombiano - crédito Charlie Cordero/Reuters

De la Espriella diferenció su propuesta política de la de su rival: “Conmigo va a haber democracia. Con Cepeda va a haber tiranía. Se quieren robar las elecciones comprando votos en el Caribe. Van a conocer los nombres en su momento”, anticipó, aludiendo a la inminente publicación de información sobre quienes estarían involucrados en estas maniobras.

El candidato considera que la intervención de Washington, a través de la lista Ofac y la revocatoria de visas, sería una medida eficaz para disuadir estas acciones durante el proceso electoral.

El aspirante incluyó una advertencia dirigida al sector financiero. “Alerto a los bancos sobre retiro de dinero en grandes proporciones durante la época electoral: ‘No se pueden prestar para eso’”, puntualizó, sugiriendo que el flujo inusual de efectivo podría estar vinculado a prácticas irregulares en la campaña.

El abogado, que superó al senador Iván Cepeda en la primera vuelta, advirtió que buscará que los responsables sean incluidos en la lista de la Ofac (también conocida como Lista Clinton) y que se les retiren las visas a ellos y a sus familiares - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El abogado, que superó al senador Iván Cepeda en la primera vuelta, advirtió que buscará que los responsables sean incluidos en la lista de la Ofac (también conocida como Lista Clinton) y que se les retiren las visas a ellos y a sus familiares - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El abogado fue explícito sobre los sectores que, según él, financian y organizan la compra de votos. “Voy a mandar una comunicación formal donde están incluidos los mercaderes de la política, que son empresarios que financian para robarse los contratos, como esos bandidos de los Torres aquí en Barranquilla. Y los políticos que, en cada uno de los departamentos, están organizando la compra de votos. Vamos a ver si son tan guapos para salir a hacerla”, aseguró en su declaración al medio de comunicación.

Finalmente, el candidato insistió en que la vigilancia será estricta, tanto sobre el flujo de dinero como sobre las alianzas entre dirigentes y financistas. En sus palabras, la estrategia tiene como objetivo exponer y frenar las redes clientelistas que, a su juicio, afectan la transparencia del proceso electoral.

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