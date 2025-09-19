Colombia

Bancolombia: estos son los horarios que manejan las sedes en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca

Para adaptarse a las distintas jornadas de sus usuarios, la entidad bancaria dispone de una amplia red de sucursales, algunas de las cuales extienden su atención más allá del horario tradicional

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

La entidad bancaria cuenta con
La entidad bancaria cuenta con  28.124 corresponsales bancarios, 5.191 cajeros automáticos, 570 oficinas, 288 kioscos y 492 puntos de atención móvil - crédito Luisa González/REUTERS

Bancolombia ha desempeñado un papel destacado en la historia financiera del país, consolidando su presencia como una de las principales entidades del país y logrando reconocimientos internacionales por su solidez y crecimiento.

El banco mantiene su presencia en más de 1.100 municipios a nivel nacional, ofreciendo cobertura a clientes propios, de otras entidades y de fintech.

Entre su infraestructura destacan 28.124 corresponsales bancarios, 5.191 cajeros automáticos, 570 oficinas, 288 kioscos y 492 puntos de atención móvil, lo que permite promediar más de 630.000 transacciones mensuales realizadas por usuarios de otras entidades en sus cajeros.

Actualmente este ha sido uno
Actualmente este ha sido uno de los bancos que ha liderado el proceso de transformación digital en el país - crédito Mi Bancolombia

Un equipo de más de 23.000 empleados gestiona además soluciones y servicios que incluyen pagos, transferencias, depósitos, recargas y una gama de servicios presenciales para consignaciones, retiros, emisión de extractos y certificaciones.

Para adaptarse a distintos horarios de sus usuarios, especialmente en ciudades como Bogotá, Bancolombia dispone de una amplia red de sucursales, algunas de las cuales extienden su atención más allá del horario tradicional. A continuación, los horarios y ubicaciones de las sucursales de Bogotá y Cundinamarca, clasificadas por tipos de atención:

Sucursales con horario extendido (lunes a viernes y sábado)

  • 20 de Julio: Calle 25 Sur número 6-27. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 6:00 p. m. Sábado: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.
  • Plaza Claro: Diagonal 24C número 68-1 Local 29. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 6:00 p. m. Sábado: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.
  • Plaza de las Américas: Transversal 71D número 26-94 Sur Local 1002. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 6:00 p. m. Sábado: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.
  • Plaza Imperial Suba: Avenida 104 número 148-07 Local 2-134. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 6:00 p. m. Sábado: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.
  • Chía Centro Comercial Fontanar: kilómetro 2.5 Vía Chía – Cajicá. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 6:00 p. m. Sábado: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.
  • Fusagasugá: Calle 8 número 25-42 locales 126-128. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 6:00 p. m. Sábado: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.
Estos horarios facilitan el acceso
Estos horarios facilitan el acceso a servicios en diligencias estrictamente presenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
  • Soacha Mercurio Plaza: Carrera 7 número 32-35 Local 231. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 6:00 p. m. Sábado: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.
  • Girardot: Carrera 10 número 17-29. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 4:30 p. m. Sábado: 8:00 a. m. - 12:00 m.

Sucursales con horario habitual de lunes a viernes

  • Altavista Usme: Diagonal 65D Sur número 1-07 Este. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Antiguo Country: Carrera 16A número 84-93. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Autogermana: Carrera 45 número 197-35. Lunes a viernes: 10:00 a. m. - 6:00 p. m.
  • Autopista 98: Calle 97 número 23-60. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Avenida 127: Avenida 127 número 60-88. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Avenida 19: Avenida 19 número 108A-65. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Avenida 82: Avenida 82 número 11-64 Local 3. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Avenida Chile: Calle 72 número 8-20. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Avenida Pepe Sierra: Avenida 116 número 19A-05. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Avenida Sexta Bogotá: Avenida Calle Sexta número 20-42. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Banca Colombia Avenida Chile: Calle 72 número 8-24. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Banca Colombia Carrera 11: Carrera 11 número 91-64 Piso 9. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Plaza España: Carrera 17 número 11-13. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Polo Club: Carrera 24 número 80-56. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
Bancolombia es una de las
Bancolombia es una de las entidades financieras con mayor presencia en el país - crédito Luisa González/Reuters

Horarios de sucursales en algunos municipios de Cundinamarca

  • Chía Bancolombia Universidad de La Sabana: Kilómetro 7 Autopista Norte Campus Universidad de La Sabana. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 1:00 p. m. y 2:00 p. m. - 4:00 p. m.
  • Funza: Carrera 15 número 14-21. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Guachetá: Carrera 4 número 4-27. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
  • Guasca: Carrera 4 número 3-11. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
  • Sesquilé: Calle 6 número 5-30. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
  • Sibaté: Carrera 7 número 10-57. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Simijacá: Calle 8A número 7-75. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 11:30 a. m. y 2:00 p. m. - 4:30 p. m.
  • Soacha: Calle 13 número 8-53. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Sopó: Carrera 3A número 3-53. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
  • Subachoque: Calle 3 número 2-74. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
  • Tabio: Carrera 3 número 4-36. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
  • Villeta: Carrera 6 número 5-36 Local 101. Lunes a viernes: 9:00 a. m. - 4:00 p. m.
  • Villapinzón: Calle 5 número 4-70. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
  • Zipaquirá: Carrera 8 número 3-05. Lunes a viernes: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.

