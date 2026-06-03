Colombia

Clan del Golfo habría amenazado a una hermana de ‘Primo Gay’, cabecilla de las disidencias en Antioquia: la joven es menor de edad

El grupo armado acusó a la familiar del líder de las disidencias de ‘Calarcá’ de promover el reclutamiento de menores en el norte antioqueño

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La confrontación entre el Clan del Golfo y el frente 36 se extiende a familiares de mandos armados, aumentando la tensión en el norte de Antioquia - crédito Archivo Colprensa/Ejército Nacional de Colombia
La confrontación entre el Clan del Golfo y el frente 36 se extiende a familiares de mandos armados, aumentando la tensión en el norte de Antioquia - crédito Archivo Colprensa/Ejército Nacional de Colombia

Siguieron las tensiones en el departamento de Antioquia por la guerra entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Recientemente, se conoció una amenaza contra una familiar menor de edad de Néider Yesid López Uñate, conocido como alias Primo Gay, cabecilla de la organización armada que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. El hecho abrió la posibilidad de una escalada armada en el norte y nordeste del departamento.

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En un panfleto, que fue revelado por Caracol Radio, el EGC acusa a la joven familiar de ‘Primo Gay’ de presuntamente promover el reclutamiento de otros menores para esa estructura guerrillera en el municipio de Amalfi (Antioquia).

“No permitiremos más la ideologización de los NNA. Reiteramos nuestro compromiso con las juventudes del departamento de Antioquia y el firme liderazgo ejercido por nuestros militantes que han logrado identificar una célula de reclutamiento de menores de edad del Frente 36 de las FARC-EP, comandada por el sujeto NÉIDER YESID LÓPEZ UÑATE conocido públicamente como Alias “PRIMO GAY”, específicamente en el municipio de Amalfi (...) lo que pretende a través de la señalada, hermana de este sujeto, perfilar e incorporar menores de edad de la municipio de Amalfi, a las filas del Frente 36 de las FARC-EP que tanto daño le hacen a nuestra región”, se lee en el documento citado por el medio de comunicación.

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Por ello, el Clan del Golfo anunció que la mujer es declarada como objetivo militar. “Invitando a la comunidad de esta hermosa región de Colombia apoyar las labores de ubicación y captura de la señalada por nuestra organización para que esta sea juzgada de acuerdo con los lineamientos establecidos en nuestros estatutos por delitos contra la niñez de nuestro país”, añadieron.

Por el momento, la inteligencia militar indaga sobre la veracidad del comunicado contra ‘Primo Gay’.

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