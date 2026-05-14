Transmilenio ajustará rutas de la troncal NQS por concierto de Silvestre Dangond en El Campín: así operará el 15 de mayo

Se recomienda llegar temprano a El Campín, portar boleta y documento, e identificar accesos y salidas de emergencia para mayor seguridad y organización - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

El viernes 15 de mayo, el Estadio Nemesio Camacho El Campín será el escenario de uno de los conciertos más esperados del año: Silvestre Dangond llega con su espectáculo ‘El baile de todos’. Para garantizar una experiencia segura y fluida a los asistentes, Transmilenio implementará una operación especial en su red troncal y zonal, facilitando tanto la llegada como la salida del evento.

El sistema Transmilenio ofrecerá 13 rutas troncales que conectarán con las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, ambas ubicadas en la troncal NQS Central, punto neurálgico para asistir al concierto. Las rutas disponibles en operación habitual son: 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

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Además, el componente TransMiZonal pone a disposición 24 rutas con paraderos cercanos a El Campín, cubriendo arterias como las calles 63 y 53, carrera 24 y avenida NQS, lo que amplía las opciones para quienes se movilizan desde diferentes sectores de la ciudad.

Servicios troncales para ingresar al concierto

El componente TransMiZonal ofrece 24 rutas adicionales con paraderos cercanos a El Campín, facilitando el viaje desde diferentes zonas de Bogotá - crédito TransMilenio

En la estación Movistar Arena, los asistentes pueden abordar en el Vagón 2 las rutas 4, B72, D21, G30 y L25, y en Vagón 1 las rutas C25, C30, H21 y H72. Mientras tanto, en la estación Campín – UAN, Vagón 2 recibe las rutas 4, B11, C25, G11 y G42, y Vagón 1 las rutas D21, E42, H21 y L25. Todas estas rutas operan en su horario habitual y permiten un acceso ágil al entorno del estadio.

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Operación especial para la evacuación tras el concierto

Tras la culminación del show, Transmilenio dispuso rutas directas para facilitar el regreso de los asistentes a los principales portales de la ciudad. Desde la estación Campín – UAN, Vagón 1 conecta con Portal Norte y Portal Américas, y Vagón 2 con Portal Suba y Portal Eldorado (CC. Nuestro Bogotá). Desde la estación Movistar Arena, Vagón 1 ofrece servicios a Portal Usme y Portal 20 de Julio, mientras que Vagón 2 se dirige hacia Portal 80 y Portal Sur.

Estas rutas especiales garantizan la movilidad hacia el norte, sur, oriente y occidente de Bogotá. Los despachos se ajustarán según la demanda, pero el horario de operación se mantendrá dentro de los límites habituales. Es importante señalar que el servicio de alimentación no tendrá ampliación de horario, y el componente TransMiZonal operará según su programación normal.

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Transmilenio dispone rutas directas y reforzadas para la salida del evento, asegurando el regreso seguro a los portales Norte, Sur, Occidente y Oriente - crédito TransMilenio

Información y recomendaciones para los asistentes

La empresa recomienda consultar detalles sobre horarios y rutas en la página oficial www.transmilenio.gov.co o en la aplicación TransMiApp, para planificar el viaje con anticipación y evitar contratiempos. “TransMi acompaña a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”, afirmó el subgerente de Operaciones de TransMilenio, Jaime Monroy.

Consejos de movilidad y seguridad para el evento

La apertura de puertas en El Campín está programada para las 3:00 p. m. Se recomienda llegar con anterioridad, portar el documento de identidad y tener el celular recargado. En la localidad Oriental Alta, pueden ingresar menores desde los 14 años acompañados de un adulto responsable, aunque en el resto de localidades solo se permite el ingreso a mayores de 18 años.

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El último baile de Silvestre Dangond: el Campín vibrará otra vez con el binomio vallenato - crédito @silvestredangond/IG

Es fundamental presentar la boleta correspondiente a la localidad adquirida, ya que no se permitirá el ingreso con boletas para menores en sectores no autorizados. En el ingreso, es recomendable identificar rápidamente la puerta asignada, zonas de primeros auxilios y puntos de encuentro. Para vivir el concierto sin inconvenientes, se aconseja llevar ropa y calzado cómodo, así como ubicar previamente las salidas de emergencia.

Objetos permitidos y prohibidos

Entre los elementos permitidos están morrales pequeños, bloqueador solar, gorras, gafas de sol, celulares, power bank e impermeables ligeros. Quedan prohibidos armas, objetos cortopunzantes, selfie sticks, cigarrillos, drogas, alimentos, bebidas, cámaras profesionales, drones y mascotas.

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