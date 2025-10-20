Usuarios reportan fallas en la aplicación móvil de Bancolombia: Nequi también está afectado

Actualmente este ha sido uno de los bancos que ha liderado el proceso de transformación digital en el país - crédito Mi Bancolombia

En la mañana del 20 de octubre se reportó una falla generalizada en los servicios digitales de Bancolombia, la cual impidió que miles de clientes pudieran acceder normalmente a la plataforma. Este hecho generó una ola de reportes en redes sociales y sitios especializados.

El inconveniente comprometió el funcionamiento de la aplicación móvil y otros canales en línea, provocando inquietud entre los usuarios y motivando una aclaración oficial por parte de la entidad respecto al origen del incidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información publicada por Downdetector, a las 8:20 a. m. ya se habían contabilizado 434 incidencias, de las cuales el 60% estaban relacionadas con dificultades de acceso desde teléfonos móviles, el 33% con errores al iniciar sesión y el 7 % con problemas en el pago de facturas.

Las mayores afectaciones se registraron en Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Bogotá y Cali.

Por medio de su cuenta en X, el banco explicó: “Es posible que no puedas usar la app Mi Bancolombia, ni otros servicios en línea para personas y negocios en este momento. Algunas de nuestras sucursales también están sin servicio. Puedes sacar plata en nuestros cajeros y corresponsales y pagar con tarjetas en puntos de venta. Una falla en Amazon Web Services (AWS) nos impactó a nosotros. Lo sentimos mucho. Esperamos estar de regreso muy pronto”. En ese mensaje, la entidad responsabilizó a un fallo en Amazon Web Services (AWS), su proveedor principal de infraestructura, por los inconvenientes presentados.

Bancolombia explicó en redes el motivo de los fallos a los usuarios que los mencionaban con las quejas por los fallos - crédito @Bancolombia / X

La afectación se extendió más allá de los canales virtuales, ya que varias sucursales físicas también experimentaron interrupciones, obligando a los clientes a optar por alternativas como los cajeros automáticos, corresponsales bancarios y pagos en establecimientos comerciales, siguiendo las recomendaciones emitidas por el banco.

En la red social X, numerosos usuarios reaccionaron de inmediato confirmando la caída de los servicios, acompañando sus comentarios de memes y manifestaciones de molestia o resignación que ilustraban las complicaciones para realizar actividades cotidianas como el pago de servicios o la compra del desayuno.