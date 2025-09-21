Colombia

Fuerte temblor de magnitud 4,6 sacudió a varias regiones del país en la tarde del domingo

A través de redes sociales se difundieron imágenes en las que se aprecian los momentos de terror que vivieron los ciudadanos

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Colombia es uno de los
Colombia es uno de los países en donde se registran más sismos en el mundo - crédito Jovani Pérez / Infobae

Un sismo de magnitud 4,6 se sintió con fuerza durante la jornada del 21 de septiembre de 2025 en el municipio de Urrao, ubicado en el departamento de Antioquia, de acuerdo con información que registró el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Las autoridades informaron que el movimiento telúrico inició sobre las 3:18 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 14 kilómetros, con una latitud de 6.392 y una longitud de -76.13466667.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El movimiento de tierra sorprendió
El movimiento de tierra sorprendió a los habitantes del sector - crédito SGC

Cabe mencionar que el sismo se sintió con fuerza, por lo que algunas personas decidieron evacuar sus casas o establecimientos comerciales, aunque otros determinaron quedarse adentro, debido a que estaban en pisos altos de unidades residenciales.

Por esta razón, grabaron los sucesos con sus celulares y los compartieron rápidamente en las plataformas digitales, en las que los ciudadanos dejaron comentarios como: “Lo sentí y fuerte”.

La ciudadanía registró la situación mediante sus teléfonos móviles - crédito Colombia Oscura / X

Sin embargo, este no fue el único movimiento de tierra registrado en el sector, debido a que minutos más tarde se confirmó una réplica en el municipio. Aunque esta fue de más baja intensidad, también alertó a la ciudadanía.

Este tuvo una menor magnitud,
Este tuvo una menor magnitud, aunque también fue percibido por los ciudadanos - crédito SGC

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Considerado un país de alto riesgo sísmico, Colombia es un país que se localiza en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes a nivel mundial.

También llamado Anillo de Fuego del Pacífico, está integrado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso específico de Colombia, el país se encuentra en dos áreas de subducción importantes, pues por un lado tiene la placa de Nazca con la Sudamericana y ésta última que también choca con la placa del Caribe, lo que da paso a que tiemble de forma constante.

Ante esta situación, los departamentos de Nariño, Chocó, Caldas y Santander son los lugares en donde más tiembla; en éste último se encuentra el municipio de Los Santos, considerado como la segunda zona más sísmica del mundo.

En esta región suceden aproximadamente
En esta región suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo - crédito Infobae

¿Cuáles han sido los sismos más fuertes en Colombia?

Ecuador-Colombia de 1868

Dos temblores se originaron en la zona limítrofe de Ecuador y Colombia el 15 y 16 de agosto de 1868, con magnitudes de 6,3 y 6,7, siendo éste último el más mortal con una duración de casi un minuto de movimiento.

El primero de ellos se registró en las localidades de El Ángel y La Concepción; mientras que el segundo terremoto dejó la ciudad ecuatoriana de Ibarra completamente devastada. Se cree que este movimiento causó alrededor de 70.000 víctimas, contabilizando muertos y heridos en ambos países.

Terremoto de Cúcuta de 1875

También conocido como el Terremoto de los Andes, este movimiento telúrico se produjo el 18 de mayo de 1875 y tuvo una magnitud de entre 7,5 y 8,5 en Cúcuta, aunque también repercutió en el estado venezolano vecino de Táchira.

Pese a que algunos aseguran que el número de víctimas de este terremoto llegó a 3.000, al menos en la zona afectada de Colombia únicamente fueron encontrados 461 cuerpos. De este sismo también afloraron aguas termales de los sitios hoy conocidos como “Agua Hedionda”, “El Tampaco” y “Aguas Calientes”.

Tenga en cuenta las recomendaciones
Tenga en cuenta las recomendaciones del SGC - crédito Bagus Indahono/EFE

Sismo y tsunami de 1906

Un sismo de magnitud 8,8 azotó a la provincia de Esmeralda en Ecuador, colindante con Colombia, el 31 de enero. Este movimiento generó un tsunami que dejó mil 500 muertos. Según información del SGC, las olas alcanzaron los cinco metros de altura y cubrieron la región colombiana de Tumaco.

Terremoto de Páez de 1994

El terremoto se originó en las estribaciones de la Cordillera Central de los Andes del Cauca, en el suroeste de Colombia, el 6 de junio de 1994. Fue de una magnitud de 6,4 y dejó alrededor de 800 personas fallecidas, principalmente los habitantes de las comunidades cercanas al río Páez. Este es considerado el segundo más mortífero en la historia del país.

Eje Cafetero de 1999

Considerado el peor terremoto en la historia reciente del país, este temblor afectó los departamentos de Quindío y Risaralda en Colombia, dejando más de mil personas muertas.

El movimiento telúrico se produjo el 25 de enero de 1999 y tuvo una magnitud de 6,2. Diversos hospitales se vieron afectados y los recursos para atender la emergencia fueron limitados. El sismo dejó cuatro mil personas heridas y cerca de 500 desaparecidas.

Alrededor de ocho mil fincas cafeteras fueron completa o parcialmente destruidas, también 13.000 estructuras de muchos tipos de empresas e industrias fueron afectadas.

Temas Relacionados

Temblor hoy en ColombiaTemblor AntioquiaSismo hoyÚltimo temblor en ColombiaTemblor en ColombiaDónde tembló en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

En el video del operativo de la fallida captura de Oliver Lozano Serna se observan a algunos civiles identificados como miembros de una guardia campesina enfrentando a militares

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Visa americana subirá de precio en Colombia: conozca el incremento, la fecha y a quiénes afectará

El Congreso de Estados Unidos aprobó una normativa que actualiza los valores de trámites consulares, elevando el precio de la visa de no inmigrante y sumando una tarifa de integridad en casos específicos

Visa americana subirá de precio

Renta Joven inició nuevo ciclo de transferencias para más de 22.000 beneficiarios: estas son las personas que recibirán los pagos

Debido a la asignación presupuestal, el programa enfocará esfuerzos en garantizar la permanencia de los actuales beneficiarios, manteniendo estrategias de bienestar, movilidad social y prevención de fraudes en el proceso

Renta Joven inició nuevo ciclo

Nicolás Maduro le dio la espalda a Colombia y a Petro en la lucha antidrogas: envió carta a Donald Trump con polémicos resultados de incautación

El líder del régimen venezolano aseguró que está dispuesto a dialogar nuevos planes binacionales para impedir el envío de drogas desde Colombia, además de responsabilizar al país del incremento de cargamentos

Nicolás Maduro le dio la

Unidad para las Víctimas presenta cifras récord en reparación: más de 600.000 indemnizaciones en 2025

Con una inversión de $96.545 millones, la entidad cumplió con 3.025 pagos por sentencias judiciales que buscan restituir los derechos de las víctimas, consolidando un proceso de justicia integral

Unidad para las Víctimas presenta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes Díaz, reveló algunos secretos del diamante que le puso al ‘Cacique de la Junta’

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

El conmovedor mensaje de la hermana de B King que prende las alarmas sobre su desaparición: “Hoy amanecí derrumbada”

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Luis Díaz se puso la ‘10’ y destapó un barril de cerveza en el Oktoberfest en Alemania: el momento quedó en video

Fernando Batista reveló que pasó en el camerino de Venezuela durante la goleada de Colombia, que dejó a la Vinotinto sin Mundial

“Yo soy el ángel de Dayro”, las revelaciones del ‘Arriero’ Herrera sobre el goleador de Once Caldas y el camerino