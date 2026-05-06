Colombia

Una boa fue hallada en una casa de Saboyá, Boyacá: la CAR advierte sobre el riesgo de especies exóticas fuera de su hábitat

Un ejemplar de serpiente fue localizado dentro de un domicilio, lo que llevó a la corporación ambiental a activar protocolos y recordar la importancia de reportar animales silvestres fuera de su área habitual

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El hallazgo de una serpiente boa en una vivienda de Saboyá, Boyacá, alerta sobre la presencia de fauna silvestre fuera de su distribución natural - crédito CAR
El hallazgo de una serpiente boa en una vivienda de Saboyá, Boyacá, alerta sobre la presencia de fauna silvestre fuera de su distribución natural - crédito CAR

El hallazgo de una serpiente boa dentro de una vivienda en Saboyá, Boyacá, generó inquietud entre los habitantes y activó una alerta ambiental.

La aparición de este reptil, ajeno a los climas fríos de la región, no solo sorprendió a la comunidad, sino que llevó a las autoridades a replantear el monitoreo de especies silvestres en zonas atípicas. La mujer que encontró al animal notificó a la Policía ambiental, lo que permitió una rápida intervención.

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Los uniformados trasladaron la boa a la Dirección Regional Chiquinquirá de la CAR, donde técnicos evaluaron su estado y procedieron a su liberación en un entorno natural adecuado.

En los últimos tres años, la CAR ha registrado otros dos casos similares en la región, incluyendo la incautación de una serpiente de cascabel en febrero de 2025 y el rescate de otra boa en noviembre de 2024.

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Estas situaciones han generado preocupación, ya que evidencian un patrón de llegada de especies silvestres a zonas donde no suelen habitar.

La explicación de los expertos es clara: la presencia recurrente de reptiles en estos municipios podría estar asociada a factores como el tráfico ilegal de fauna y la tenencia doméstica de animales silvestres. Esta tendencia, según las autoridades ambientales, refuerza la necesidad de fortalecer la vigilancia y la educación ciudadana para prevenir riesgos tanto para la fauna como para las personas.

En el caso reciente, los técnicos veterinarios comprobaron que la boa presentaba movilidad normal, sin lesiones ni signos de haber estado en cautiverio. Este diagnóstico permitió su reintroducción a un área con condiciones ecológicas propias de su especie, alejada de zonas urbanas, para minimizar la probabilidad de nuevos encuentros con personas.

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