Secretaría de Salud se pronunció sobre el caso de la mujer que desapareció tras realizarse un procedimiento estético en Bogotá: “Ilegal”

La Secretaría de Salud informó que se activaron todas las acciones de inspección, vigilancia y control frente al caso de la ciudadana - crédito @SectorSalud/X

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá se pronunció sobre el caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que desapareció tras realizarse un procedimiento estético en un establecimiento llamado Beauty Láser, ubicado en el sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito. La ciudadana se habría sometido a una lipólisis láser con sedación y, según el relato de sus allegados, al salir del procedimiento se encontraba “muy mal”.

“Yo la vi muy mal. Ella hablaba cosas que no tenían sentido, no podía casi pronunciar palabras y miraba como a la nada (...). La bajaron al segundo piso cargada de hombros y pies porque ni siquiera caminaba”, detalló a El Tiempo Amalia Pardo, amiga de la mujer.

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Según contó, en el centro de estética le pidieron ir por ropa limpia para la paciente y, cuando regresó, ya no estaba; le indicaron que se había ido voluntariamente. Desde entonces, se desconoce su paradero y su estado de salud.

Yulixa Consuelo Toloza se hizo un procedimiento estético en Beauty Laser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

La Secretaría de Salud indicó que, al ser informados sobre la desaparición de la mujer, se activaron de manera inmediata las acciones de inspección, vigilancia y control y se verificó en qué condiciones estaba operando la clínica de estética en la que Toloza se practicó el procedimiento.

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“Tras las verificaciones adelantadas por nuestros equipos técnicos, se evidenció que el lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni cuenta con concepto sanitario, por lo que estaría operando de manera ilegal”, detalló el secretario Distrital de Salud, Gerson Orlando Bermont.

Indicó que, por ahora, se mantiene una articulación permanente con las autoridades competentes que investigan el caso. Asimismo, aseguró que la entidad está llevando a cabo y fortaleciendo labores de control y seguimiento a establecimientos que prestan este tipo de servicios, con el fin de corroborar si cumplen con la normativa vigente o si hay irregularidades que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de los pacientes.

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El centro de estética Beauty Láser no cuenta con un concepto sanitario para operar - crédito Beauty Láser/Instagram

En lo corrido de 2026, se han realizado 129 operativos, 173 visitas de inspección, vigilancia y control y 16 aplicaciones de medidas sanitarias de seguridad en establecimientos de estética que operan en la capital colombiana.

“Desde la entidad reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida, la seguridad y la salud de la ciudadanía”, precisó.

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Recomendaciones para hallar centros de estética autorizados

En ese sentido, la Secretaría de Salud instó a la ciudadanía a investigar rigurosamente sobre los centros de estéticaque encuentran antes de someterse a cualquier cirugía o procedimiento. Es necesario comprobar que esos sitios cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley para su operación.

“Es fundamental recordarles a todas las personas interesadas en este tipo de procedimientos que antes de tomar la decisión de acudir a uno de estos sitios, consulte si el lugar se encuentra autorizado y cumple con toda la normatividad sanitaria y vigente”, detalló el funcionario.

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Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, se practicó una lipólisis láser. Al salir del procedimiento, se veía "muy mal", según contó una amiga que la acompañó - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Las personas que estén interesadas en encontrar un sitio de estética confiable en Bogotá pueden indagar en la página oficial de la Secretaría Distrital de Salud (www.saludcapital.gov.co), en donde hay un listado de todas las IPS o centros de estética avalados por las autoridades sanitarias. De esta manera, también se puede verificar que los establecimientos estén habilitados para practicar todos los procedimientos que ofrecen.

La investigación previa puede evitar que las personas sigan realizándose todo tipo de cirugías y procedimientos en lugares que no cuentan con la documentación legal, lo que supone un riesgo para su integridad y su vida.

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“Es lamentable que muchas personas continúen siendo engañadas por centros donde se realizan estos procedimientos no autorizados, por lo que hacemos un llamado a denunciar cualquier punto irregular donde se ponga en riesgo la salud y la vida”, expresó el secretario de Salud.