Colombia

Transmilenio ajustará rutas de la troncal NQS por concierto de Silvestre Dangond en El Campín: así operará el 15 de mayo

Los organizadores sugieren consultar los horarios y zonas de acceso, portar identificación y respetar las restricciones de objetos, a fin de garantizar una experiencia ordenada y sin percances para todos los participantes

Guardar
Google icon
El Campín vivirá el último capítulo de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella - crédito cortesía Paola España Comunicaciones
Se recomienda llegar temprano a El Campín, portar boleta y documento, e identificar accesos y salidas de emergencia para mayor seguridad y organización - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

El viernes 15 de mayo, el Estadio Nemesio Camacho El Campín será el escenario de uno de los conciertos más esperados del año: Silvestre Dangond llega con su espectáculo ‘El baile de todos’. Para garantizar una experiencia segura y fluida a los asistentes, Transmilenio implementará una operación especial en su red troncal y zonal, facilitando tanto la llegada como la salida del evento.

El sistema Transmilenio ofrecerá 13 rutas troncales que conectarán con las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, ambas ubicadas en la troncal NQS Central, punto neurálgico para asistir al concierto. Las rutas disponibles en operación habitual son: 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

PUBLICIDAD

Además, el componente TransMiZonal pone a disposición 24 rutas con paraderos cercanos a El Campín, cubriendo arterias como las calles 63 y 53, carrera 24 y avenida NQS, lo que amplía las opciones para quienes se movilizan desde diferentes sectores de la ciudad.

Servicios troncales para ingresar al concierto

El componente TransMiZonal ofrece 24 rutas adicionales con paraderos cercanos a El Campín, facilitando el viaje desde diferentes zonas de Bogotá - crédito TransMilenio
El componente TransMiZonal ofrece 24 rutas adicionales con paraderos cercanos a El Campín, facilitando el viaje desde diferentes zonas de Bogotá - crédito TransMilenio

En la estación Movistar Arena, los asistentes pueden abordar en el Vagón 2 las rutas 4, B72, D21, G30 y L25, y en Vagón 1 las rutas C25, C30, H21 y H72. Mientras tanto, en la estación Campín – UAN, Vagón 2 recibe las rutas 4, B11, C25, G11 y G42, y Vagón 1 las rutas D21, E42, H21 y L25. Todas estas rutas operan en su horario habitual y permiten un acceso ágil al entorno del estadio.

PUBLICIDAD

Operación especial para la evacuación tras el concierto

Tras la culminación del show, Transmilenio dispuso rutas directas para facilitar el regreso de los asistentes a los principales portales de la ciudad. Desde la estación Campín – UAN, Vagón 1 conecta con Portal Norte y Portal Américas, y Vagón 2 con Portal Suba y Portal Eldorado (CC. Nuestro Bogotá). Desde la estación Movistar Arena, Vagón 1 ofrece servicios a Portal Usme y Portal 20 de Julio, mientras que Vagón 2 se dirige hacia Portal 80 y Portal Sur.

Estas rutas especiales garantizan la movilidad hacia el norte, sur, oriente y occidente de Bogotá. Los despachos se ajustarán según la demanda, pero el horario de operación se mantendrá dentro de los límites habituales. Es importante señalar que el servicio de alimentación no tendrá ampliación de horario, y el componente TransMiZonal operará según su programación normal.

Transmilenio dispone rutas directas y reforzadas para la salida del evento, asegurando el regreso seguro a los portales Norte, Sur, Occidente y Oriente - crédito TransMilenio
Transmilenio dispone rutas directas y reforzadas para la salida del evento, asegurando el regreso seguro a los portales Norte, Sur, Occidente y Oriente - crédito TransMilenio

Información y recomendaciones para los asistentes

La empresa recomienda consultar detalles sobre horarios y rutas en la página oficial www.transmilenio.gov.co o en la aplicación TransMiApp, para planificar el viaje con anticipación y evitar contratiempos. “TransMi acompaña a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”, afirmó el subgerente de Operaciones de TransMilenio, Jaime Monroy.

Consejos de movilidad y seguridad para el evento

La apertura de puertas en El Campín está programada para las 3:00 p. m. Se recomienda llegar con anterioridad, portar el documento de identidad y tener el celular recargado. En la localidad Oriental Alta, pueden ingresar menores desde los 14 años acompañados de un adulto responsable, aunque en el resto de localidades solo se permite el ingreso a mayores de 18 años.

El último baile de Silvestre Dangond: el Campín vibrará otra vez con el binomio vallenato - crédito @silvestredangond/IG
El último baile de Silvestre Dangond: el Campín vibrará otra vez con el binomio vallenato - crédito @silvestredangond/IG

Es fundamental presentar la boleta correspondiente a la localidad adquirida, ya que no se permitirá el ingreso con boletas para menores en sectores no autorizados. En el ingreso, es recomendable identificar rápidamente la puerta asignada, zonas de primeros auxilios y puntos de encuentro. Para vivir el concierto sin inconvenientes, se aconseja llevar ropa y calzado cómodo, así como ubicar previamente las salidas de emergencia.

Objetos permitidos y prohibidos

Entre los elementos permitidos están morrales pequeños, bloqueador solar, gorras, gafas de sol, celulares, power bank e impermeables ligeros. Quedan prohibidos armas, objetos cortopunzantes, selfie sticks, cigarrillos, drogas, alimentos, bebidas, cámaras profesionales, drones y mascotas.

Temas Relacionados

Silvestre Dangond en El CampínTransMilenioEstadio El CampínConciertosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería del Valle resultados 13 de mayo: premio mayor de $9.000 millones y todos los secos millonarios

Como cada miércoles, aquí están los ganadores del último sorteo de la Lotería del Valle

Lotería del Valle resultados 13 de mayo: premio mayor de $9.000 millones y todos los secos millonarios

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

En los últimos capítulos se ha realizado comentarios con estereotipos sobre el país sudamericano, que han generado rechazo en redes sociales

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Hernán Darío Herrera habló sobre la última jugada del partido en el estadio Romelio Martínez, en la que Mauro Silveira atajó el cobro de Dayro Moreno

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Varias empresas son investigadas en Colombia debido al alto precio que cobran por el servicio de energía sin justificación

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos, dijo que los valores de oferta declarados por los agentes generadores les dan señales de alerta

Varias empresas son investigadas en Colombia debido al alto precio que cobran por el servicio de energía sin justificación

Gremios en Colombia encendieron las alarmas por el gas y el petróleo: reservas alcanzarían para pocos años

El sector de hidrocarburos pidió medidas urgentes ante el descenso de las reservas, la reducción de la exploración y el riesgo de mayor dependencia energética del exterior

Gremios en Colombia encendieron las alarmas por el gas y el petróleo: reservas alcanzarían para pocos años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Dany Hoyos habló de los peores entrevistas que hizo siendo ‘Suso’: exfutbolista y celebridad internacional fueron mencionados

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Alexa Torrex regresó temporalmente a ‘La casa de los famosos’: así fue la romántica cena y el beso con Tebi Bernal

Alexa Torrex reaccionó en redes sociales luego de que Tebi Bernal asegurará que no tendría una relación fuera de ‘La casa de los famosos’: “Lo mío fue de verdad”

Deportes

Egan Bernal tiene una gran oportunidad en la etapa 7 del Giro de Italia 2026: hora y dónde ver

Egan Bernal tiene una gran oportunidad en la etapa 7 del Giro de Italia 2026: hora y dónde ver

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Estas son las ausencias y sorpresas de la Liga BetPlay en la prelista de la selección Colombia

Atlético Nacional es el equipo más presente en la carrera de los futbolistas que conforman la prelista de Colombia

Brayan León, jugador colombiano en el club Mamelodi Sundowns, explicó las diferencias entre el fútbol de Colombia y el sudafricano