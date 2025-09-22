Colombia

Barbie y Potro, del ‘Desafío’, se casaron: detalles de la boda que incluyó hasta un carruaje a caballo

La modelo y el ex participante del ‘reality’ compartieron cada detalle de su boda soñada, desde la decoración en blanco hasta la música de DJ Marcela Reyes

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar

El compromiso entre Paola Usme, también conocida como “Barbie”, y Carlos Castro se formalizó en mayo de 2023 durante un viaje que los dos hicieron a Miami, donde el actor organizó una propuesta singular: un letrero en avioneta con la frase “¿Te quieres casar conmigo Barbie? Potro”, según se divulgó en su momento en redes sociales.

Aunque la pareja daba de qué hablar en sus publicaciones, los seguidores se preguntaban cuando sería el día en que los dos darían el sí frente al altar.

El día llegó y la pareja selló su unión en la noche del 20 de septiembre en la que estuvieron invitados varias figuras del entretenimiento digital y la celebración estuvo amenizada por la DJ Marcela Reyes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Paola Usme y Potro se
Paola Usme y Potro se casaron el 20 de septiembre y así fue la ceremonia en la que estuvieron invitados de la farándula nacional - crédito @paolausme/IG

El despliegue de elegancia y simbolismo marcó la unión de Paola Usme y Carlos ‘Potro’ Castro, quienes celebraron su matrimonio en Rionegro, Antioquia, bajo la mirada de decenas de invitados y enmarcados por una atmósfera clásica y romántica.

La pareja, conocida popularmente como “Barbie y Potro”, optó por una ceremonia que fusionó detalles tradicionales con toques personales, consolidando así uno de los días más significativos de sus vidas.

La elección de la fecha no fue casual: el 20 de septiembre coincide con el Día del Amor y la Amistad, lo que añadió un matiz especial a la celebración.

En lugar de invitaciones convencionales, Paola Usme y Carlos Castro anunciaron su enlace mediante un video romántico en el que, vestidos de etiqueta y rodeados de autos antiguos, compartieron un brindis con champaña y rosas.

Paola Usme se casó con
Paola Usme se casó con su pareja, Potro, después de dos años de haber anunciado el compromiso - crédito @paolausme/IG

En sus redes sociales, ambos expresaron: “¡Nos casamos! El 20 de septiembre diremos ‘sí’ al inicio de nuestro ‘para siempre’. Estamos felices de compartir con ustedes este pedacito de lo que será uno de los días más importantes de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos con su cariño y buenos deseos”, según publicaron en sus cuentas personales.

La ceremonia, celebrada al aire libre y oficiada por un sacerdote, se desarrolló bajo un sol intenso, lo que llevó a algunos asistentes a utilizar sombrillas para protegerse.

Carlos ‘Potro’ Castro hizo una entrada memorable al llegar montado en un caballo de paso, que se inclinó para permitirle descender ante el aplauso de los presentes. Vestido con traje y zapatos blancos, avanzó hacia el altar acompañado de su madre.

Paola Usme, conocida como "Barbie"
Paola Usme, conocida como "Barbie" compartió con sus seguidores cómo fue su matrimonio - crédito @paulausme/IG

Por su parte, Paola Usme arribó en un carruaje antiguo tirado por caballos negros, luciendo un vestido blanco largo y ceñido, adornado con pedrería, velo, cabello suelto y una cola extensa. Caminó al altar del brazo de su padre sobre un sendero tipo espejo, portando un ramo de flores blancas, en sintonía con la decoración predominante en ese tono, incluido el arco nupcial.

La celebración continuó en la noche, donde la música estuvo a cargo de la DJ Marcela Reyes, amiga cercana de la novia. Entre los asistentes destacaron figuras como Laura González, Aida Victoria Merlano y Marilyn Oquendo.

La propia Paola Usme compartió en redes sociales imágenes de los atuendos y joyas que utilizó, en las que sobresalieron los tonos blanco y marfil y el uso de perlas. En una publicación realizada el 21 de septiembre, la modelo antioqueña escribió: “La boda de mis sueños, me arreglé con mi mamá, mi hermana y mis damas de honor”.

La pareja se unió en
La pareja se unió en la noche del 20 de septiembre de 2025 - crédito @paulausme/IG

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los seguidores no dudaron en dejar mensajes por el emotivo momento, como por ejemplo: “Los amo con mi almaaaa que viva el amorrr”; “felicitaciones papachones 😍😍😍 que viva el amor!!!!“; ”Mil bendiciones queridos amigos!! 🙏🏻“; ”Los más lindos!! 😍😍 boda muy hermosaaaaa ❤️Los quiero mucho!“, entre otros.

Temas Relacionados

Paola UsmeBarbiePotroMatrimonioExparticipantes del Desafío se casaronColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Carlos Uribe quedó en libertad tras imputación por desaparición y asesinato de su hermano, el empresario Jorge Uribe Bejarano

La Fiscalía General de la Nación anunció que interpondrá recurso de apelación contra la decisión judicial

Juan Carlos Uribe quedó en

Abelardo de la Espriella le tiró a Iván Cepeda por vallas publicitarias y señaló que no fueron hechas por su equipo

El precandidato presidencial afirmó que “para decir que Cepeda es el candidato de las Farc no se necesitan vallas ‘fake’: se le combate y se le vence con la verdad”

Abelardo de la Espriella le

Colombianas capturadas en Miami por estafa con seguros médicos se promocionaban en redes sociales

Ambas mujeres enfrentan cargos por fraude organizado, seguros falsos, extorsión y hurto mayor en segundo grado

Colombianas capturadas en Miami por

Daniel Quintero desató nueva polémica en el Pacto Histórico por fotomontaje de Abelardo de la Espriella: “La estigmatización cuesta vidas”

La publicación del precandidato presidencial y exalcalde de Medellín desató numerosas reacciones, en especial entre integrantes del Pacto Histórico, que critican el mensaje

Daniel Quintero desató nueva polémica

La fundación de Educación Superior San José despidió al secretario general y a su equipo de trabajo debido al caso de Juliana Guerrero

La institución educativa separó de sus cargos al secretario general y su equipo luego de que se conociera la presunta entrega irregular de títulos, que involucra a la viceministra Juliana Guerrero en una investigación nacional

La fundación de Educación Superior
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Desaparición de B King y

Desaparición de B King y Regio Clown: el mánager contradice versión de Gustavo Petro y revela más detalles del caso de los artistas

Revelan nuevos detalles sobre el estado de salud de la presentadora Claudia Lozano tras ser internada en una UCI

Esta es la historia de B King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, desaparecido en México del que habló Gustavo Petro

‘Yo me llamo’: así fue la emotiva separación entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

Deportes

La frase de Luisa Agudelo

La frase de Luisa Agudelo con la que la comparan con el “Dibu” Martínez y causó polémica en la tanda de penaltis de la final de la Liga Femenina

Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: Deportivo Cali ingresó a los ocho mejores y Millonarios revivió ganando de local

Linda Caicedo, nominada al Balón de Oro como mejor jugador sub-21 del mundo

Jugaron meses sin que les pagaran e hicieron un “fondo” para sobrevivir: así fue como las futbolistas del Cali se convirtieron en bicampeonas de la Liga Femenina