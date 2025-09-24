Colombia

Famoso chef colombiano confirmó el nacimiento de su hijo en redes sociales: estas son las imágenes

La publicación atrajo decenas de felicitaciones de amigos, colegas y seguidores, quienes inundaron la cuenta de Juan Diego Vanegas con muestras de respaldo

David Garzón

Por David Garzón

El chef recurrió a sus redes sociales para anunciar que su hijo ya había nacido - crédito @juandiegovanegasl / IG

La llegada de Juan Diego Vanegas a la paternidad se convirtió en uno de los momentos más comentados durante la edición del 29 de julio de 2025 del programa matutino Día a Día.

En esa transmisión, el chef y presentador sorprendió a sus compañeros y a los televidentes con un anuncio emotivo, se convertiría en padre por primera vez. La alegría y la emoción se apoderaron del estudio tras el singular gesto ideado por Vanegas para compartir la noticia con el equipo.

La primera foto con su hijo - crédito @juandiegovanegasl / IG

La revelación tuvo lugar cuando Vanegas solicitó a Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carolina Soto, Catalina Gómez y Boyacomán que cerraran los ojos, preparándolos así para una sorpresa. Al abrirlos, cada uno llevaba puesto un delantal con la frase “Voy a ser tío/tía”, lo que desató abrazos, lágrimas y mensajes de celebración en el set. El chef, visiblemente conmovido, explicó que él y su pareja lo habían intentado durante un año, enfrentando juntos el deseo y el proceso de formar una familia.

Bienvenida al hijo de Juan Diego

El júbilo dentro del programa fue solo el principio de una serie de reacciones que acompañaron el proceso de Vanegas hacia la paternidad. El chef recurrió a sus redes sociales para anunciar que su hijo ya había nacido.

En el mensaje, escribió: “Bienvenido a casa JMVM”, acompañando sus palabras con imágenes íntimas, una donde sostenía la mano del recién nacido y otra en la que el pequeño descansaba plácidamente sobre su pecho. La publicación atrajo decenas de felicitaciones de amigos, colegas y seguidores, quienes inundaron la cuenta de Vanegas con muestras de respaldo y palabras de cariño.

Estos fueron los comentarios de los fans y amigos - crédito @juandiegovanegasl / IG

Entre los mensajes dirigidos a la nueva familia, se destacaron expresiones como: “Felicidades Juandi, Dios los bendiga”, “Felicitaciones, qué felicidad, disfruten mucho esto”, “Felicidades JuanDi! Sin duda tu mejor receta”, y “Dios los bendiga. Ojalá saque tus ojitos y los huequitos de tus mejillas”. Estas frases reflejaron no solo el afecto y la estima que el público profesa al chef, sino también el entusiasmo por el inicio de esta nueva etapa en su vida personal.

Quién es la pareja de Juan Diego Vanegas

Las fotografías que Vanegas compartió dejaron ver su felicidad y la serenidad con la que afronta el reto de la paternidad, mostrando una faceta hasta ahora poco visible de su vida fuera de las cámaras. A través de estos gestos, dejó claro que está preparado para asumir el rol de padre con dedicación y entrega, acompañado del amor de su pareja y del respaldo de su círculo más cercano.

Respecto a la vida personal de Vanegas, se sabe que su compañera sentimental es Daniela Mor. Esta reconocida escritora y antropóloga, supo compaginar su carrera profesional con su labor como entrenadora física y deportista. Daniela destaca como creadora de contenidos, especialmente en plataformas digitales, donde promueve hábitos de vida saludables, rutinas de ejercicio y mensajes centrados en la meditación y el bienestar integral. Desde su centro de entrenamiento ubicado en el norte de Bogotá, imparte rutinas personalizadas y busca motivar a quienes la siguen a través de mensajes orientados al crecimiento físico y emocional.

La revelación tuvo lugar cuando Vanegas solicitó a Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carolina Soto, Catalina Gómez y Boyacomán que cerraran los ojos, preparándolos así para una sorpresa - crédito @daniela.mor y @juandiegovanegasl/Instagram

En su ámbito familiar, Mor es madre de dos niñas pequeñas. Ambas mantienen una relación armónica y cercana con Vanegas, consolidando así una estructura familiar basada en la confianza y el apoyo mutuo. La unión entre Juan Diego y Daniela, así como la convivencia de las niñas, fue fundamental en el proceso de espera y llegada del nuevo miembro de la familia.

Finalmente, tanto Vanegas como Mor manifestaron su deseo de tener un hijo en común, mencionando que habían trabajado juntos durante el último año para hacerlo realidad.

