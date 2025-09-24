Colombia

Vicky Dávila se fue en contra de Abelardo de la Espriella: “Ostentoso y de mal gusto cree que todo se compra con plata”

La periodista y precandidata presidencial lanzó duros comentarios contra su rival político, en medio de la disputa pública que ambos mantienen desde hace meses en plataformas digitales

Nelson Álvarez

Nelson Álvarez

La tensión entre los aspirantes
La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila protagonizó una nueva confrontación al arremeter contra el también aspirante a la presidencia Abelardo de la Espriella.

Ambos ya han tenido choques previos en redes sociales, lo que evidencia una tensa relación política y mediática entre estas figuras públicas.

En un mensaje reciente en su cuenta de X, Vicky Dávila se fue en contra de Abelardo de la Espriella y escribió: “Ostentoso y de mal gusto cree que todo se compra con plata”.

Esta nueva declaración se suma a los episodios de confrontación previa entre ambos en redes sociales.

En su mensaje la comunicadora citó un artículo de La Silla Vacía titulado Las apuestas electorales venden humo e inflan a Vicky y De la Espriella para cuestionar el comportamiento y los apoyos del también candidato.

Dávila destacó detalles sobre las apuestas electorales que involucran a De la Espriella y lo relacionó con figuras polémicas, profundizando los cuestionamientos que la periodista ha expreso con respecto al abogado.

“Abelardo de la Espriella es un ‘tigre de papel’. Ostentoso y de mal gusto, cree que todo se compra con plata. Según este artículo, ‘Una sola cuenta concentra el 40% del dinero apostado por Abelardo de la Espriella.’ Y otro dato interesante... ‘Casi todos los que apoyan a Abelardo de la Espriella también apuestan en contra de los demás candidatos.’ Así se comporta su ‘amigo’, Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Petro y el amigo del testaferro de Maduro son lo mismo, solo que uno se disfraza y se camufla en la derecha y el otro sí lo apoya de frente”, escribió por medio de su cuenta en la red social X la precandidata presidencial.

