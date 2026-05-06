Beneficios de la infusión de hojas de guanábana: para qué sirve y cómo puede ayudar a la salud

El uso tradicional de las hojas de guanábana incluye el alivio de molestias como fiebre, dolor y presión arterial alta, según diversas instituciones de salud - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por las hojas de guanábana ha crecido en forma notable en los últimos años, no solo por su presencia en recetas y bebidas, sino por los usos tradicionales y los compuestos que concentran.

Aunque la fruta suele ocupar el centro de atención por su sabor y textura, los beneficios de las hojas han motivado el desarrollo de infusiones y remedios en distintos países de América.

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Las hojas, de color verde oscuro y forma elíptica, provienen de un árbol tropical que puede alcanzar hasta ocho metros de altura. Estas hojas han sido estudiadas por instituciones como la Universidad de Texas en El Paso y el Ministerio de Salud del Perú, que han documentado tanto su uso en infusiones como su inclusión en la medicina natural para aliviar molestias digestivas, fiebre, dolor, tos, asma y problemas de presión arterial.

Usos principales en la medicina tradicional

El aprovechamiento de las hojas de guanábana en infusión es una de las formas más extendidas, recomendada para quienes buscan un efecto relajante leve. De acuerdo con el Ministerio de Salud peruano, estas hojas actúan como sedantes suaves que favorecen el descanso y pueden resultar útiles frente al insomnio o alteraciones nerviosas.

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Las hojas de guanábana concentran compuestos como alcaloides y flavonoides, aprovechados en infusiones para apoyar la salud digestiva y el descanso - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas concentran fitocompuestos como alcaloides, taninos, flavonoides y compuestos fenólicos. Esta diversidad química explica los múltiples efectos atribuidos: antioxidantes, antiinflamatorios, antiparasitarios, hepatoprotectores, e incluso una posible acción hipoglucemiante, es decir, la capacidad de contribuir a la regulación del azúcar en sangre.

Diversos estudios han señalado que consumir té de hojas de guanábana puede ser útil para personas con diabetes o prediabetes, ya que los compuestos presentes ayudan a inhibir enzimas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos, por lo que contribuyen a mantener niveles de glucosa estables.

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No menos relevante es el uso de estas hojas como complemento en el tratamiento de infecciones por parásitos, bacterias y virus. Investigaciones han identificado que extractos de hojas y semillas ejercen acciones contra organismos responsables de enfermedades como malaria, amebiasis y otras infecciones intestinales.

Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de las hojas de guanábana contribuyen a la protección del hígado y la cicatrización de heridas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que respecta al control de la presión arterial, los alcaloides presentes favorecen la relajación de los vasos sanguíneos, lo que podría ser beneficioso para personas hipertensas. Además, el té preparado con las hojas incrementa la cantidad de leucocitos en sangre, fortaleciendo la respuesta inmunitaria frente a infecciones y resfriados.

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Las propiedades hepatoprotectoras de la guanábana se han explorado por su capacidad para proteger el hígado frente a agentes tóxicos, como ciertos medicamentos. El té también se ha empleado para combatir cuadros de ictericia y problemas biliares, aunque esto debe hacerse bajo supervisión médica.

Para quienes padecen úlceras o gastritis, los antioxidantes de las hojas parecen ofrecer un efecto protector sobre la mucosa gástrica, ayudando a disminuir acidez y malestar. En cuanto al sistema nervioso, alcaloides como la anonaína contribuyen a reducir la ansiedad y el insomnio, promoviendo la relajación y mejorando el estado de ánimo.

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Preparación correcta y precauciones

Expertos advierten que el consumo de infusiones de guanábana debe hacerse bajo supervisión médica, especialmente en mujeres embarazadas y personas con condiciones crónicas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar la infusión se recomienda hervir entre 5 y 10 gramos de hojas secas en un litro de agua durante aproximadamente 10 minutos. Una vez colado, puede beberse tibio, preferiblemente después de las comidas, y no exceder de 2 a 3 tazas diarias.

El consumo prolongado no cuenta con respaldo científico en cuanto a su seguridad. Por ello, los especialistas sugieren que cualquier tratamiento con té de hojas de guanábana tenga una duración máxima de 3 meses, seguido de un mes de descanso, siempre bajo la guía de un profesional de la salud especializado.

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Es fundamental tener presente que el uso de estas hojas está contraindicado en mujeres embarazadas, ya que algunos compuestos pueden inducir contracciones y representar un riesgo de aborto o parto prematuro. Tampoco se recomienda en niños pequeños ni en personas con enfermedades crónicas sin supervisión médica.