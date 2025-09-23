Colombia

La exreina de belleza Andrea Tovar reveló cómo superó las dificultades de su separación: “Es importante la ayuda profesional”

La exreina de belleza compartió detalles íntimos sobre su proceso de separación de Julián Guillermo Rojas, con una reflexión sobre la importancia del apoyo familiar y la autoestima

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La exreina contó cómo logró superar el dolor de la separación con el padre de sus hijos - crédito @famossssscol/IG

El testimonio de Andrea Tovar sobre el proceso de su divorcio con el futbolista Juan Guillermo Rojas ha captado la atención de las redes sociales, especialmente tras su participación como jurado en Miss Universe Colombia: el reality.

La exreina de belleza y modelo abordó públicamente las dificultades personales que enfrentó tras la separación de su esposo, el exfutbolista Julián Guillermo Rojas, con quien comparte la crianza de sus dos hijos, Elena y Lorenzo.

Durante los últimos meses, los hijos de la pareja paaron tiempo con sus padres, por separado - crédito @julian.guillermo90 y @andreatov/Instagram

Durante una entrevista concedida al programa matutino Buen día, Colombia, Andrea Tovar relató cómo vivió el proceso de divorcio y las estrategias que empleó para sobrellevar ese periodo.

Según sus declaraciones, Tovar describió la dificultad de abordar el tema y la importancia de buscar espacios de introspección.

“Siento que era un tema muy difícil de tocar. Me apegué mucho a estar en la peluquería. Así como uno se ve en el espejo, que lo que uno hace es querer estar en silencio, lo importante es volver a recuperar esa autoestima, pues depende mucho en como te veas tú”.

Asimismo, Andrea Tovar enfatizó que el apoyo de su entorno cercano fue fundamental para superar la etapa más compleja de la separación.

Así fue el matrimonio de Andrea Tovar con Juan Guillermo Rojas - crédito Imágenes tomadas de La Red | Caracol Televisión

En sus palabras, “Mi forma más bonita que pude hacerlo es desde el agradecimiento y la gratitud de una experiencia maravillosa que tuve, mi familia. Y también, de motivar a las personas, expresándoles que acá estoy. Creo que lo más importante es apoyarse en el grupo familiar y ahí filtras todo. También es importante tener ayuda de un profesional”, afirmó la modelo durante la conversación con Buen día, Colombia.

La repercusión de sus palabras se reflejó en la reacción de los internautas, quienes comentaron ampliamente en distintas plataformas digitales sobre la fortaleza de la ex Señorita Colombia.

En diálogo con la Revista Aló, Tovar relató que la decisión de separarse no partió de ella y que el proceso la obligó a mirarse a sí misma desde otra perspectiva que pudo evidenciar gracias a la terapia psicológica a la que acudió para hacerle frente al golpe emocional.

“Llegó un momento en el que emocionalmente me derrumbé, sentí que no podía con nada”, aseguró la exreina al medio de comunicación citado sobre el momento en el que aceptó que su matrimonio se había terminado.

Hernán Zajar, Valerie Domínguez y
Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar acompañarán a Claudia Bahamón en la selección de la candidata por Colombia al próximo Miss Universo - crédito Cortesía Canal RCN

“La madurez con la que se expresa de su expareja y el padre de sus hijos, muestra la clase de mujer que es”; “ninguna separación es amistosa, ninguna se lleva en buenos términos, el dolor de la ausencia del ser que amaste durante años también deja huella”, entre otros.

Lo que se sabía sobre la separación de la exreina

Cabe mencionar que la noticia de su separación se dio a conocer desde enero de 2025, cuando el programa La red reveló que se comunicó con las partes involucradas, pero no desmintieron y tampoco negaron la noticia.

“Andrea no confirmó o desmintió la información, y no logramos contactar a Julián (su ex)”, se comentó en el programa de entretenimiento. Inclusive el presentador Carlos Giraldo aseguró que “Intentamos contactar a Julián Guillermo, pero dijo que no, pero un no, nervioso”.

Los jurados Valerie Domínguez, Andrea
Los jurados Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar se convirtieron en protagonistas del estreno de Miss Universe Colombia - crédito @valeriedomi/Instagram

El programa señaló que hizo seguimiento a las redes sociales sobre el tema. “Constatamos que la última publicación que hizo Julián junto a Andrea fue el 23 de junio de 2023, y desde entonces no han aparecido juntos. Por su parte Andrea, la última publicación junto a Julián fue el 6 de octubre de 2024″.

Por ahora, la exreina se ha mostrado segura y tranquila como jurado del reality que elegirá a la nueva representante de los colombianos en el certamen de belleza universal.

