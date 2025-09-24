Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

Claudia Bahamón, presentadora de 'MasterChef Celebrity', se refirió a las ausencias de los participantes y de ella misma durante varios episodios de la presente temporada - crédito @claudiabahamon/Instagram

La celebración de los años de MasterChef en la televisión colombiana fue el aliciente para que el Canal RCN pusiera en marcha la séptima temporada de MasterChef Celebrity. 22 participantes iniciaron la competencia y actualmente son 12 los que siguen en pie.

Sin embargo, las reiteradas ausencias de varios de los participantes en distintos momentos, que incluso afectaron en distintos momentos al jurado y a la presentadora Claudia Bahamón, llenaron de incertidumbre y dudas a los televidentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En este panorama, las preguntas más recurrentes giran alrededor de la ausencia prolongada del actor Luis Fernando Hoyos, del que se reportó que padecía graves problemas de salud y se le ordenó reposo por instrucción médica. En días recientes Valentina Taguado también se ausentó de los últimos episodios, y la propia Claudia Bahamón no estuvo presente.

Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos fueron algunos de los ausentes en 'Masterchef Celebrity Colombia 2025’ en el más reciente episodio - crédito Cortesía Canal RCN

Ante esta situación, que una usuaria interpretó en el caso de Taguado como una estrategia, respondió la presentadora huilense en X, con el fin de dar claridad a lo que sucedió durante las grabaciones realizadas en el primer semestre de 2025.

“Voy a ser muy sincera. Tuvimos un virus brutal que rotó por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy, muy, muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo un accidente en la cocina”, escribió la presentadora, buscando disipar los rumores y tranquilizar a los televidentes.

“Creo que tenemos el grupo más lindo del mundo. Ya regresaremos al aire”, concluyó Bahamón en su publicación.

Claudia Bahamon salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias de varios de los participantes de 'MasterChef Celebrity' - crédito @CLAUDIABAHAMON/X

La presentadora, que ha liderado MasterChef desde su llegada a la televisión nacional en 2015, se ha caracterizado por su cercanía y transparencia con el público. Su mensaje en redes sociales no solo despejó las dudas sobre su salud, sino que también evidenció la fortaleza del grupo frente a los contratiempos.

Bahamón subrayó que, a pesar de la intensidad del virus y los incidentes ocurridos, tanto ella como el resto de los integrantes del programa están listos para retomar las grabaciones y regresar a la pantalla con renovada energía. Cabe recordar que días atrás la huilense se pronunció debido a que no publicó un mensaje de despedida para Caterin Escobar, tras su eliminación, explicando que se encontraba de viaje en el Amazonas y no pudo pronunciarse de manera oportuna al respecto.

Con ausencias, se definieron los equipos del siguiente reto

Se decidieron los tres equipos que disputarán el próximo reto en 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

En el episodio del pasado lunes 22 de septiembre (en el que Claudia Bahamón no estuvo presente), los participantes tuvieron que competir para poder tener el privilegio de elegir con quién iban a aliarse en el reto con el que buscarían evitar el riesgo de eliminación.

En esta oportunidad, las celebridades tenían que presentar una preparación con harina como ingrediente principal. Inicialmente, se armaron equipos de tres, pero en un giro de la producción, el jurado confirmó que los miembros de los equipos se enfrentarían entre sí.

Inicialmente, Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard quedaron juntas en un grupo, pero al percatarse de que la situación podría no ser favorable para ambas, aprovecharon su beneficio para hacer cambios en los equipos, que descolocaron al resto de participantes.

Luego de que Michelle, Ricardo Vesga y David Sanín eligieran los colores que preferían para sus equipos, el resto de participantes elegirían el color del equipo al que se sumarían sin saber quién lo conformaba. En consecuencia, así quedaron conformados los tres equipos:

Ricardo Vesga eligió el naranja y quedó junto a Violeta Bergonzi y Patricia Grisales.

Michelle eligió el color azul y quedó junto a Carolina Sabino y Pichingo.

David Sanín eligió el color verde y quedó con Alejandra Ávila y Nicolás Montero.

En este reto no estuvieron presentes ni Luis Fernando, ni Valentina, ni Raúl Ocampo, por los inconvenientes ya mencionados.