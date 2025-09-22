Barbie y Potro, del ‘Desafío’, se casaron: detalles de la boda que incluyó hasta un carruaje a caballo

El compromiso entre Paola Usme, también conocida como “Barbie”, y Carlos Castro se formalizó en mayo de 2023 durante un viaje que los dos hicieron a Miami, donde el actor organizó una propuesta singular: un letrero en avioneta con la frase “¿Te quieres casar conmigo Barbie? Potro”, según se divulgó en su momento en redes sociales.

Aunque la pareja daba de qué hablar en sus publicaciones, los seguidores se preguntaban cuando sería el día en que los dos darían el sí frente al altar.

El día llegó y la pareja selló su unión en la noche del 20 de septiembre en la que estuvieron invitados varias figuras del entretenimiento digital y la celebración estuvo amenizada por la DJ Marcela Reyes.

Paola Usme y Potro se casaron el 20 de septiembre y así fue la ceremonia en la que estuvieron invitados de la farándula nacional - crédito @paolausme/IG

El despliegue de elegancia y simbolismo marcó la unión de Paola Usme y Carlos ‘Potro’ Castro, quienes celebraron su matrimonio en Rionegro, Antioquia, bajo la mirada de decenas de invitados y enmarcados por una atmósfera clásica y romántica.

La pareja, conocida popularmente como “Barbie y Potro”, optó por una ceremonia que fusionó detalles tradicionales con toques personales, consolidando así uno de los días más significativos de sus vidas.

La elección de la fecha no fue casual: el 20 de septiembre coincide con el Día del Amor y la Amistad, lo que añadió un matiz especial a la celebración.

En lugar de invitaciones convencionales, Paola Usme y Carlos Castro anunciaron su enlace mediante un video romántico en el que, vestidos de etiqueta y rodeados de autos antiguos, compartieron un brindis con champaña y rosas.

Paola Usme se casó con su pareja, Potro, después de dos años de haber anunciado el compromiso - crédito @paolausme/IG

En sus redes sociales, ambos expresaron: “¡Nos casamos! El 20 de septiembre diremos ‘sí’ al inicio de nuestro ‘para siempre’. Estamos felices de compartir con ustedes este pedacito de lo que será uno de los días más importantes de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos con su cariño y buenos deseos”, según publicaron en sus cuentas personales.

La ceremonia, celebrada al aire libre y oficiada por un sacerdote, se desarrolló bajo un sol intenso, lo que llevó a algunos asistentes a utilizar sombrillas para protegerse.

Carlos ‘Potro’ Castro hizo una entrada memorable al llegar montado en un caballo de paso, que se inclinó para permitirle descender ante el aplauso de los presentes. Vestido con traje y zapatos blancos, avanzó hacia el altar acompañado de su madre.

Paola Usme, conocida como "Barbie" compartió con sus seguidores cómo fue su matrimonio - crédito @paulausme/IG

Por su parte, Paola Usme arribó en un carruaje antiguo tirado por caballos negros, luciendo un vestido blanco largo y ceñido, adornado con pedrería, velo, cabello suelto y una cola extensa. Caminó al altar del brazo de su padre sobre un sendero tipo espejo, portando un ramo de flores blancas, en sintonía con la decoración predominante en ese tono, incluido el arco nupcial.

La celebración continuó en la noche, donde la música estuvo a cargo de la DJ Marcela Reyes, amiga cercana de la novia. Entre los asistentes destacaron figuras como Laura González, Aida Victoria Merlano y Marilyn Oquendo.

La propia Paola Usme compartió en redes sociales imágenes de los atuendos y joyas que utilizó, en las que sobresalieron los tonos blanco y marfil y el uso de perlas. En una publicación realizada el 21 de septiembre, la modelo antioqueña escribió: “La boda de mis sueños, me arreglé con mi mamá, mi hermana y mis damas de honor”.

La pareja se unió en la noche del 20 de septiembre de 2025 - crédito @paulausme/IG

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los seguidores no dudaron en dejar mensajes por el emotivo momento, como por ejemplo: “Los amo con mi almaaaa que viva el amorrr”; “felicitaciones papachones 😍😍😍 que viva el amor!!!!“; ”Mil bendiciones queridos amigos!! 🙏🏻“; ”Los más lindos!! 😍😍 boda muy hermosaaaaa ❤️Los quiero mucho!“, entre otros.