Uribe le responde a Petro tras acusaciones de complot en EE. UU.: “Debería trabajar, en lugar de pasar haciendo chismes”

El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, protagonistas de un nuevo cruce político en Colombia - crédito Presidencia - Juan Barreto/AFP

El acto de inauguración del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) terminó convertido en escenario de un fuerte cruce político.

El presidente Gustavo Petro acusó a figuras de la oposición de estar buscando apoyo en Estados Unidos para impulsar un proceso judicial en su contra, señalamiento que fue rechazado de inmediato por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la ceremonia, acompañada por el rector Hernán Porras Díaz y el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, Petro aseguró que había recibido información sobre una supuesta reunión entre un ciudadano estadounidense y líderes políticos colombianos.

Entre los nombres mencionados aparecieron la senadora María Fernanda Cabal, el excanciller Álvaro Leiva, el propio Uribe y una persona de apellido Cuenca, cuya identidad no fue precisada.

“Les voy a decir, una persona norteamericana ha llegado a hacer una reunión, me dicen, vamos a confirmarlo, con Cabal, con Cuenca, con Leiva y con Uribe, para ver cómo se arma un proceso judicial mío en Estados Unidos, yo que ni siquiera voy a Estados Unidos”, expresó el mandatario con tono molesto.

Petro aseguró que la supuesta iniciativa busca acusarlo en territorio norteamericano de conspiración contra el Gobierno de Estados Unidos, algo que calificó de absurdo.

“Sobre la base de… ¿Cómo es que dice esto? De conspiración contra el Gobierno de los Estados Unidos, cuando yo lo que hago es defender mi Gobierno y la sociedad colombiana”, dijo, agregando que se trata de una estrategia para debilitar su administración.

El presidente también arremetió contra los políticos que, según él, estarían colaborando con intereses extranjeros, a quienes calificó de “cipayos”. “Los cipayos eran unos hindúes que le ayudaban al Ejército inglés a matar hindúes”, señaló, trazando un paralelo con la oposición colombiana.

La respuesta de Uribe no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, el exmandatario rechazó los señalamientos de Petro: “Yo no intrigo en la justicia ni aquí ni en el extranjero. El Presidente Petro debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”, escribió, descartando cualquier participación en el supuesto plan.

Publicación del expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X, en la que responde a las declaraciones del presidente Gustavo Petro - crédito Álvaro Uribe/X

Las declaraciones de Petro se dieron en un contexto de tensión con Washington, luego de que el mandatario criticara duramente la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, calificándola como una “grosería” y advirtiéndole: “Tenga mucho cuidado”.

El trasfondo político dejó en segundo plano la razón de la visita presidencial a Bucaramanga: la inauguración del Instituto de Lenguas de la UIS. El moderno edificio, con una inversión superior a los $26.000 millones, cuenta con 35 salones, dos salas de realidad virtual, una sala de aprendizaje individual, cubículos para profesores, salas de reuniones y oficinas administrativas.

Según la universidad y el Ministerio de Educación, beneficiará a 8.000 estudiantes y representa un avance clave para el fortalecimiento del bilingüismo en la región y América Latina.