Michelle Gutty reveló qué cirugías estéticas se ha realizado y de cuáles se arrepiente: “Fue algo de salud”

Michelle Gutty, conocida cantante y actriz, esposa del presentador Marcelo Cezán, ha decidido hablar abiertamente sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido a lo largo de su vida, a través de un video publicado en sus redes sociales.

En un testimonio, la actriz compartió el listado de intervenciones, cuáles lamenta y las razones que la llevaron a esa reflexión, lo que abre un debate sobre la presión estética y las consecuencias de estos procedimientos.

Gutty comenzó su relato admitiendo que sí se ha realizado cirugías estéticas y que algunas de ellas le han dejado sentimientos de arrepentimiento, mientras que contaba los detalles de cada una, la razón por la que se la realizó y cuándo pasó por el quirófano.

De acuerdo con sus declaraciones, la primera intervención fue una rinoplastia motivada por razones de salud, porque sufría de sinusitis crónica y luego la situación se vio agravada por un golpe fuerte golpe que recibió en una clase de teatro.

“¿Que si me he hecho cirugías estéticas? Sí, me he hecho cirugías estéticas y hay algunas de las que me arrepiento. La primera cirugía que me hice, de la cual no me arrepiento, porque fue algo de salud, fue mi nariz. Una rinoplastia para corregir y hacer una aspiración de hueso facial porque tenía sinusitis crónica y de hecho me tengo que volver a operar, pero he atrasado esa cirugía porque someterme a eso, pues es un poquito fuerte. Realmente no tocaron mucho mi parte estética porque yo no tenía una nariz ni prominente ni nada, pero por una clase de teatro hace muchos años me quedó torcida por un golpe y eso empezó a crearme una sinusitis crónica y por eso me lo operé“, relató.

El recorrido por sus experiencias continuó con la confesión de dos liposucciones, intervenciones que, a diferencia de la primera, sí lamenta profundamente.

La actriz reconoció que la decisión de someterse a la primera de estas cirugías estuvo influida por la recomendación de una mánager, y que posteriormente repitió el procedimiento.

“La segunda y tercera, de las cuales me arrepiento mucho, y la primera me la hice por recomendación de una mánager y luego, pues seguí en ese juego, fueron dos liposucciones. Y me arrepiento mucho porque hoy en día sufro con un tema que es la fibrosis, un poco en mi abdomen, precisamente por eso. Y a todas las personas que me pregunten, les recomiendo no hacerlo", confesó la actriz.

Gutty subrayó que la fibrosis abdominal es una consecuencia directa de estas operaciones y, por ello, desaconseja a quienes le consultan que opten por este tipo de intervenciones.

Tras convertirse en madre, Gutty decidió someterse a una cuarta cirugía: una manga gástrica y esta intervención marcó, según sus palabras, el cierre definitivo de su ciclo de cirugías estéticas.

“La cuarta que me hice, en donde la tercera y la segunda se fueron pa’l carajo, porque fue cuando yo fui mamá, fue una manga gástrica. Y con esa manga cierro mi ciclo de cirugías estéticas. Después de eso y de la madurez que me trajo ser mamá, ser esposa, muchas cosas, entendí que nada de eso iba a hacer que mi carrera fuera mejor o peor. Por eso se los estoy contando”, afirmó Michelle, dejando claro que la maternidad y los cambios personales influyeron en su decisión.

Con el paso del tiempo y tras experiencias vitales como madre y el matrimonio, Gutty comprendió que las cirugías estéticas no determinan el rumbo de una carrera profesional ni el valor personal.

Desde esta perspectiva, invita a reflexionar sobre la relación entre la imagen y el éxito, y a priorizar el bienestar propio frente a las presiones externas.