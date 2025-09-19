Colombia

Estos son los vehículos usados más confiables y económicos para quienes quieren comprar su 'primer carrito'

Renault Logan, Chevrolet Spark y Kia Picanto Ion se destacan en el mercado de carros usados por su economía, facilidad de mantenimiento y confiabilidad, convirtiéndose en opciones ideales para quienes buscan su primer vehículoa

Estos son los carros recomendados
Estos son los carros recomendados para tener su primer vehículo - crédito Canva y Kia, Renault y Autolab

Si está pensando en comprar su primer carro, seguramente sabe que no se trata solo de que sea bonito o nuevo: lo importante es que sea fácil de mantener, que los repuestos estén disponibles y que no le deje en la quiebra con la gasolina o los talleres.

En Colombia, cuando uno busca esa combinación de economía, practicidad y confiabilidad, hay tres modelos que siempre salen en las recomendaciones: el Renault Logan, el Chevrolet Spark y el Kia Picanto Ion.

Renault Logan: espacioso y confiable

Empecemos con el Renault Logan. Este carro es como ese amigo confiable que nunca le falla. Si busca espacio, comodidad y un baúl gigante para viajes o compras, el Logan se gana el corazón de cualquiera.

En el mercado de usados, versiones desde 2011 se consiguen entre $19.700.000 y $25.000.000, aunque hay unidades de 2010 en buen estado que también entran en ese rango. Por ejemplo, un Logan 2012 en Bogotá puede estar en $21.000.000, y uno con dueño único y en excelente estado llega hasta $24.800.000.

Renault Logan 2011: espacioso, confiable
Renault Logan 2011: espacioso, confiable y con gran baúl, ideal para quienes buscan un primer carro práctico y económico - crédito Renault

Lo bueno del Logan es que es sencillo de mantener: sus motores de 1,4 y 1,6 litros consumen poco combustible y los repuestos se consiguen en casi cualquier taller del país. Además, los propietarios destacan lo cómodo que es en la ciudad y lo estable que se siente en carretera.

Eso sí, no es un carro que gane concursos de belleza: su diseño es más bien sobrio y funcional, y la insonorización podría mejorar si le gusta viajar con música alta o carretera larga. Pero si valora fiabilidad y espacio, este carro es difícil de superar.

El Chevrolet Spark: compacto y económico

Ahora, si lo que busca es algo más pequeño, ágil y económico, el Chevrolet Spark es la opción ideal. Este compacto, conocido como “huevito” por su tamaño, tiene precios que van de $17.000.000 a $19.000.000.

Es perfecto para la ciudad: fácil de estacionar, económico en gasolina y con repuestos accesibles. A pesar de su tamaño, ofrece comodidad y aire acondicionado de serie.

Chevrolet Spark 2012: compacto, ágil
Chevrolet Spark 2012: compacto, ágil y económico, una opción perfecta para moverse por la ciudad sin gastar mucho - crédito Autolab

Por ejemplo, un Spark 2012 en excelente estado puede estar en $18.000.000, lo que lo hace muy atractivo para quienes no desean gastar mucho y buscan un carro funcional.

Eso sí, no todo es perfecto: la suspensión y el tren delantero son un poco delicados y requieren mantenimiento frecuente.

El espacio del maletero es limitado y la potencia no es para subidas empinadas a toda velocidad. Pero si su prioridad es movilidad urbana y gastar poco en combustible, este carro cumple con creces.

Kia Picanto: moderno y ágil

Por último, tenemos al Kia Picanto Ion, que se lleva la medalla de carro más equipado del trío. Un modelo 2011 o 2012 con unos 90.000 km puede costar entre $26.000.000 y $29.000.000 dependiendo del estado y del equipamiento.

La versión Ion Extreme tiene motor de 1,2 litros, un plus si busca un poco más de potencia y versatilidad, aunque las versiones de 1,0 litro también funcionan muy bien para el uso diario.

Su diseño es juvenil, fresco y urbano, y aunque no tiene el espacio gigante del Logan, el Picanto Ion es cómodo adelante y su maletero ha crecido hasta 255 litros, ideal para compras o viajes cortos. Además, su durabilidad está comprobada: se ve mucho usado como taxi, lo que habla de su resistencia y confiabilidad.

Kia Picanto Ion 2012: moderno,
Kia Picanto Ion 2012: moderno, ágil y resistente, con buena durabilidad y equipamiento pensado para la vida urbana - crédito Kia

Si va a comprar cualquiera de estos carros, es importante que haga una revisión detallada: comprobar que el motor esté en buen estado, que los amortiguadores funcionen correctamente y que el chasis esté íntegro. Un carro cuidado en esos detalles le evitará dolores de cabeza y garantizará una experiencia de manejo más tranquila.

Estos tres carros tienen algo en común: combinan economía, facilidad de mantenimiento y buena reventa.

El Renault Logan es el espacioso y confiable, perfecto para familias o quienes necesitan espacio.

El Chevrolet Spark es el económico, ágil y práctico para ciudad. Y el Kia Picanto Ion es el urbano con más estilo y equipamiento, ideal si busca algo moderno sin complicarse con reparaciones costosas.

