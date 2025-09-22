Colombia

Gustavo Bolívar y Carolina Corcho radicaron una tutela contra el CNE: conozca la razón

Los precandidatos exigen que se respete el acuerdo de fusión y se otorgue la personería jurídica sin condiciones. Además de la acción, anunciaron un espacio de diálogo con sus seguidores en redes sociales, programado para las 4:00 p. m. del 22 de septiembre

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Gustavo Bolívar y Carolina Corcho
Gustavo Bolívar y Carolina Corcho presentaron una tutela urgente ante el Tribunal Superior de Cundinamarca - crédito Colprensa - @GustavoBolivar/X

Los precandidatos presidenciales por el movimiento Colombia Humana, Gustavo Bolívar y Carolina Corcho presentaron una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). El recurso busca que se protejan sus derechos fundamentales a la participación política, el debido proceso y la igualdad, luego de que la entidad electoral emitiera una resolución que, según los accionantes, excluye de manera irregular al colectivo político del proceso de fusión que daría lugar al nuevo partido del Pacto Histórico.

La tutela fue radicada con carácter de urgencia, debido a que el viernes 26 de septiembre vence el plazo legal para la inscripción de candidaturas presidenciales y legislativas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La solicitud central del recurso es que se suspendan parcialmente los efectos de la Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025, mediante la cual el CNE condicionó el reconocimiento de la personería jurídica del nuevo partido a la conclusión de procesos sancionatorios en curso contra algunas colectividades que integran la fusión.

Precandidatos presidenciales buscan frenar los
Precandidatos presidenciales buscan frenar los efectos de una resolución del CNE que condiciona la personería jurídica del nuevo partido del Pacto Histórico - crédito redes sociales

“Esta decisión cercena los derechos de millones de electores y militantes”, señala el comunicado de la exministra de Salud, en el Gobierno de Gustavo Petro, y añade que dicha condición “deja en vilo jurídico la posibilidad de participar en la consulta popular”.

Medidas solicitadas por los precandidatos presidenciales

En su solicitud, los accionantes piden que el Tribunal Superior de Cundinamarca dicte medidas provisionales que ordenen al CNE el reconocimiento inmediato y sin condicionamientos de la personería jurídica del Pacto Histórico. También solicitan que se permita la inscripción de sus precandidaturas presidenciales y legislativas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El documento indica que las demoras del CNE para pronunciarse han generado un escenario de inseguridad jurídica que afecta a los aspirantes a cargos de elección popular, así como a sus electores. En ese sentido, afirman que el perjuicio causado sería de carácter irremediable.

Gustavo Bolívar y Carolina Corcho
Gustavo Bolívar y Carolina Corcho presentaron una acción de tutela contra el CNE para proteger los derechos políticos del Pacto Histórico, tras ser excluidos de la fusión del nuevo partido - crédito redes sociales

“De no prosperar la medida cautelar, se produciría un perjuicio irremediable al quedar excluidos de la contienda electoral de 2025, vulnerando así los derechos políticos de quienes buscan ser elegidos y de sus electores”, señala el comunicado oficial.

Corcho y Bolívar recuerdan que en las elecciones de 2022, la coalición Pacto Histórico obtuvo más de once millones de votos y se consolidó como la principal fuerza política de izquierda en el país; por esa razón, consideran que los obstáculos actuales no tienen justificación jurídica válida.

Además, con la tutela se argumenta que el reconocimiento jurídico condicionado representa un obstáculo ilegítimo que amenaza la operatividad política del Pacto Histórico y viola principios básicos de igualdad ante la ley. Afirman que el acuerdo de fusión entre los partidos establece la asunción solidaria de obligaciones y sanciones, por lo que no existen razones legales que impidan la plena inscripción del nuevo movimiento.

Precandidatos del Pacto Histórico están
Precandidatos del Pacto Histórico están en vilo ante decisión del Consejo Nacional Electoral - crédito Colprensa

Los firmantes del recurso resaltan que la decisión del CNE contradice fallos previos del mismo organismo, que reconocieron personerías jurídicas a otras fuerzas políticas bajo circunstancias similares: “El reconocimiento condicionado es ilegal y produce inseguridad jurídica, pues el proceso sancionatorio que utilizó el CNE acumula una larga demora que incumple con los estándares de debido proceso y celeridad administrativa”.

Frente al anuncio del mecanismo constitucional, a través de sus redes sociales, la precandidata Carolina Corcho se pronunció de forma directa sobre lo que considera una amenaza a los principios democráticos. Anunció una transmisión en vivo a las 4:00 p. m. del mismo día de la radicación de la tutela, junto a Gustavo Bolívar, para explicar de manera detallada las pretensiones de la acción judicial.

En su publicación, expresó: “Lo que está en juego es la democracia misma. Hoy a las 4 p.m. en directo por todas nuestras redes sociales, explicaremos las pretensiones de la tutela que interpusimos ante el Tribunal Superior de Cundinamarca el día de hoy, contra la decisión del Consejo Nacional Electoral expresada en un comunicado oficial el 17 de septiembre, que vulnera nuestros derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la participación política y la igualdad”.

Carolina Corcho y Gustavo Bolívar
Carolina Corcho y Gustavo Bolívar se reunirán en una transmisión en vivo para hablar sobre la decisión del CNE sobre Colombia Humana - crédito @carolinacorcho/X

CNE limita la unificación del Pacto Histórico y complica su consulta presidencial

La entidad electoral colombiana avaló la creación de un partido único del Pacto Histórico, pero dejó por fuera a tres de sus principales fuerzas políticas: Colombia Humana, Progresistas y la Minga Social. Esta decisión, tomada por unanimidad, impide por ahora una unificación completa del bloque de izquierda, justo cuando se preparaban para su consulta interna del 26 de octubre, donde aspiraban a definir un candidato presidencial y ordenar sus listas al Congreso para 2026.

Según el CNE, Colombia Humana —el partido del presidente Gustavo Petro— no cumplió con el cuórum requerido para avalar su ingreso al nuevo partido. Progresistas, liderado por la senadora María José Pizarro, fue excluido por no tener personería jurídica. La resolución deja en un limbo legal la participación de figuras como Susana Muhamad, Gustavo Bolívar y la propia Pizarro en la consulta presidencial.

El CNE argumenta que Colombia
El CNE argumenta que Colombia Humana no cumplió con el quórum estatutario para aprobar la fusión, mientras que Progresistas carece de personería jurídica - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El objetivo del Pacto era consolidarse como partido único para sortear una restricción legal que impide a coaliciones que hayan superado el 15% de los votos en elecciones anteriores competir nuevamente unidas. Sin esta figura jurídica, la izquierda enfrenta barreras para presentarse unificada en 2026.

Temas Relacionados

Carolina CorchoGustavo BolívarCNEAcción de tutelaPacto HistóricoColombia HumanaElecciones 2026Precandidatos presidencialesPrecandidatos del PactoColombia-Noticias

Más Noticias

Semana del Empleo en Bogotá ofrece más de 400 vacantes: estos son los perfiles que más requieren

La Secretaría de Desarrollo Económico impulsa la inclusión laboral con procesos accesibles, sin intermediarios ni pagos, y canales digitales para postulación

Semana del Empleo en Bogotá

Detrimento patrimonial superior a los $150.000 millones estaría afectando el desarrollo de obras claves de movilidad en Bogotá

La entidad divulgó un informe que señala que, pese a contar con los desembolsos, más de 100 predios no han sido adquiridos por el distrito para la construcción de infraestructura vial

Detrimento patrimonial superior a los

Petro volvió a estallar contra un medio de comunicación, esta vez fue por la Reforma Pensional: “No hagan lo de los Nazis”

El presidente acusó una supuesta intención de “hundir con trampa” el proyecto para la vejez en Colombia desde sectores de poder político, mediático y judicial, con fuertes señalamientos

Petro volvió a estallar contra

Gustavo Petro habló sobre el crimen de B-King y Regio Clown en México: “Asesinaron nuestra juventud”

El presidente de la República, que está en Nueva York (EE. UU.) previo a su participación en la Asamblea de la ONU, envío un mensaje en sus redes sociales frente al hallazgo de los cadáveres de los dos músicos, en Ciudad de México, y acusó a los carteles de estar detrás de estos crímenes

Gustavo Petro habló sobre el

Criminal que mató a menor de edad por una deuda de $6.000 se durmió en la audiencia de imputación de cargos

El sujeto mostró actitudes de burla a lo largo de la diligencia judicial, causando rechazo entre la ciudadanía que exige justicia

Criminal que mató a menor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los últimos mensajes

Estos fueron los últimos mensajes de B King antes de desaparecer: “Tengo que contarte algo”

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Deportes

Hernán Torres explotó contra jugador

Hernán Torres explotó contra jugador de Millonarios en medio de victoria contra Fortaleza

Empresario señalado de sugerirle jugadores a Néstor Lorenzo para la selección Colombia desmintió las acusaciones: “Es un chisme”

Millonarios se vestirá de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, tras el empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

En qué consiste el boicot por el que Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: ningún jugador del Real Madrid estará en París