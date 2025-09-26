Yina Calderón reveló cómo debe ser el hombre que conquiste su corazón y habría descartado a Westcol: “Necesito un polo a tierra”

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia detalló cómo espera que sea su pareja sentimental - crédito @yinacalderontv/ Instagram

La influencer colombiana Yina Calderón expuso en una reciente entrevista cuáles son las características que espera en el hombre que quiera iniciar una relación con ella.

Calderón aseguró que busca un “polo a tierra” y alguien con quien pueda conversar sobre temas alejados del mundo del entretenimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su participación en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, Yina Calderón detalló aspectos personales de su vida amorosa y profesional. Frente a los presentadores Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia, la también empresaria detalló como espera que sea su próxima pareja.

En la misma entrevista fue consultada sobre la posibilidad de tener una relación con el streamer WestCol, a lo que respondió: “Físicamente, no es mi tipo”, y afirmó que solo le interesan las vistas que genera el creador digital.

La creadora de contenido aseguró que espera tener una pareja que no quiera cambiar su esencia - crédito @yinacalderontv/ Instagram

En cuanto al tipo de hombre que le atrae, Yina Calderón enfatizó: “Yo busco un polo a tierra, alguien con quien pueda hablar de otras cosas”. Subrayó que evita salir con figuras del entretenimiento y que la diferencia de edad también representa un factor relevante. Añadió: “WestCol es mucho menor”.

La influencer sostuvo que ha tenido cuatro relaciones largas, con una duración promedio de cinco a seis años.

En ellas, llegó a mantener económicamente a sus parejas. Actualmente, aseguró que le interesaría encontrar a un hombre “igual de loco” que ella, pero que respete su esencia y no busque modificar su personalidad. “Que respete mi esencia y no quiera cambiar lo que soy”, puntualizó Calderón.

Aunque el aspecto físico no figura como prioridad, la influenciadora confesó que lleva dos años soltera y, por ahora, no le interesa iniciar una relación sentimental, ya que está enfocada en su participación en dos realities televisivos simultáneos.

Yina aseguró que no se siente lista para iniciar una relación debido a compromisos que tiene y deseos de estar en otros realities - crédito @yinacalderóntv/IG

“¿Para qué voy a buscar un novio? Además, es muy complejo para un hombre recibir todas las críticas que yo recibo: que si soy ñera, guisa o cualquier otra cosa”, comentó la creadora digital al referirse a las dificultades de un posible vínculo con alguien de su mismo entorno mediático.

“Quien la va a querer, que agradezca si la invitan a salir”, “Westcol y ella serían una buena pareja”, “Si Yina, estás soltera porque quieres”, “Yina siempre tiene una excusa para todo”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Westcol anuncia reencuentro con Yina Calderón y desató reacciones en redes sociales

El esperado encuentro entre Westcol y Yina Calderón ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores especulan sobre la posibilidad de un “romántico” reencuentro.

El streamer colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido por Westcol, confirmó que se reunirá presencialmente con la empresaria de fajas este sábado, 27 de septiembre. La noticia, que fue anunciada en una transmisión en vivo, ha mantenido a la comunidad digital atenta a la interacción entre ambos creadores de contenido.

La reunión será parte de una transmisión en vivo y ha provocado especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Westcol y Yina Calderón, ya que en redes sociales circulan comentarios que sugieren que “harían buena pareja”.

El streamer advirtió que con la reunión las redes empezaran a reaccionar y a crear especulaciones - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Consultado acerca de estos rumores, el streamer manifestó ante sus seguidores:“Se van a caer las redes por ahí tres días y yo... No puedo decir nada... Yina sabe que ella yo uña y mugre, es cuando se conectan mucho... Bueno, algún dicho, agua y aceite. Es difícil, pero en este streaming obviamente tenemos que hacerlo”.

La expectativa en torno al encuentro aumenta no solo por la personalidad mediática de ambos, sino por el éxito que la fórmula de Westcol ha tenido en la combinación de boxeo y música urbana. “Eso es lo que me falta. Que Yina empiece a mirarme y empiecen a sacar esos clips, que saca la gente, con los temas de: estar enamorado es. Vamos a ver como sale eso, la verdad”, anticipó Westcol sobre la posibilidad de más rumores sobre un supuesto romance.

Por su parte, Yina Calderón compartió el video de la invitación y respondió:“Nos vemos el sábado luis 😈🔥Pero no te me pongas nervioso chiquitito que yo no muerdo”, dejando clara la fecha del esperado encuentro.