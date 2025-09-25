Habitante de calle que murió tras caer de árbol y ser atropellado, fue identificado y se busca a sus familiares

Gustavo de Jesús Quintero Castaño, de 62 años, era un habitante de calle habitual en la zona limítrofe entre Medellín y Envigado - crédito Alcaldía

La muerte de Gustavo de Jesús Quintero Castaño, un hombre de 62 años, ocurrió tras ser arrollado por un vehículo particular luego de caer de un árbol de mangos cuya rama se partió entre Envigado y Medellín.

Las autoridades locales están en la búsqueda de familiares que puedan reclamar su cuerpo y ofrecerle una despedida.

El incidente se registró a las 1:25 p. m. del martes 23 de septiembre en la avenida Las Vegas. De acuerdo con testigos, Gustavo solía frecuentar ese sector y treparse a los árboles procurando alimento, una rutina habitual entre personas en situación de calle en esa zona.

Ese día, una rama no soportó su peso, lo que provocó su caída desde más de dos metros de altura. Justo en ese momento, un carro que transitaba por la vía lo impactó con fuerza, ocasionándole la muerte en el lugar.

El accidente ocurrió en la avenida Las Vegas, entre Envigado y Medellín, cuando una rama cedió y la víctima fue atropellada - crédito CTI

Agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Envigado atendieron el caso, aunque inicialmente no pudieron identificar a la víctima debido a su condición de habitante de la calle. Sólo en Medicina Legal, confirmaron su identidad: nacido el 27 de julio de 1963 en Titiribí, suroeste antioqueño, llevaba años en situación de calle y era una presencia frecuente en los límites de Medellín y Envigado.

Hasta el momento, ninguna persona ha acudido a la morgue a reclamar el cuerpo, lo que podría deberse al desconocimiento de sus allegados sobre el fallecimiento.

Este caso ha generado preocupación sobre la vulnerabilidad de quienes viven en las calles del Valle de Aburrá. Se estima que la población en esta condición en la región podría acercarse a 9.000 personas, muchas de las cuales enfrentan riesgos constantes para su integridad física.

En lo que va del año, la muerte de Gustavo de Jesús Quintero Castaño representa la víctima número 20 por accidentes de tránsito en las vías de Envigado, según datos de las autoridades nacionales.

El caso resalta que cerca de 9.000 personas viven en situación de calle en el Valle de Aburrá, expuestas a riesgos constantes - crédito Alcaldía de Medellín

Murió habitante de calle que fue atacada con gasolina y prendida en fuego en Medellín

La investigación continúa para determinar la naturaleza de la relación entre La Mona y Ernesto Oviedo Maldonado, así como las motivaciones detrás del ataque que culminó con la muerte de la mujer de 29 años en Medellín. Durante la detención, los agentes le informaron sus derechos a Oviedo Maldonado y lo entregaron a la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentará cargos por el incidente.

Según el expediente de la Fiscalía, luego de un altercado verbal por el daño a unas plantas que Oviedo Maldonado había sembrado cerca de la canalización junto a un puente del barrio Antioquia, este hombre de 65 años se retiró del lugar y regresó minutos después con gasolina. Arrojó el combustible sobre el cambuche donde se refugiaba La Mona y le prendió fuego, provocando que las llamas alcanzaran a la víctima.

La mujer, tras el ataque, logró correr hacia una quebrada próxima para intentar apagar el fuego y, con la ayuda de otras personas en situación de calle, llegó hasta la sede de la Cruz Roja. El parte médico indicó que el 60% de su cuerpo presentaba quemaduras, lo que obligó a su hospitalización, sedación e intubación durante casi nueve días.

Habitante de calle apuñaló a un abogado porque se negó a darle dinero - crédito Captura video

El hecho ocurrió el lunes 8 de septiembre en el barrio Antioquia. Testigos y reportes policiales señalaron que la víctima, aparentemente habitante de calle, fue rociada con gasolina y prendida en fuego durante una discusión que alarmó a los vecinos y generó indignación entre colectivos sociales y defensores de derechos humanos, quienes denunciaron la violencia que enfrentan las personas sin hogar.

Conocida como La Mona, la mujer falleció el jueves 18 de septiembre en un centro asistencial a pesar de la atención médica recibida desde el ataque, según fuentes médicas.