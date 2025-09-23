Colombia

“Este gobierno adelantará el tranvía eléctrico del norte de la Sabana, tal cómo viene adelantando el de occidente”: Petro

La propuesta busca atender las demandas de los municipios de Cajicá, Chía y Zipaquirá, cuyos habitantes han expresado preocupación por la saturación de la infraestructura existente y los efectos de la urbanización descontrolada

Juan Romero

Juan Romero

El presidente se había referido
El presidente se había referido al nombre como símbolo de violencia en el país - crédito Presidencia de la República de Colombia

El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno impulsará la construcción de un tranvía eléctrico para el norte de la Sabana de Bogotá, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional y urbanístico en los últimos años.

La obra, según lo expresado por el mandatario a través de su cuenta de X en la mañana del martes 23 de septiembre, se enmarca en la misma línea del tranvía de occidente que actualmente adelanta la administración nacional.

La propuesta busca atender las demandas de los municipios de Cajicá, Chía y Zipaquirá, cuyos habitantes han expresado preocupación por la saturación de la infraestructura existente y los efectos de la urbanización descontrolada.

De acuerdo con la Presidencia, las comunidades de esta zona priorizan la ampliación de servicios educativos, el acceso al agua potable y sistemas de transporte sostenibles, en lugar de nuevas expansiones urbanísticas o la sobrecarga de las vías con sistemas de buses de alta capacidad como Transmilenio.

“Los habitantes propios de Cajicá Chía, Zipaquirá, no quieren que se acabe la sabana, ni que se inunde en invierno. Quieren universidades, quieren tranvía eléctrico y no 5G congestionadas con transmilenios. quieren agua y no más urbanización. Este gobierno adelantará el tranvía eléctrico del norte de la Sabana,tal cómo viene adelantando el de occidente”, escribió en la red social el primer mandatario.

Gustavo Petro habló de tranvía
Gustavo Petro habló de tranvía en Cundinamarca - crédito X

El norte de la Sabana se ha convertido en un punto estratégico del desarrollo metropolitano de Bogotá y Cundinamarca. Sin embargo, los procesos de urbanización han generado riesgos de inundaciones durante las temporadas de invierno, así como tensiones entre el crecimiento inmobiliario y la preservación ambiental de la región. En este contexto, el gobierno nacional plantea el tranvía eléctrico como una alternativa de movilidad menos contaminante y con menor impacto territorial.

El anuncio se suma a la agenda de proyectos de transporte férreo que la administración de Petro ha venido promoviendo, con la intención de reducir la dependencia del transporte por buses y de ampliar las opciones de movilidad limpia para las ciudades y sus periferias.

