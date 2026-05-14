Colombia

Ingrid Betancourt denunció que “las bodegas de Cepeda están inflando a Abelardo de la Espriella” para que pase a segunda vuelta

La difusión de un video en el que se detallan supuestas tácticas de manipulación digital, compartido por la excandidata presidencial y exsenadora, revivió las dudas sobre la transparencia del proceso electoral y la legitimidad de las campañas

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Abelardo de la Espriella - Paloma Valencia - Iván Cepeda
El aspirante Abelardo de la Espriella estaría siendo "inflado", según Ingrid Betancourt, por bodegas afines al senador Iván Cepeda - crédito REUTERS - Colprensa

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, exsenadora de la República y directora del partido Oxígeno, denunció el jueves 14 de mayo que sectores vinculados al senador Iván Cepeda estarían empleando “bodegas” digitales para “inflar”, de manera artificial, la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y facilitar así su paso a una segunda vuelta, que en caso de configurarse, se llevaría a cabo el 21 de junio.

Betancourt compartió un video en el que se explicaría la estrategia, calificó la maniobra como un intento calculado de la izquierda por enfrentar al candidato considerado más débil y destacó con sus apuntes una serie cuestionamientos sobre la transparencia de la competencia en la contienda electoral, en la que se estaría adulterando, según ella, la percepción del público sobre los candidatos.

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Ingrid Betancourt denunció plan para "inflar" a Abelardo de la Espriella
Con esta publicación en X, la exsenadora y excandidata presidencial Ingrid Betancourt denunció un plan para "inflar" a Abelardo de la Espriella - crédito @IBetancourtCol/X

En el clip, que incluye testimonios que detallarían las acciones para impulsar a De la Espriella, se resaltaría la importancia de que el aspirante oficialista mida fuerzas en el balotaje con el abogado de ultraderecha. “Si el doctor Iván se enfrenta a Paloma en segunda, perdemos. Si no empezamos hoy a inflar a Abelardo, perdemos”, se escuchó por parte de un personaje que no fue identificado por Betancourt.

¿Cuál es la denuncia de Ingrid Betancourt frente a la campaña de Abelardo de la Espriella?

La procedencia de los audios y el anonimato de las voces han generado suspicacia, a juzgar algunas de las respuestas a su publicación, en la que reiteró su preocupación frente a lo que sería este plan. “Las bodegas de Cepeda están inflando a Abelardo para que pase a segunda vuelta. De ser así, pasaríamos de los ‘nunca’ a los ‘mismos’. Todos saben que la única que les gana es Paloma Valencia", insistió la colombofrancesa.

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La excongresista, que estuvo seis años secuestrada por la guerrilla de las Farc, y que recuperó su libertad gracias a la Operación Jaque, ha sido enfática en señalar que “votar por el Tigre en primera vuelta es estar firme con Cepeda en segunda”. Una frase que profundizaría las tensiones de los que buscan alternativas al bloque de izquierda liderado por Cepeda, pero que a 17 días de la primera vuelta no lograron unirse.

Según Ingrid Betancourt, el interés de la campaña oficialista sería que Abelardo de la Espriella sea el que pase a la segunda vuelta, y no la senadora Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/REUTERS - Nathalia Angarita/REUTERS
Según Ingrid Betancourt, el interés de la campaña oficialista sería que Abelardo de la Espriella sea el que pase a la segunda vuelta, y no la senadora Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/REUTERS - Nathalia Angarita/REUTERS

En el video se señaló que el apoyo al “Tigre” operaría solo hasta que este llegue a la segunda vuelta, para luego volverse en su contra. “La matemática es simple para la izquierda: si Abelardo pasa a segunda vuelta, las bodegas que hoy lo están apoyando no solo se van a retirar, se le van a ir en contra", y se agregó que tendrían, presuntamente, dos grandes escándalos para “detonarle”, pero no lo harán en primera vuelta.

Además, el video señaló un antecedente inmediato en ese sentido. “Hicieron exactamente lo mismo con Rodolfo (Hernández) hace cuatro años”, se escuchó en esta pieza audiovisual. La estrategia se asociaría con el aislamiento progresivo del candidato inflado, lo que facilitaría la consolidación de la izquierda en una eventual segunda vuelta, como lo prevén las diferentes firmas encuestadoras en Colombia.

Los testimonios recogidos en el video darían cuenta sobre el destino previsible de los votos que queden fuera del virtual balotaje. “Todos los votos de Juan Daniel Oviedo, los de Fajardo, los de Claudia, ¿saben dónde van a terminar? Donde Cepeda, porque son más afines ideológicamente”, se escuchó al expositor de lo que sería el plan de la izquierda, en el video compartido por la exsenadora Betancourt en sus plataformas digitales.

Los documentos oficiales muestran 106 eventos públicos realizados por Iván Cepeda sin que se reporten gastos asociados a este concepto ante el CNE - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Aunque el senador Iván Cepeda lidera las encuestas, ninguna de las mediciones proyecta una victoria del aspirante de Gobierno en la primera vuelta - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según los audios, la rivalidad entre estos líderes y De la Espriella imposibilitaría una transferencia de apoyos hacia el Tigre de cara a una segunda vuelta, escenario que buscaría el oficialismo. En el video también se mencionaría el peso específico de las alianzas tradicionales, pues “nada más los liberales y los conservadores representan más de cuatro millones de votos”, además del apoyo de los indecisos a Oviedo.

En palabras de la propia Betancourt, lo que está en juego excedería, en consecuencia, la coyuntura de la elección e iría más allá, debido a que su denuncia apuntaría a una manipulación sistemática de las reglas no escritas de la competencia política. “Estar firme por la patria hoy es estar firme con Cepeda mañana”, se aseveró en el video, en el que se anticiparon consecuencias para los que apoyan al abogado.

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