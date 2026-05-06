Rescataron a ciudadano peruano que estaba secuestrado por el Tren de Aragua en la frontera con Venezuela

El ciudadano peruano fue secuestrado en Piura (Perú) y trasladado por Ecuador y Colombia - crédito Ejército Nacional de Colombia

Tropas adscritas al Gaula Militar lograron la liberación de dos personas que habían sido secuestradas por el grupo delictivo conocido como Tren de Aragua, una organización criminal transnacional que mantiene presencia en Latinoamérica.

Según el reporte oficial, la operación se produjo en la madrugada del 6 de mayo de 2026, en los municipios de Durania y Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander.

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Las autoridades confirmaron que entre los liberados se encuentra un ciudadano de nacionalidad peruana, al igual que una persona de origen colombiano.

La intervención de las autoridades respondió a denuncias formales presentadas por las autoridades de Perú ante el GAULA Militar, tras reportar la desaparición del ciudadano peruano en territorio colombiano mientras se dirigía a Venezuela, confirmó el mayor Nelson Ruíz Cárdenas Rodríguez, comandante del grupo GAULA en Norte de Santander.

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“En el municipio de Villa del Rosario, la presión ejercida por nuestros soldados logró la liberación de un ciudadano de nacionalidad peruana”, mencionó el alto oficial.

Las labores de inteligencia militar permitieron ubicar a la víctima extranjera en el barrio La Parada de Villa del Rosario, donde permanecía retenida por los secuestradores. La presión ejercida por las tropas del Gaula obligó a los captores a abandonarlo y huir del lugar, lo que garantizó la liberación del ciudadano peruano sin registro de heridos.

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La víctima de nacionalidad peruana había sido captada en la ciudad de Piura (Perú). Engañado por miembros del Tren de Aragua, fue trasladado por vía terrestre, cruzando Ecuador y posteriormente Colombia, confirmando la actuación transfronteriza de esta estructura delictiva, según la información de inteligencia revelada por Caracol Radio.

En cuanto a la segunda persona liberada, el Ejército detalló que el ciudadano colombiano fue víctima de secuestro por delincuencia común. La operación se activó tras denuncia recibida, logrando que los secuestradores huyeran ante la inminencia de la intervención militar.

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“Estos resultados demuestran la importancia de la denuncia y la confianza ciudadana en nuestras capacidades contra el secuestro y la extorsión”, afirmó el alto militar.

Los recientes rescates se producen en un contexto de incremento del delito de secuestro y extorsión en Norte de Santander, particularmente en la franja fronteriza del Catatumbo y en la provincia de Ocaña. A finales de abril, se documentaron tres secuestros en dicha provincia colombiana.

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