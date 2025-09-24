Vicky Dávila se fue en contra de Abelardo de la Espriella: “Ostentoso y de mal gusto cree que todo se compra con plata”

La tensión entre los aspirantes a la presidencia crece tras recientes declaraciones en X, donde Dávila cuestionó el comportamiento y valores de De La Espriella ante sus seguidores - crédito Colprensa/Montaje Infobae

La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila protagonizó una nueva confrontación al arremeter contra el también aspirante a la presidencia Abelardo de la Espriella.

Ambos ya han tenido choques previos en redes sociales, lo que evidencia una tensa relación política y mediática entre estas figuras públicas.

En un mensaje reciente en su cuenta de X, Vicky Dávila se fue en contra de Abelardo de la Espriella y escribió: “Ostentoso y de mal gusto cree que todo se compra con plata”.

Esta nueva declaración se suma a los episodios de confrontación previa entre ambos en redes sociales.

En su mensaje la comunicadora citó un artículo de La Silla Vacía titulado Las apuestas electorales venden humo e inflan a Vicky y De la Espriella para cuestionar el comportamiento y los apoyos del también candidato.

Dávila destacó detalles sobre las apuestas electorales que involucran a De la Espriella y lo relacionó con figuras polémicas, profundizando los cuestionamientos que la periodista ha expreso con respecto al abogado.

“Abelardo de la Espriella es un ‘tigre de papel’. Ostentoso y de mal gusto, cree que todo se compra con plata. Según este artículo, ‘Una sola cuenta concentra el 40% del dinero apostado por Abelardo de la Espriella.’ Y otro dato interesante... ‘Casi todos los que apoyan a Abelardo de la Espriella también apuestan en contra de los demás candidatos.’ Así se comporta su ‘amigo’, Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Petro y el amigo del testaferro de Maduro son lo mismo, solo que uno se disfraza y se camufla en la derecha y el otro sí lo apoya de frente”, escribió por medio de su cuenta en la red social X la precandidata presidencial.