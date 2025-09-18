Colombia

Valentino Lázaro aclaró por qué no ha llegado a un acuerdo con Dímelo King para seguir trabajando en sus transmisiones en vivo

El creador de contenido explicó cómo funciona su equipo de trabajo, las obligaciones fiscales y acuerdos comerciales que tiene y lo que ha detenido la continuación de su participación en el pódcast

La reciente explicación pública de Valentino Lázaro sobre su fallida negociación con Dímelo King ha puesto de manifiesto la complejidad y profesionalización que caracteriza actualmente a los creadores de contenido digital.

Lázaro, consolidado como una figura relevante entre los influenciadores colombianos, detalló en una transmisión en vivo reciente los motivos que le impidieron alcanzar un acuerdo para continuar colaborando con el reconocido programa, subrayando las diferencias contractuales y la importancia de una gestión profesional en su carrera.

Según relató el creador de contenido, la relación con Dímelo King comenzó con una prueba piloto de un mes y, durante ese periodo, él se sintió cómodo con la experiencia, al punto de que “le cambió la vida y los ama” al igual que el equipo del famoso show digital, razón por la cual le pidieron continuar en el proyecto, pero con algunos ajustes en el contrato que, al parecer, aún se estarían revisando.

A pesar de expresar su aprecio por la empresa y reconocer el impacto positivo que tuvo en su vida, Lázaro aclaró que la decisión de no continuar no responde a cuestiones personales, sino a la dinámica de negociación entre los equipos de ambas partes.

El proceso de negociación se desarrolló entre los mánagers de ambos proyectos, en la cual Dímelo King presentó una propuesta formal para que Lázaro permaneciera seis meses más en la empresa, pero Isabel de León, mánager general de Lázaro, consideró que los términos no resultaban satisfactorios y respondió con una contrapropuesta.

Esta dinámica de propuestas y contrapropuestas se repitió varias veces, sin que los representantes lograran llegar a un consenso, a pesar de que Lázaro enfatizó que estaría dispuesto a trabajar en el proyecto incluso sin remuneración, pues la estructura de su empresa exige que las decisiones se tomen de manera conjunta con su mánager, quien también invierte y participa activamente en el proyecto y esta, hasta el momento, no estaría a gusto con la negociación.

En la explicación de Lázaro se evidenció la estructura empresarial que respalda su actividad como creador de contenido, ya que reveló que su equipo está conformado por siete personas: un editor, un asistente, un responsable de grabación, un contador, abogados, un mánager de redes sociales y la mánager general.

De León, quien también gestiona las carreras de otros talentos como Cara Rodríguez, desempeña un papel central en la toma de decisiones y en la administración de la empresa que ambos comparten en sociedad, entonces sería ella la que estaría todavía buscando tener otro tipo de contrato con la persona a cargo de la marca Dímelo King.

Más allá del conflicto puntual con Dímelo King, Lázaro aprovechó el espacio para reflexionar sobre la magnitud económica y la profesionalización que ha alcanzado el sector de los creadores de contenido.

Señaló que su empresa puede generar ingresos mensuales superiores a los trescientos millones de pesos, y que los contratos con marcas como Kava, AlkaPlus, Smirnoff y Coca Cola representan sueldos y compromisos equiparables a los de cualquier empresa consolidada e incluso más.

En la transmisión subrayó que, aunque muchos subestiman la naturaleza empresarial de su trabajo, la realidad es que la gestión de un creador de contenido implica responsabilidades fiscales, contables y legales similares a las de cualquier otra compañía.

En este sentido, Valentino compartió ejemplos concretos de los acuerdos comerciales que sostiene su empresa, mencionando mensualidades y contratos anuales con marcas reconocidas como Kava, deLuchi, AlkaPlus, Tecno Mobile y Smirnoff.

Valentino Lázaro revela la profesionalización de los creadores de contenido y por qué no ha podido volver a trabajar con Dímelo King - crédito @maria.c535/tiktok

Estos compromisos, junto con la gestión de su equipo y el cumplimiento de obligaciones tributarias, refuerzan la idea de que su proyecto trasciende la figura individual y se consolida como una empresa en toda regla.

Lázaro recalcó que el trabajo de un creador de contenido no solo implica creatividad y exposición pública, también una gestión empresarial rigurosa y destacó que su empresa cumple con el pago de impuestos, el IVA y todas las obligaciones contractuales, lo que confirma la seriedad y el alcance de su actividad profesional.

Para quienes aún dudan del carácter empresarial de su proyecto, Valentino dejó claro que la suma de los contratos y responsabilidades que asume cada mes demuestra la envergadura de su empresa.

